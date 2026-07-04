Cape Verde khiến thế giới ngả mũ, thủ môn Vozinha sắp được dựng tượng?

⭐ Cape Verde thua như thắng, cả đất nước mở hội đến 3 giờ sáng

Tiếng còi mãn cuộc trên sân Hard Rock (Miami) không mang đến nỗi buồn cho các CĐV Cape Verde như nhiều người nghĩ. Tại thủ đô Praia, hàng nghìn CĐV Cape Verde vẫn đổ ra đường ăn mừng, tiếng trống, kèn vuvuzela và còi xe vang lên suốt đêm như thể đội tuyển quốc gia vừa giành chiến thắng.

Cape Verde kết thúc hành trình kỳ diệu tại World Cup 2026.

Các lễ hội tại Cape Verde kéo dài tới gần 3 giờ sáng. Dù đội nhà dừng bước sau thất bại 2-3 trước nhà đương kim vô địch Argentina ở vòng 32 đội, người dân Cape Verde vẫn xem đây là một chiến thắng về tinh thần. "Tôi cảm thấy như chúng tôi vừa chiến thắng. Cape Verde đã đứng ngang hàng với nhà vô địch thế giới", CĐV Adilson Soares chia sẻ. Một người hâm mộ khác là Pedro Ramos tự hào nói: "Chúng tôi đã khiến Argentina phải toát mồ hôi. Cape Verde rời World Cup với cái đầu ngẩng cao".

Đó là điều hoàn toàn dễ hiểu nếu nhìn lại hành trình kỳ diệu của đội bóng chỉ đến từ quốc gia có hơn 500.000 dân. Lần đầu tiên dự World Cup, Cape Verde bất bại trong cả ba trận vòng bảng khi cầm hòa Tây Ban Nha, Uruguay và Saudi Arabia để hiên ngang tiến vào vòng knock-out. Đến khi gặp Argentina, họ tiếp tục khiến cả thế giới sửng sốt khi kéo Messi cùng các đồng đội vào hiệp phụ và chỉ chịu khuất phục bởi bàn phản lưới nhà ở phút 111.

⭐ HLV Scaloni thừa nhận Argentina "khổ sở", Messi và đồng đội suýt tạo cú sốc lớn nhất lịch sử

Sau trận đấu, HLV Lionel Scaloni không giấu nổi sự nhẹ nhõm sau khi Argentina thoát hiểm trước Cape Verde. "Ai cũng nghĩ đây sẽ là trận đấu dễ dàng, nhưng chúng tôi biết điều đó không đúng. Đây là trận đấu rất khó khăn và Argentina đã thực sự chật vật", chiến lược gia của Albiceleste thừa nhận.

Lời khen ấy càng có giá trị khi Cape Verde chỉ là quốc gia nhỏ thứ ba từng góp mặt ở World Cup, sau Iceland và Curacao, đồng thời là đội tuyển có dân số ít nhất trong lịch sử lọt vào vòng đấu loại trực tiếp. ESPN nhận định nếu World Cup được đo bằng những khoảnh khắc đáng nhớ, Cape Verde xứng đáng là nhà vô địch.

Những pha cứu thua xuất thần của thủ môn Vozinha trước Tây Ban Nha, màn ngược dòng trước Uruguay hay siêu phẩm của Sidny Lopes Cabral vào lưới Argentina sẽ còn được nhắc đến rất lâu sau giải đấu. Đáng chú ý, Cape Verde rời World Cup mà không thua bất kỳ trận nào trong 90 phút chính thức. Họ hòa cả Tây Ban Nha, Uruguay, Saudi Arabia và chỉ gục ngã trước Argentina sau 120 phút.

Nhiều cổ động viên Cape Verde đòi dựng tượng thủ môn Vozinha tại quê nhà.

⭐ HLV Bubista tự hào: "Chúng tôi cho thế giới thấy Cape Verde là ai"

HLV Pedro "Bubista" Brito tiết lộ phòng thay đồ Cape Verde đã có rất nhiều nước mắt sau trận đấu, nhưng đó là những giọt nước mắt của niềm tự hào. "Chúng tôi đã chiến đấu bằng tất cả sự dũng cảm và trung thành với bản sắc của mình. Là một quốc gia nhỏ không có nghĩa chúng tôi phải chơi phòng ngự tiêu cực. Điều quan trọng nhất là cả thế giới đã biết Cape Verde là ai", HLV Bubista chia sẻ.

Trung vệ Pico Lopes cũng có chung suy nghĩ: "Giờ đây sẽ không còn ai hỏi Cape Verde nằm ở đâu nữa. Mọi người đều biết chúng tôi". Ngay cả Chủ tịch FIFA Gianni Infantino cũng được cho là rất hài lòng với hành trình kỳ diệu của Cape Verde, bởi đây được xem là minh chứng rõ nét nhất cho thành công của World Cup mở rộng lên 48 đội.

⭐ Fabrizio Romano gọi họ là những người hùng, Vozinha được CĐV đòi dựng tượng

Sau trận đấu, hàng loạt nhân vật nổi tiếng trong làng bóng đá đã dành những lời ca ngợi cho Cape Verde. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano xúc động viết trên mạng xã hội: "Hãy dựng tượng cho họ. Hãy gọi họ là những người hùng. Mọi người yêu bóng đá sẽ không bao giờ quên kỳ World Cup này của Cape Verde. Đây phải là những giọt nước mắt hạnh phúc. Các bạn đã làm nên lịch sử".

Trong khi đó, theo chia sẻ của một số CĐV có mặt tại Miami, tại quê nhà đang xuất hiện làn sóng kêu gọi dựng tượng thủ môn kỳ cựu Vozinha sau màn trình diễn xuất thần xuyên suốt World Cup 2026. Dù chưa có xác nhận chính thức từ Liên đoàn bóng đá Cape Verde hay chính quyền địa phương, thủ thành 40 tuổi rõ ràng đã trở thành biểu tượng mới của bóng đá nước này.

Anh liên tục có những pha cứu thua ngoạn mục trước Tây Ban Nha, Uruguay và đặc biệt là Argentina, góp công lớn đưa Cape Verde từ một "kẻ lót đường" trở thành hiện tượng lớn nhất World Cup 2026. Cape Verde đã phải dừng bước, nhưng họ ra về với hàng triệu người hâm mộ mới, sự tôn trọng từ cả thế giới và một câu chuyện cổ tích sẽ còn được nhắc đến rất lâu trong lịch sử các kỳ World Cup.