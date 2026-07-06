Bồ Đào Nha trục trặc tuyến giữa: Loại Vitinha hay Bruno Fernandes trước trận Tây Ban Nha?

Bồ Đào Nha sẽ có cuộc hẹn thượng đỉnh với Tây Ban Nha ở vòng 1/8 World Cup 2026. Trận derby bán đảo Iberia hứa hẹn rất hay bởi dù Tây Ban Nha là nhà đương kim vô địch EURO với đội hình được đánh giá mạnh hơn, họ đã thua chính Bồ Đào Nha ở chung kết UEFA Nations League 2025.

Bồ Đào Nha rất khó khăn mới vượt qua được Croatia

Nhưng trong khi Bồ Đào Nha khá trầy chật vượt qua vòng bảng và phải nhờ cả chút may mắn để vượt qua Croatia ở vòng 1/16, Tây Ban Nha đã “tăng ga” đúng lúc sau trận hòa gây sốc trước Cape Verde. Họ dễ dàng xử lý 2 trận vòng bảng còn lại trước khi đánh bại Áo 3-0 nhờ màn tỏa sáng của Mikel Oyarzabal, và lúc này họ thậm chí chưa cần siêu sao Lamine Yamal vận hết “nội công”.

Trong khi TBN vẫn chưa thủng lưới, sở hữu hàng tiền vệ top đầu giải đấu và hàng công phát huy hiệu quả rất cao bất chấp chấn thương hoành hành, Bồ Đào Nha kể cả không bị chấn thương gây khó khăn thì vẫn gặp trục trặc trong vận hành đội hình. Trong đó hàng tiền vệ của họ là điểm nhấn lớn, dù về lý thuyết họ có tuyến giữa mạnh hàng đầu giải.

Bộ ba Joao Neves – Vitinha – Bruno Fernandes đã không chơi ăn ý với nhau, mặc dù cả 3 cầu thủ đều đạt phong độ rất cao ở cấp CLB mùa giải vừa qua. Dường như giữa họ, đặc biệt là giữa Vitinha & Bruno Fernandes, có sự xung khắc đáng kể: Họ không hợp lối chơi của nhau, và qua đó họ cũng làm cho lối chơi của cả đội bị ảnh hưởng.

Fernandes và Vitinha dường như đang có sự xung khắc lẫn nhau

Bồ Đào Nha những trận đã qua hay đá đơn giản là nhồi ra biên rồi tạt vào để hy vọng Ronaldo hay Ramos đánh đầu, cách chơi đó sẽ dễ dàng bị Tây Ban Nha bắt bài khi cặp trung vệ Cubarsi – Laporte đang bất khả chiến bại từ đầu giải. BĐN cần một lực đẩy từ tuyến giữa, nhưng điều đó đồng nghĩa với sự thay đổi.

Về cách chơi, trong khi Bruno Fernandes là một chuyên gia kiến thiết ở 40m cuối phần sân đối phương với những đường chuyền có độ rủi ro cao, Vitinha thiên về thoát pressing và giữ quyền kiểm soát trước khi phân phối bóng sang 2 biên, thi thoảng dâng cao tấn công từ tuyến hai.

Ở trận tới, Bồ Đào Nha gần như chắc chắn sẽ không đương lại được tuyến giữa Tây Ban Nha kiểm soát bóng tốt hơn và pressing cũng tốt hơn. Trong một thế trận như vậy, tuyến giữa của Bồ Đào Nha sẽ phải tranh chấp nhiều hơn và Vitinha trở thành “người lạ” của hàng tiền vệ BĐN do thể hình nhỏ con.

Ruben Neves, tiền vệ tranh chấp tốt nhất của Bồ Đào Nha lúc này

Joao Neves tuy cứng rắn nhưng cũng là một cầu thủ nhỏ người, do vậy Vitinha là người cần phải bị loại để Bồ Đào Nha thay bằng Ruben Neves. Neves tranh chấp được và cũng là một cầu thủ phát động từ xa rất giỏi. Bruno Fernandes sẽ bọc lót cho 2 bộ đôi Neves và khi nhận bóng là phát triển nhanh để tuyến trên có cơ hội ghi bàn.

Tuy nhiên điều này cũng yêu cầu Bruno Fernandes phải chơi kỷ luật hơn, anh không được dâng quá cao như một tiền đạo lùi giống ở trận gặp Croatia mà phải quanh quẩn ở tuyến giữa để hỗ trợ. BĐN sẽ có cơ hội trước TBN ở các pha chuyển trạng thái nhanh, còn nếu họ liều lĩnh dâng cao thì nguy cơ thua rất cao.