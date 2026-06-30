"Chân dài" tài sắc vẹn toàn mê thể thao, tin Canada tiến sâu ở World Cup

"Lý lịch" 3 phiên bản của cô gái tràn đầy năng lượng

Khán giả truyền hình biết đến Khánh Uyên qua hình ảnh một hot girl đại diện cho Canada đầy năng lượng trên sóng VTV. Thế nhưng, trên mạng xã hội, cô nàng sinh năm 2002 này lại là một du học sinh tự lập và một người mẫu ảnh đa phong cách.

Khánh Uyên vỡ òa cảm xúc khi Canada ghi bàn phút 90+2 để giành vé đi tiếp tại World Cup 2026

Nếu để tự phác họa một "bản lý lịch" chân thực nhất về mình, Khánh Uyên chia sẻ: "Phiên bản đầu tiên của mình là cô gái đại diện cho đội tuyển Canada trên VTV. Mọi người thấy mình rất năng lượng, tự tin, thích tranh luận bóng đá và luôn xuất hiện với nụ cười. Nhưng để có vài phút trên sân khấu là rất nhiều ngày nghiên cứu bóng đá, tập kịch bản và chuẩn bị cho từng chi tiết nhỏ.

Ngoài ra, mình từng là một du học sinh, và bây giờ là một người Việt đã sinh sống và làm việc ở Canada được 8 năm. Mình từng bắt đầu từ con số 0, vừa học, vừa làm, tự lo cuộc sống của mình. Những trải nghiệm đó dạy mình tính kỷ luật, sự kiên trì và không ngại bước ra khỏi vùng an toàn. Có lẽ vì thế mà mình sẵn sàng bay hơn 30 tiếng từ Canada về Việt Nam chỉ để theo đuổi một cơ hội ở Nóng cùng FIFA World Cup 2026.

Còn phiên bản thứ 3 là người mẫu ảnh. Với mình, đó không phải để khoe vẻ ngoài, mà là cách mình kể những câu chuyện bằng hình ảnh. Mỗi trải nghiệm đều là một cơ hội để mình thử nghiệm hình ảnh mới và khám phá những khía cạnh khác của bản thân. Nếu phải gói gọn cả 3 phiên bản trong một câu, mình nghĩ mình chỉ là một cô gái rất bình thường, nhưng đã yêu điều gì thì sẽ theo đuổi đến cùng".

Khoảnh khắc vỡ òa tại trường quay VTV trước tấm vé lịch sử

Trận đấu mở màn vòng 32 đội giữa Canada và Nam Phi diễn ra vô cùng căng thẳng. Khi trận đấu trôi về những phút bù giờ và tưởng chừng hai đội phải bước vào hiệp phụ, tiền vệ Stephen Eustaquio đã tung cú vô-lê chìm hiểm hóc ở phút 90+2, mang về chiến thắng 1-0 nghẹt thở cho Canada.

Nhớ lại khoảnh khắc ấy, Khánh Uyên vẫn chưa hết xúc động: "Đó là một khoảnh khắc mình chắc sẽ nhớ rất lâu. Khi Canada ghi bàn ở phút 90+2, cả trường quay gần như vỡ òa. Mình bật dậy, ôm các bạn xung quanh và cảm giác lúc đó giống như mọi cảm xúc được giải phóng sau hơn 90 phút hồi hộp.

Điều đặc biệt hơn là mình không chỉ vui vì Canada giành vé đi tiếp, mà còn vui vì được sống trong bầu không khí ấy ngay tại Việt Nam, cùng những người có chung tình yêu bóng đá. Có lẽ đó là khoảnh khắc khiến mình cảm thấy chuyến bay hơn 30 tiếng từ Canada về đây thật sự xứng đáng".

Niềm tin 100% từ trái tim và góc nhìn chuyên môn 60% cho Canada

Trở thành đội đầu tiên đi tiếp vào vòng 1/8, Khánh Uyên tin Canada chưa dừng lại:

"Canada đang có phong độ rất cao, tinh thần hưng phấn sau khi giành vé sớm và lối chơi ngày càng gắn kết. Tuy nhiên, dù đối thủ là Hà Lan hay Marocco thì đều là những đội bóng rất khó chơi và có kinh nghiệm ở các trận đấu loại trực tiếp. Mình hy vọng Canada sẽ tiếp tục giữ được bản lĩnh, bởi đôi khi ở World Cup, lịch sử được viết nên không chỉ bằng đẳng cấp, mà còn bằng niềm tin và tinh thần chiến đấu nữa!", Khánh Uyên bộc bạch.

Từ du học sinh tự lập đến hot girl đại diện Canada, Khánh Uyên gây ấn tượng bởi nguồn năng lượng tích cực và đam mê bóng đá mãnh liệt

Mang tư duy làm chủ ống kính lên sân khấu và bí quyết giữ thần thái

Dù không phải là một vũ công chuyên nghiệp, Khánh Uyên vẫn mang đến những vũ đạo năng động trên sóng truyền hình. Bí quyết của cô nằm ở sự giao thoa giữa nghệ thuật trình diễn và thời trang.

Cô áp dụng tư duy làm chủ ống kính và giải phóng hình thể từ nghề mẫu ảnh: "Điểm chung giữa làm mẫu ảnh và lên sân khấu là đều phải kể được một câu chuyện. Khi chụp ảnh, mình kể chuyện bằng ánh mắt và thần thái. Khi lên VTV, mình kể câu chuyện của Canada bằng năng lượng và cảm xúc. Mình không phải người nhảy đẹp nhất, nhưng mình luôn cố gắng truyền được cảm xúc".

Để vừa làm sáng tạo nội dung, vừa làm mẫu, vừa thức đêm ghi hình World Cup mà vẫn giữ được diện mạo rạng rỡ, Uyên tâm sự thần thái của cô đến từ sự biết ơn và lòng háo hức: "Mỗi lần đứng trước ống kính, mình đều tự nhắc bản thân đây là cơ hội mà mình đã bay hơn 30 tiếng từ Canada về để có được cơ hội khoách lên mình màu áo của quê hương thứ hai nơi mình đang sinh sống và trưởng thành hơn qua từng ngày.

Ít ai biết, nguồn năng lượng dồi dào của Khánh Uyên còn đến từ tinh thần đam mê thể thao từ nhỏ. Ngoài bóng đá, cô là một người khá hiếu động, thường xuyên chơi cầu lông, bóng rổ, leo núi trong nhà và đặc biệt thích trượt tuyết vào mùa đông tại Canada. Chính lối sống năng động này đã rèn luyện cho cô một thể lực tốt, sự tự tin và tinh thần sẵn sàng thách thức bản thân để luôn tỏa sáng dù ở bất kỳ vai trò nào.

Những hình ảnh đẹp về Khánh Uyên (Nguồn ảnh: Nhân vật cung cấp)