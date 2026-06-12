Hàn Quốc ngược dòng hạ CH Séc, cơ hội vào vòng 32 đội World Cup tăng vọt lên 93%

Cơ hội đi tiếp rộng mở sau trận ra quân

Sau khi đánh bại CH Séc tại Guadalajara (Mexico) vào ngày 12/6, tuyển Hàn Quốc được đánh giá là một trong những đội có triển vọng lớn nhất giành vé vào vòng 32 đội của World Cup 2026.

ĐT Hàn Quốc xuất sắc ngược dòng, đánh bại CH Séc

Theo mô hình dự báo của tờ The Athletic, cơ hội vượt qua vòng bảng của Hàn Quốc đã tăng vọt lên 93%, chỉ xếp sau chủ nhà Mexico (98%) tại bảng A. Đây là bước nhảy đáng kể sau khi đội bóng châu Á giành trọn 3 điểm ở trận mở màn.

Dữ liệu của mô hình cho thấy Hàn Quốc đang nắm lợi thế rất lớn trong cuộc đua giành vé đi tiếp. Chỉ cần duy trì phong độ hiện tại, đại diện châu Á hoàn toàn có thể sớm hoàn thành mục tiêu vượt qua vòng bảng.

Trận gặp Mexico có thể định đoạt tấm vé

Theo phân tích của The Athletic, nếu Hàn Quốc đánh bại Mexico ở lượt trận thứ hai, tấm vé vào vòng 32 đội gần như sẽ nằm chắc trong tay thầy trò HLV Hong Myung Bo.

Ngay cả trong trường hợp thất bại trước đội chủ nhà, cơ hội đi tiếp của Hàn Quốc vẫn ở mức 86%, cho thấy chiến thắng trước CH Séc đã tạo ra lợi thế đáng kể.

Tờ báo này nhận định: “Hàn Quốc đã ở vào vị thế rất thuận lợi nhờ chiến thắng trước CH Séc. Ngay cả khi thua cả Mexico lẫn Nam Phi, khả năng giành vé vào vòng đấu loại trực tiếp của họ vẫn cao hơn xác suất 50%”.

Trong khi đó, CH Séc sau thất bại ở trận ra quân chỉ còn 56% cơ hội vượt qua vòng bảng. Nam Phi, đội để thua Mexico 0-2 ở trận khai mạc, có tỷ lệ đi tiếp thấp nhất bảng A với 27%.

Hàn Quốc có tới 93% cơ hội vượt qua vòng bảng, theo The Athletic

Hwang In Beom và Oh Hyeon Gyu tạo nên màn ngược dòng

Ở trận đấu diễn ra trên sân Guadalajara, Hàn Quốc đã trải qua những phút đầu hiệp hai đầy khó khăn khi bị CH Séc chọc thủng lưới trước.

Tuy nhiên, bản lĩnh của đại diện châu Á đã được thể hiện đúng lúc. Tiền vệ trung tâm Hwang In Beom (thuộc biên chế CLB Feyenoord) ghi bàn gỡ hòa trước khi tiền đạo Oh Hyeon Gyu (Besiktas) lập công mang về chiến thắng 2-1.

Ba điểm quý giá giúp Hàn Quốc có khởi đầu thuận lợi tại World Cup 2026 và tạo đà tâm lý tích cực trước cuộc đối đầu then chốt với Mexico. Theo lịch thi đấu, Son Heung Min và các đồng đội sẽ chạm trán đội chủ nhà vào lúc 8h ngày 19/6 (giờ Hà Nội).