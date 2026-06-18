2 mỹ nữ World Cup mặc áo kiệm vải, "có như không" gây náo loạn khán đài

Sức nóng của vòng chung kết FIFA World Cup 2026 không chỉ dừng lại ở những cuộc đối đầu nảy lửa dưới sân cỏ. Trên khán đài, bầu không khí đang được đẩy lên đỉnh điểm bởi sự xuất hiện của những bóng hồng nóng bỏng với phong cách thời trang táo bạo đến nghẹt thở.

Ivana Knoll tại World Cup 2026

Ivana Knoll "đốt cháy" khán đài Dallas bằng áo xuyên thấu

Trong trận cầu tâm điểm tại bảng L giữa tuyển Anh và Croatia diễn ra tại Dallas, Texas, siêu mẫu Ivana Knoll một lần nữa chứng minh lý do cô được mệnh danh là "Cổ động viên quyến rũ nhất World Cup".

Người đẹp Croatia trở thành tâm điểm của mọi ánh nhìn khi diện một chiếc áo xuyên thấu mỏng manh, cắt xẻ sâu táo bạo. Chiếc áo mang họa tiết caro đỏ trắng đặc trưng của chiếc áo đấu Croatia nhưng được biến tấu đầy "hiểm hóc", phô diễn trọn vẹn đường cong và vòng một nóng bỏng của cô nàng.

Trên hàng ghế khán giả, "Knoll Doll" liên tục tạo dáng hình trái tim để tiếp lửa cho đội bóng quê hương. Ngay sau đó, bức ảnh check-in cùng dòng trạng thái “Croatia let’s gooo” thu hút hàng trăm nghìn lượt tương tác từ gần 3 triệu người hâm mộ trên Instagram của cô.

Wendy Sanchez sẵn sàng "cháy" hết mình cùng tuyển Colombia và James Rodriguez

Cạnh tranh trực tiếp sức hút trên truyền thông quốc tế là Wendy Sanchez, người được mệnh danh là cổ động viên quyến rũ nhất của đội tuyển Colombia. Mỹ nhân đến từ thành phố Bucaramanga hiện là một ngôi sao "ảnh nóng" và influencer nổi tiếng, sở hữu lượng người theo dõi khổng lồ nhờ phong cách phóng khoáng.

Wendy cổ vũ hết mình cho Colombia và Rodriguez

Wendy Sanchez từng tạo nên một "cú nổ" truyền thông tại Copa America 2024 khi diện trang phục bikini một mảnh "mặc như không", hoàn toàn không nội y, kết hợp cùng chiếc mũ lông vũ mang ba sắc màu vàng, xanh, đỏ của quốc kỳ Colombia.

Phong cách gợi cảm lấy cảm hứng từ trang phục truyền thống này từng khiến cô bị vây kín bởi các cổ động viên nam xin chụp ảnh cùng. Trở lại giải đấu năm nay, Wendy không ngần ngại bày tỏ tình cảm đặc biệt và gọi tiền vệ ngôi sao James Rodriguez là “papacito” (người đàn ông quyến rũ). Sự cuồng nhiệt của cô hứa hẹn sẽ tiếp tục làm bùng nổ các khán đài mỗi khi Colombia ra quân.

Sự xuất hiện của những bóng hồng như Ivana Knoll và Wendy Sanchez mang lại nét quyến rũ đặc biệt cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, mà còn khẳng định sức hút bất tận của World Cup từ sân cỏ cho đến khán đài.