Mỹ nhân Việt trao trọn niềm tin cho thủ môn Vozinha, Cape Verde viết tiếp lịch sử World Cup

Xuất hiện rạng rỡ trong chương trình "Nóng cùng World Cup 2026" tối 21/6, người đẹp Thanh Diễm tiếp tục dành trọn sự tin tưởng cho thủ thành Vozinha và các đồng đội trước trận hòa quả cảm 2-2 trước Uruguay.

Hành trình của đội tuyển Cape Verde (Capo Verde) tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh đang trở thành câu chuyện cổ tích có thật. Sau khi gây địa chấn bằng trận hòa 0-0 trước cựu vương Tây Ban Nha ở ngày ra quân, đại diện châu Phi tiếp tục khiến cả thế giới phải ngả mũ khi cầm chân ông lớn Nam Mỹ Uruguay với tỷ số 2-2 vào rạng sáng nay (22/6).

Thanh Diễm (bên phải) dành trọn niềm tin cho thủ môn Vozinha và Cape Verde. Ảnh chụp màn hình VTV

Điểm số lịch sử và niềm tin của mỹ nhân Học viện Ngoại giao

Trước khi bóng lăn, xuất hiện trên sóng truyền hình trong chương trình "Nóng cùng World Cup 2026" tối 21/6, nữ sinh Thanh Diễm (Học viện Ngoại giao) đã có những dự đoán đầy táo bạo. Cô khẳng định Cabo Verde sẽ tiếp tục tạo nên bất ngờ bằng một chiến thắng sát nút 2-1 trước Uruguay.

Dù kết quả thực tế là một tỷ số hòa 2-2 đầy kịch tính, nhưng màn trình diễn của thầy trò HLV Bubista vẫn làm nức lòng người hâm mộ. Hai trận hòa liên tiếp trước hai thế lực bóng đá thế giới ngay trong lần đầu tiên bước ra biển lớn World Cup là chiến tích vượt xa mọi kỳ vọng.

Thanh Diễm đang được hưởng niềm vui lớn khi là đại diện cho Cape Verde ở chương trình "Nóng cùng World Cup"

"Bức tường thành" 40 tuổi Vozinha và niềm tin tuyệt đối

Sự chú ý của người hâm mộ và giới chuyên môn một lần nữa đổ dồn về khung gỗ của Cape Verde, nơi "lão tướng" 40 tuổi Vozinha đang chứng minh tuổi tác chỉ là con số. Đối đầu với hàng công siêu hạng của Uruguay, thủ thành kỳ cựu này đã có một ngày thi đấu lăn xả, thực hiện hàng loạt pha cứu thua xuất thần để bảo toàn điểm số quý giá cho đội nhà.

Thanh Diễm tiết lộ, cô luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào người gác đền mang áo số 1 này. Sự điềm tĩnh, kinh nghiệm và cái đầu lạnh của Vozinha chính là điểm tựa vững chắc nhất cho toàn đội.

Cô nữ sinh sở hữu gương mặt sáng và có khả năng ứng biến thông minh

"Em luôn đặt trọn niềm tin vào Vozinha và anh ấy đã không làm em cũng như người hâm mộ thất vọng. Sự xuất sắc của anh ấy trong hai trận đấu vừa qua chính là chìa khóa để Cape Verde mở ra cánh cửa lịch sử. Thủ môn Vozinha không chỉ bắt bóng mà bắt lấy cả niềm tin của cả dân tộc, anh ấy không chỉ ngăn chặn những bàn thắng của đối thủ mà anh ấy còn ngăn chặn sự nghi ngờ của cả thế giới đối với Cape Verde trước khi trận đấu này xảy ra", người đẹp đại diện Cape Verde nhấn mạnh.

Với 2 điểm sau hai lượt trận đầu tiên tại bảng H, Cape Verde đang nắm quyền tự quyết trong tay. Trận đấu cuối cùng gặp Saudi Arabia vào ngày 27/06 tới đây sẽ là trận "chung kết" quyết định tấm vé bước vào vòng knock-out của đội bóng châu Phi này. Người hâm mộ đang rất mong chờ Thanh Diễm sẽ tiếp tục mang lại may mắn và năng lượng tích cực để Cape Verde hoàn tất câu chuyện cổ tích tại World Cup 2026.