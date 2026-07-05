Messi và nghệ thuật đi bộ, bí quyết "làm điên đảo" World Cup ở tuổi 39

⚽ Không chạy nhiều nhưng luôn tạo ra khác biệt

Nếu chỉ nhìn vào các chỉ số của FIFA, không ít người sẽ bất ngờ khi Lionel Messi thường xuyên xếp sau nhiều đồng đội về quãng đường di chuyển. Trận mở màn gặp Algeria, anh chỉ chạy 6,81 km trong 80 phút thi đấu. Đến cuộc đối đầu Áo, con số này là 7,9 km, còn đấu Jordan, Messi chỉ vào sân khoảng nửa giờ cuối và di chuyển 2,52 km.

Messi đang dẫn đầu danh sách làm bàn ở World Cup 2026 với 7 bàn sau 4 trận đã đấu.

Ngay cả ở trận thắng Cape Verde tại vòng 1/8, khi phải cày ải đủ 120 phút, đội trưởng Argentina cũng chỉ đạt 10,36 km, thấp hơn khá nhiều so với các tiền vệ như Enzo Fernandez hay Alexis Mac Allister. Thế nhưng, trong khi nhiều đồng đội miệt mài bao sân, Messi lại là người tạo ra khác biệt lớn nhất.

Sau bốn trận đầu tiên tại World Cup 2026, siêu sao sinh năm 1987 đã ghi tới 7 bàn thắng, dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới và tiếp tục là đầu tàu đưa Argentina tiến vào vòng 1/8. Những con số ấy cho thấy ở đẳng cấp của Messi, hiệu quả mới là thước đo quan trọng nhất chứ không phải quãng đường đã chạy.

🧠 Đi bộ để quan sát, không phải để nghỉ

Thực tế, cách chơi này không phải điều mới mẻ với Messi. Ngay từ World Cup 2022, FIFA từng công bố dữ liệu cho thấy hơn 60% thời gian thi đấu của Messi chỉ đi bộ và di chuyển chậm, tức vận tốc dưới 7 km/h, gần tương đương tốc độ đi bộ của một người bình thường. Trong suốt hành trình vô địch thế giới tại Qatar, Messi di chuyển tổng cộng khoảng 66 km và phần lớn quãng đường ấy được thực hiện bằng những bước đi chậm rãi.

Thống kê về quãng đường di chuyển của Messi sau 4 trận đấu ở World Cup 2026.

Nhưng đi bộ với Messi không đồng nghĩa với việc đứng ngoài trận đấu. Trái lại, đó là khoảng thời gian anh quan sát cách hàng thủ đối phương di chuyển, ghi nhớ vị trí của từng hậu vệ, tìm khoảng trống giữa các tuyến và tính toán phương án tấn công hiệu quả nhất. Chính Messi từng thừa nhận anh không quan tâm mình chạy bao nhiêu kilomet, bởi điều quan trọng là siêu sao này hiểu trận đấu đang diễn ra như thế nào.

Quan điểm ấy cũng được HLV Pep Guardiola lý giải rất nổi tiếng trong bộ phim tài liệu "This is Football". Theo chiến lược gia người Tây Ban Nha, Messi liên tục quay đầu quan sát trong những phút đầu để "vẽ bản đồ" hàng phòng ngự đối phương. Chỉ sau 5-10 phút, anh đã biết chính xác khu vực nào sẽ xuất hiện khoảng trống và cần di chuyển đến đâu để tạo ra khác biệt.

🚀 Chạy ít hơn nhưng bùng nổ đúng thời điểm

Ở World Cup 2026 cũng thế, Messi không duy trì cường độ vận động cao trong cả trận mà lựa chọn những thời điểm cần tăng tốc. Điều này giúp anh tiết kiệm đáng kể thể lực, nhưng vẫn duy trì khả năng tạo đột biến ở các pha bóng quyết định. Trận gặp Áo là minh chứng rõ nét. Dù chỉ di chuyển chưa đầy 8 km, Messi vẫn đạt tốc độ tối đa 29,7 km/h và thực hiện tới 31 pha nước rút, nhiều nhất trong bốn trận đầu giải.

Quãng đường di chuyển của Messi ở trận gần nhất trước Cape Verde ít hơn nhiều so với các đồng đội ở Argentina.

Đến cuộc đối đầu Cape Verde kéo dài 120 phút, số lần nước rút giảm xuống còn 27, nhưng anh lại có tới 80 lần chạy tốc độ cao. Điều đó cho thấy Messi chủ động điều tiết sức lực để duy trì sự nguy hiểm trong suốt thời gian thi đấu, thay vì cố gắng duy trì cường độ tối đa từ đầu đến cuối trận. Quan sát kỹ những bàn thắng của Messi sẽ thấy điểm chung rất rõ.

Anh thường đi bộ trong nhiều giây, thậm chí nhiều phút, khiến đối phương có cảm giác không còn tham gia vào pha bóng. Nhưng đúng thời điểm hàng thủ mất tập trung hoặc khoảng trống xuất hiện, Messi chỉ cần vài bước tăng tốc ngắn để nhận bóng, xoay người và tung ra pha xử lý quyết định. Điều anh còn giữ được không phải là khả năng chạy bền, mà là cú bứt tốc trong quãng đường chỉ 5-10 mét vừa đủ để tạo nên sự khác biệt.

🌍 Nghệ thuật chỉ những thiên tài sân cỏ mới làm được

Ở tuổi 39, Messi đương nhiên không còn sở hữu nền tảng thể lực sung mãn như thời kỳ đỉnh cao. Tuy nhiên, thay vì cố gắng chạy nhiều hơn để bù đắp, anh chọn cách quản lý thể lực thông minh hơn. Đây cũng là xu hướng của nhiều cầu thủ kỳ cựu ở bóng đá hiện đại, khi họ biết "nghỉ ngay trên sân", giảm những quãng chạy không cần thiết để dành năng lượng cho các tình huống quyết định.

Messi luôn biết tăng tốc đúng lúc để tung đòn "kết liễu" đối thủ.

Điểm khác biệt là Messi đã đưa triết lý ấy lên một đẳng cấp khác. Anh không đi bộ vì không thể chạy, mà đi bộ để quan sát, đọc trận đấu và chuẩn bị cho khoảnh khắc bùng nổ. Mỗi bước đi đều phục vụ cho việc tìm kiếm khoảng trống và đón đầu suy nghĩ của đối thủ.

Sau bốn trận đấu tại World Cup 2026, Messi không phải cầu thủ chạy nhiều nhất, cũng chẳng phải người sở hữu tốc độ cao nhất.

Nhưng với 7 bàn thắng và tầm ảnh hưởng xuyên suốt trên hàng công Argentina, siêu sao người Argentina một lần nữa chứng minh rằng ở đẳng cấp cao nhất của bóng đá thế giới, đi trước đối thủ trong tư duy luôn quan trọng hơn chạy nhanh hơn đối thủ trên sân. Đó chính là "nghệ thuật đi bộ", thứ vũ khí đặc biệt giúp Messi vẫn thống trị World Cup ở tuổi 39.