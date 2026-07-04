Ai tấn công khiến trán Messi bị sưng vù, Argentina khốn khổ như thế nào?

Vết sưng trên trán của Messi gây chú ý

ĐT Argentina đã vượt qua Cape Verde 3-2 trong một trong những trận đấu hay nhất lịch sử World Cup. 2 lần Argentina dẫn trước là 2 lần Cape Verde gỡ hòa, và đội tuyển quốc đảo châu Phi này suýt nữa đã gỡ hòa lần thứ 3 trong hiệp phụ thứ hai.

Messi va mặt vào đầu gối của Kevin Pina bên phía Cape Verde

Lionel Messi đã ghi bàn mở tỷ số và góp công trong cả 2 bàn còn lại của đội nhà, đều là từ các quả phạt góc của anh. Tuy nhiên sau khi trận đấu kết thúc, Messi đã rời sân với một cục u nổi to trên trán mình, hậu quả của một pha va chạm trong trận đấu.

Danh thủ 39 tuổi ở cuối hiệp 2 đã có một pha đột phá nguy hiểm về phía vòng cấm Cape Verde, anh gần như đã vượt qua 2 cầu thủ đối phương một lúc trước khi bị phạm lỗi. Messi mất thăng bằng và đã không may va mặt vào đầu gối của Kevin Pina đứng phía trước.

Trán của Messi nổi cục u nhưng anh vẫn đá tiếp

Cục u nổi rõ trên trán Messi sau trận

Quả đá phạt của Messi sau đó đã không thành bàn, và Messi phải sau khi hết hiệp 2 mới vào để lấy đá chườm vết đau trên đầu trước khi đá tiếp. Messi sau trận vẫn trông có vẻ tươi tỉnh khi thực hiện cuộc phỏng vấn, nhưng có thể thấy rõ cục u trên trán của anh.

Scaloni đau đầu vì 3 ca chấn thương

Messi dù vậy ở trạng thái sức khỏe ổn định và không gặp chấn thương nào. Điều tương tự không thể nói về một số đồng đội của anh: HLV Lionel Scaloni cho biết đã có 3 cầu thủ của ông dính chấn thương trong trận đấu gồm Enzo Fernandez, Facundo Medina và Nico Gonzalez.

Facundo Medina, 1 trong 3 cầu thủ bị chấn thương trong trận Argentina - Cape Verde và đã phải bị thay ra

Medina đã bị chuột rút ở cuối hiệp 2 và Argentina đã phải dùng nốt lượt thay người cuối của họ trong thời gian chính thức để đưa hậu vệ biên này ra ngoài. Enzo cũng cùng lúc đó bị đau bắp đùi trái, nhưng đã cố đá tiếp, còn Nico Gonzalez sau khi vào sân từ ghế dự bị đã bị trật mắt cá chân trái, tuy nhiên ngôi sao của Juventus đã gắng chơi đến hết trận.

Đó mới chỉ là 3 cầu thủ, Argentina trong trận còn có một số cá nhân khác cũng bị đau nhẹ nhưng có thể đá tiếp được, trong đó có Alexis Mac Allister. Sự khổ chiến của các cầu thủ Argentina cho thấy cặp đấu vừa qua là một trong những lần họ phải gian khổ nhất trong các kỳ World Cup gần đây, khi họ phải chiến đấu tới cùng trước một đối thủ đáng lẽ họ phải giành thắng lợi dễ dàng.