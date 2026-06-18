Hot girl chăm tập gym khoe hình thể đáng mơ ước ở "Nóng cùng World Cup"

Sức nóng của chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" đang được đẩy lên cao trào hơn bao giờ hết. Giữa dàn bóng hồng quyến rũ, Hạnh Tâm, đại diện cổ vũ của đội tuyển Bờ Biển Ngà vừa chiếm trọn "spotlight" của người hâm mộ bóng đá bằng màn ăn mừng cực cháy sau bàn thắng của ngôi sao trẻ Amad Diallo.

Hạnh Tâm, đại diện cổ vũ của đội tuyển Bờ Biển Ngà

Phát cuồng vì bàn thắng của tiền đạo Bờ Biển Ngà

Trong loạt trận ra quân đầy kịch tính của đại diện đến từ châu Phi, tiền đạo trẻ thuộc biên chế CLB Manchester United, Amad Diallo đã có pha lập công vô cùng đẳng cấp. Bàn thắng không chỉ làm nổ tung cầu trường thực tế mà còn khiến không khí tại trường quay "Nóng cùng World Cup" chạm đỉnh phấn khích.

Là người mang trên mình màu áo cổ vũ cho Bờ Biển Ngà, hot girl Hạnh Tâm đã không giấu nổi sự cuồng nhiệt. Ngay khi bóng lăn vào lưới, cô gái trẻ đã nhảy cẫng lên ăn mừng, liên tục chia sẻ những khoảnh khắc và hình ảnh ăn mừng của Amad Diallo lên trang cá nhân với niềm tự hào lớn. Nụ cười rạng rỡ, năng lượng thể thao tích cực của nàng Á khôi hòa chung cùng niềm vui chiến thắng của đội bóng áo cam đã nhanh chóng "gây bão" mạng xã hội, thu hút hàng vạn lượt tương tác từ các fan túc cầu giáo.

Nàng Á khôi trường Luật đa tài và bản lĩnh

Bên cạnh sự cuồng nhiệt dành cho môn thể thao vua, Hạnh Tâm còn khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi lý lịch cá nhân cực kỳ ấn tượng và tư duy đa chiều:

- Học vấn đáng nể. Sinh năm 2005, Hạnh Tâm hiện đang là sinh viên ngành Luật Kinh tế tại trường Đại học Thăng Long. Việc theo đuổi một ngành học đòi hỏi sự nghiêm túc, tư duy logic cao kết hợp với công việc của một Content Creator và mẫu ảnh tự do cho thấy khả năng cân bằng cuộc sống cực tốt của cô nàng.

- Nhan sắc được bảo chứng. Trước khi gây bão tại sân chơi World Cup, cô gái Hà Nội này đã xuất sắc giành danh hiệu Á khôi Thanh lịch Hà Nội 2023. Nhan sắc đời thường trong veo ngọt ngào nhưng khi lên sóng truyền hình lại vô cùng sắc sảo, tự tin.

Cô hãnh diện chia sẻ khoảnh khắc mà tiền đạo thuộc biên chế CLB Man Utd, Diallo ghi bàn cho Bờ Biển Ngà

Đập tan định kiến "bình hoa di động" bằng kỷ luật thép

Nhiều người thường có cái nhìn khắt khe với các hot girl tham gia chương trình thể thao, nhưng Hạnh Tâm là minh chứng rõ ràng nhất cho việc: Phụ nữ hiện đại xem bóng đá bằng cả con tim và sự thấu hiểu chuyên môn.

Để có thể "cháy" hết mình cùng Amad Diallo và các trận cầu đỉnh cao, Hạnh Tâm đã trải qua một quá trình rèn luyện nghiêm túc. Cô là một trong số ít những thí sinh tham gia đầy đủ 19/19 buổi tập huấn vũ đạo và kiến thức bóng đá do đài truyền hình tổ chức mà không vắng mặt hay trễ một phút nào.

Nền tảng thể lực bền bỉ để ghi hình xuyên suốt mùa giải của Hạnh Tâm đến từ việc cô rất chăm tập Gym, Fitness và nhảy hiện đại. Sự kết hợp giữa vẻ đẹp hình thể, sự thông minh của một sinh viên trường Luật và ngọn lửa đam mê bóng đá đang giúp Hạnh Tâm khẳng định vị thế là một trong những đại diện cổ vũ xuất sắc và được yêu thích bậc nhất ở kỳ World Cup năm nay.

Những hình ảnh nổi bật của Hạnh Tâm (nguồn Facebook nhân vật)