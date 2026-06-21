2 cô gái như "tiên giáng trần": Được tôn vinh đẹp nhất World Cup 2026

Giữa bầu không khí rực lửa tại World Cup 2026, hai nữ cổ động viên tuyển Pháp đã bất ngờ chiếm trọn "vầng hào quang" của các siêu sao sân cỏ. Với nhan sắc đỉnh cao, họ lập tức được người hâm mộ thế giới tôn vinh là những bóng hồng xinh đẹp nhất kỳ World Cup năm nay.

2 nữ cổ động viên đang trở thành 2 cái tên nổi bật trên khán đài World Cup 2026

Cơn sốt trên khán đài MetLife

Sự việc diễn ra trong trận cầu rực lửa giữa đội tuyển Pháp và Senegal tại vận động viên MetLife (New York). Khi siêu sao Kylian Mbappe đang tỏa sáng rực rỡ dưới sân với cú đúp bàn thắng giúp Pháp giành chiến thắng 3-1, thì trên khán đài, ống kính máy quay của đài truyền hình FOX Sports lại liên tục bị "bỏ bùa" bởi hai nữ cổ động viên xinh đẹp.

Khoác trên mình chiếc áo đấu màu xanh lam truyền thống của nhà đương kim Á quân thế giới, hai cô gái trẻ ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn nhờ gương mặt thanh tú, nụ cười rạng rỡ và thần thái cuốn hút như "tiên giáng trần".

Gây bão toàn cầu chỉ sau một đêm

Mỗi khi tuyển Pháp ghi bàn, camera của ban tổ chức lại bắt trọn khoảnh khắc ăn mừng đầy cảm xúc và quyến rũ của cặp đôi này. Chỉ trong vài phút lên sóng truyền hình trực tiếp, hình ảnh của hai cô gái đã được cắt ghép và lan truyền với tốc độ chóng mặt trên các nền tảng mạng xã hội như X (Twitter), TikTok và Instagram.

Hàng triệu người hâm mộ bóng đá từ khắp nơi trên thế giới đã không tiếc lời khen ngợi nhan sắc của hai bông hồng nước Pháp. Không cần những bộ trang phục cắt xẻ táo bạo, chính sự năng động, ngọt ngào và tình yêu bóng đá cuồng nhiệt đã giúp họ giành danh hiệu "Những cổ động viên đẹp nhất World Cup 2026" do cộng đồng mạng bình chọn.

2 cô gái sở hữu gương mặt rạng ngời

Biểu tượng mới của ngày hội bóng đá

Sự xuất hiện của hai "tiên nữ" này đã mang đến một làn gió mát lành, làm dịu đi sự căng thẳng của những trận cầu đỉnh cao. Sức hút của họ lớn đến mức sau trận đấu, từ khóa tìm kiếm về danh tính của hai cô gái đã lọt vào top xu hướng tại nhiều quốc gia.

Đội tuyển Pháp đang chứng minh họ là ứng cử viên nặng ký cho chức vô địch dưới sân cỏ, mà trên khán đài, các cổ động viên của họ cũng đang áp đảo hoàn toàn về mặt nhan sắc. Ở trận đấu tiếp theo gặp Iraq vào 4h ngày 23/6, người hâm mộ chắc chắn sẽ lại tiếp tục săn đón sự xuất hiện của hai bóng hồng này để xem liệu họ có tiếp tục mang lại may mắn cho nhà vô địch hay không.