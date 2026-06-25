Hàn Quốc thua sốc, khả năng đi tiếp tại World Cup cao hay thấp?

World Cup 2026 tăng lên 48 đội dẫn đến một số đội tuyển đã được đánh giá là 'tệ' nhất giải đấu. Nhưng mọi đánh giá chỉ là trên giấy, và một Nam Phi được coi là kém hơn cả đội hình năm 2010 (khi họ là chủ nhà) đã lần đầu tiên trong lịch sử vượt qua vòng bảng sau chiến thắng 1-0 trước Hàn Quốc.

Nam Phi vượt qua vòng bảng đầy bất ngờ và khiến Hàn Quốc phải nín thở đợi diễn biến các bảng khác

Bàn thắng duy nhất phút 63 của Thapelo Maseko đã giúp Nam Phi đoạt ngôi nhì bảng A sau đồng chủ nhà Mexico, đội đã toàn thắng vòng bảng sau khi hạ CH Czech 3-0. Trong khi Mexico còn phải chờ xem đối thủ vòng 1/16 của họ là ai (nhưng chắc chắn vẫn đá sân nhà), Nam Phi sẽ đụng độ Canada (có nghĩa sẽ có 1 trong hai đội lần đầu tiên vào vòng 1/8 ở World Cup).

Còn số phận của Hàn Quốc thực sự là khá "đau tim" cho đội bóng này lẫn truyền thông nước nhà. Họ chỉ có 3 điểm và lại đang có hiệu số -1, điều không thực sự lợi khi so sánh kết quả với các đội xếp thứ 3 khác. Mặc dù sẽ có 8/12 đội xếp thứ 3 được đi tiếp, Hàn Quốc lúc này mới chỉ biết có 1 đội kém hơn họ là Scotland (3 điểm, hiệu số -3).

Dưới đây là bảng xếp hạng tạm thời của các đội xếp thứ 3 (Ảnh: Sky Sports)

Vậy những kết quả nào có thể có ích cho Hàn Quốc?

- Bảng D: Australia thắng Paraguay, hoặc Paraguay thắng Australia cách biệt 2 bàn trở lên.

- Bảng E: Curacao và Ecuador không thắng được Bờ Biển Ngà & Đức.

- Bảng F: Nhật Bản thắng Thụy Điển với cách biệt 2 bàn trở lên.

- Bảng G: Ai Cập thắng Iran.

- Bảng H: Tây Ban Nha thắng Uruguay.

- Bảng I: Senegal không thắng được Iraq với cách biệt ít nhất 2 bàn.

- Bảng J: Áo thắng Algeria, hoặc Algeria thắng Áo với cách biệt 2 bàn trở lên.

- Bảng K: CHDC Congo không thắng được Uzbekistan.

- Bảng L: Ghana thắng Croatia và Panama không thắng đậm ĐT Anh.

Hàn Quốc sẽ phải trông đợi 3 trong số các kết quả trên xảy ra để đoạt tấm vé vớt. Kịch bản ở các bảng E và bảng H rất dễ xảy ra nên Hàn Quốc vẫn có cơ hội.