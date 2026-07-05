Messi “một mình đấu thế giới”: Alvarez & Lautaro cùng “xịt”, hàng công Argentina thụt lùi

Messi làm hết

ĐT Argentina đã phải chịu đòn nhiều hơn dự kiến ​​ở Miami. Nỗi sợ hãi và hoảng loạn mà họ trải qua khi tỷ số vẫn là hòa trong hiệp phụ thứ hai trước Cape Verde là điều không ai có thể phủ nhận đối với các nhà đương kim vô địch thế giới, đội bóng tưởng chừng như đang có phong độ rất tốt trong ba trận đấu đầu tiên của World Cup.

Messi tiếp tục là động cơ thúc đẩy Argentina về phía trước tại World Cup 2026

Rốt cuộc Argentina đã vượt khó, và cả 3 bàn thắng đều có dấu ấn của Lionel Messi, người không chỉ mở tỷ số mà còn đá phạt góc dẫn tới cả 2 bàn còn lại. Nhưng Argentina càng đi sâu, sự phụ thuộc dành cho Messi dường như càng quá lớn và Argentina không có ai chia sẻ gánh nặng trên hàng tấn công cho Messi.

Cho đến nay, Argentina đã ghi được 11 bàn thắng trong 4 trận đấu tại World Cup. 7 bàn do Messi ghi, và các bàn còn lại do Lisandro Martinez, Cristian Romero, Nico González và Rodrigo De Paul ghi. 2 trong số các cầu thủ vừa nêu tên là trung vệ, 1 người là tiền vệ, người còn lại là tiền đạo dự bị.

Cả Lautaro Martínez lẫn Julián Álvarez đều không thể hiện được khả năng để hỗ trợ Messi, ​​người đang gánh vác toàn bộ trách nhiệm của hàng tấn công. Hoặc Messi ghi bàn, hoặc anh kiến ​​tạo cơ hội cho người khác ghi bàn. Những người có thể hỗ trợ một phần công việc cho anh lại “tàng hình” một cách rõ rệt.

Sự sa sút khó hiểu

Messi lúc này đang chiếm tới 64% số bàn thắng của Argentina từ đầu World Cup. Trong tất cả các đội đã lọt vào vòng knock-out, duy nhất ĐT Anh có tỷ lệ phụ thuộc vào một cá nhân cao hơn 50% (Harry Kane – 63%), trong khi những Haaland (Na Uy) và Oyarzabal (TBN) đều chỉ ở mốc 50%, không hơn.

Lautaro và Alvarez vẫn chưa đóng góp được gì cho Argentina từ đầu giải

4 năm trước ở Qatar đã không có sự phụ thuộc như thế. Messi ghi 7 bàn nhưng Julián Álvarez cũng góp 4 bàn, và Angel Di Maria tỏ ra cực kỳ nhạy bén ở đúng những trận quan trọng nhất. Cả Di Maria, Mac Allister, Molina và Enzo Fernandez đều góp ít nhiều vào khâu ghi bàn.

Không rõ vấn đề của Lautaro và Alvarez là gì, họ tỏ ra lạc lõng mặc dù cả hai đều đã chơi bóng đủ lâu với Messi và các tiền vệ khác. Không phải là họ không có những khoảnh khắc lợi hại: Messi đã hụt 1 kiến tạo trước Áo vì Alvarez bỏ lỡ đối mặt thủ môn, để rồi chính Messi ghi bàn ngay sau đó, trong khi Lautaro đã bật tường cho Messi đối mặt Vozinha để rồi Messi lại bỏ lỡ.

Đang có nhiều tranh luận về vấn đề này, rằng dường như việc Argentina không có những tiền đạo cánh tốc độ qua người đã khiến họ phụ thuộc rất nhiều vào các pha tấn công đập nhả đoạn ngắn, hoặc phất bóng ra sau lưng hàng thủ đối phương cho hậu vệ biên chạy xuống. Họ vẫn tạo ra cơ hội từ các pha bóng như vậy, nhưng đối thủ sẽ dần bắt bài khi nghiên cứu được băng hình từ các trận của Argentina.