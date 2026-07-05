Messi (20) vs Mbappe (19): Cuộc đua ghi bàn vĩ đại nhất lịch sử World Cup đang nóng hơn bao giờ hết

Mbappe song hành cùng Messi ở cuộc đua “Vua phá lưới” World Cup 2026

Đội trưởng ĐT Argentina, Lionel Messi, hiện vẫn là chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất trong lịch sử các kỳ World Cup với 20 bàn sau 30 trận. Ở tuổi 39, anh chạm đến cột mốc này sau khi liên tiếp lập công trước Algeria, Áo, Jordan và Cape Verde, qua đó vượt xa kỷ lục trước đây của huyền thoại người Đức Miroslav Klose.

Trong khi đó, Kylian Mbappe tiếp tục bám đuổi quyết liệt. Tiền đạo của tuyển Pháp thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 70 trong chiến thắng 1-0 trước Paraguay tại vòng 1/8, nâng tổng số bàn thắng ở World Cup lên 19 bàn chỉ sau 19 trận. Đây cũng là pha lập công thứ 7 của anh tại World Cup 2026, giúp Mbappe chỉ còn cách Messi đúng 1 bàn thắng trong danh sách những chân sút vĩ đại nhất lịch sử giải đấu.

Lionel Messi. Ảnh: AP.

Pháp đã trải qua một trận đấu đầy khó khăn trước Paraguay, đội bóng thi đấu kiên cường và liên tục gây sức ép bằng lối chơi giàu thể lực nhằm làm nản lòng nhà đương kim á quân thế giới.

Bước ngoặt chỉ đến khi cầu thủ vào sân thay người Désiré Doué đột phá vào vòng cấm và mang về một quả phạt đền. Mbappe lạnh lùng đánh bại thủ môn đối phương, đưa Pháp vào tứ kết.

Trước đó một ngày, Messi cũng ghi bàn thắng thứ 20 của mình trong trận Argentina đánh bại Cape Verde, qua đó tiếp tục giữ vững vị trí số một trên bảng xếp hạng các chân sút xuất sắc nhất lịch sử World Cup.

Kylian Mbappe. Ảnh: AP.

Điều khiến thành tích của Mbappe càng trở nên đáng kinh ngạc là hiệu suất ghi bàn. Ở tuổi 27, anh đã có 19 bàn chỉ sau 19 trận, nhanh hơn rất nhiều so với nhiều huyền thoại như Miroslav Klose, Ronaldo Nazario hay Pele trên hành trình chinh phục các cột mốc lịch sử.

World Cup 2026 vẫn chưa kết thúc, và với việc Mbappe còn nhiều năm thi đấu phía trước, anh hoàn toàn có cơ hội san bằng, thậm chí vượt qua kỷ lục của Messi trong tương lai.

Về phần Messi, đây có thể là kỳ World Cup cuối cùng trong sự nghiệp quốc tế lẫy lừng của anh. Dù kỷ lục có bị phá vỡ hay không, siêu sao người Argentina vẫn đã khắc tên mình vào ngôi đền của những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá.

Những chân sút ghi nhiều bàn thắng nhất lịch sử World Cup

1. Lionel Messi (Argentina): 20 bàn sau 30 trận

2. Kylian Mbappe (Pháp): 19 bàn sau 19 trận

3. Miroslav Klose (Đức): 16 bàn sau 24 trận

4. Ronaldo Nazario (Brazil): 15 bàn sau 19 trận

5. Gerd Müller (Đức): 14 bàn sau 13 trận

6. Just Fontaine (Pháp): 13 bàn sau 6 trận

7. Pele (Brazil): 12 bàn sau 14 trận

Danh sách Vua phá lưới World Cup 2026

7 bàn

- Lionel Messi (Argentina)

- Kylian Mbappe (Pháp)

5 bàn

- Erling Haaland (Na Uy)

- Harry Kane (Anh)

4 bàn

- Vinicius Junior (Brazil)

- Ousmane Dembele (Pháp)

- Ismaila Sarr (Senegal)

- Mikel Oyarzabal (Tây Ban Nha)

- 3 bànJonathan David (Canada)

- Deniz Undav (Đức)

- Johan Manzambi (Thụy Sĩ)

- Matheus Cunha (Brazil)

- Ismael Saibari (Morocco)

- Brian Brobbey (Hà Lan)

- Elijah Just (New Zealand)

- Kai Havertz (Đức)

- Cody Gakpo (Hà Lan)

- Julián Quiñones (Mexico)

- Folarin Balogun (Mỹ)

- Cristiano Ronaldo (Bồ Đào Nha)