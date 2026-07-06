Tiền đạo ĐT Mỹ bất ngờ được xóa thẻ đỏ để đấu Bỉ, Nhà Trắng trực tiếp đưa ra yêu cầu

Trong một diễn biến rất đáng chú ý của vòng 1/8 World Cup, FIFA vừa chính thức xác nhận án treo giò của tiền đạo Folarin Balogun bên phía ĐT Mỹ đã được cho hoãn thi hành. Balogun bị thẻ đỏ trực tiếp ở trận Mỹ gặp Bosnia.

Folarin Balogun sẽ được thi đấu trận gặp Bỉ cho ĐT Mỹ dù bị thẻ đỏ trực tiếp ở trận gặp Bosnia

Thay vào đó, án phạt sẽ được treo trong thời hạn 1 năm và chỉ được thi hành nếu tiền đạo của đội tuyển Mỹ tái phạm một lỗi kỷ luật tương tự trong khoảng thời gian này. Điều đó đồng nghĩa với việc Balogun đủ điều kiện ra sân trong trận gặp Bỉ tại vòng 1/8 World Cup (7h, 7/7).

Theo nhà báo Ben Jacobs, việc Balogun được "giải cứu" có sự nhúng tay trực tiếp của chính phủ Mỹ. Nhà báo này cho biết phủ Tổng thống Mỹ đã gọi điện tới FIFA yêu cầu chủ tịch Gianni Infantino xem xét lại trường hợp của Balogun. Tuy nhiên những nguồn tin nội tình ở FIFA khẳng định tổ chức này không thể ảnh hưởng tới quyết định liên quan đến thẻ đỏ của Balogun do đây là "trách nhiệm của một hội đồng độc lập".

Dù sao thì án treo giò đã được tạm đình chỉ, và ngay sau khi quyết định được công bố, ai-đó-đứng-đầu-Nhà-Trắng đã lên Twitter/X chúc mừng FIFA về quyết định này. Chúng ta hãy cùng xem ông ta viết gì:

"Cảm ơn FIFA đã làm điều đúng đắn, và lật ngược một sự bất công lớn!"

Trong khi đó, báo chí Bỉ cho biết điều này chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến sự chuẩn bị cho trận đấu với HLV trưởng Rudi Garcia của ĐT Bỉ. Tờ De Standaard cho biết LĐBĐ Bỉ sẽ không để yên chuyện này, khi họ dự định khiếu nại khẩn cấp quyết định trên của FIFA.

Nhắc đến HLV Rudi Garcia, đây là phản ứng của ông sau khi biết tin: "Bây giờ tôi mới biết ngày 5/7 là ngày Cá tháng Tư của World Cup".