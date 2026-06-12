Nóng bảng xếp hạng World Cup: Hàn Quốc hạ CH Séc, đứng thứ mấy?

Bàn thắng thứ hai của Hàn Quốc vào lưới CH Séc

Hàn Quốc ngược dòng hạ CH Séc

Hàn Quốc đã tạo nên màn lội ngược dòng ấn tượng để đánh bại CH Séc với tỷ số 2-1 trong trận ra quân World Cup, khi tiền đạo vào sân thay người Oh Hyeon Gyu ghi bàn quyết định ở phút 80.

Dù Son Heung Min cùng các đồng đội là những người kiểm soát thế trận trong phần lớn thời gian thi đấu, Hàn Quốc lại bất ngờ bị thủng lưới trước. CH Séc không có nổi một cú sút trúng đích cho đến phút 59, nhưng đội trưởng Ladislav Krejci đã bật cao đánh đầu thành công từ quả ném biên dài của Coufal để mở tỷ số trận đấu.

Hàn Quốc của Son Heung Min ngược dòng hạ CH Séc 2-1 trong ngày ra quân World Cup

Trong hiệp một, Son Heung Min là ngòi nổ nguy hiểm nhất trên hàng công Hàn Quốc. Cựu tiền đạo Tottenham thực hiện 5 trong tổng số 8 pha dứt điểm của đội bóng xứ kim chi, nhưng cơ hội ngon ăn nhất của anh đã bị thủ môn Matej Kovar cản phá.

Tuy nhiên, Hàn Quốc nhanh chóng đáp trả nhờ sự tỏa sáng của Hwang In Beom. Chỉ 8 phút sau bàn thua, tiền vệ đang khoác áo Feyenoord đã đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Nhận đường chuyền từ Lee Kang In trong vòng cấm, Hwang In Beom bình tĩnh đánh lừa thủ môn Kovar bằng động tác giả dứt điểm khi thủ môn đối phương băng ra, trước khi lốp bóng tinh tế vào khung thành bỏ trống, gỡ hòa 1-1 cho Hàn Quốc.

Đến phút 78, Hàn Quốc thoát thua trong gang tấc khi Tomas Soucek đưa bóng vào lưới sau tình huống cố định khác của CH Séc. Tuy nhiên, bàn thắng không được công nhận do lỗi việt vị.

Cục diện bảng A sau lượt đầu tiên

Chỉ ít phút sau, các cổ động viên Hàn Quốc tại Estadio Guadalajara đã được ăn mừng. Phút 80, tiền đạo Oh Hyeon Gyu của Besiktas băng vào đệm bóng cận thành từ đường căng ngang của Hwang In Beom, hoàn tất màn ngược dòng cho đại diện châu Á.

Chiến thắng 2-1 trước CH Séc giúp Hàn Quốc có khởi đầu thuận lợi tại World Cup, đồng thời đánh dấu lần đầu tiên sau 4 kỳ World Cup liên tiếp họ giành chiến thắng trong trận ra quân.

Dẫu vậy, Hàn Quốc chưa thể chiếm ngôi đầu bảng A. Đại diện châu Á cùng có 3 điểm như đồng chủ nhà Mexico nhưng xếp dưới do kém hơn hiệu số bàn thắng bại (+1 so với +2). Hai vị trí cuối bảng lần lượt thuộc về CH Séc và Nam Phi.

Mexico đánh bại Nam Phi trong trận khai mạc

Trước đó ít giờ, Mexico đã có màn khởi đầu thuận lợi khi đánh bại Nam Phi 2-0 trong trận khai mạc đầy kịch tính trên sân Azteca chật kín khán giả. Nam Phi kết thúc trận đấu với chỉ 9 người trên sân, trong khi Mexico cũng phải chơi thiếu người ở những phút cuối. Đây là điều khá hiếm gặp tại World Cup. Toàn bộ World Cup 2022 tại Qatar chỉ có 4 thẻ đỏ được rút ra, trong khi chưa từng có trận khai mạc World Cup nào trước đây xuất hiện tới 3 thẻ đỏ.

Mexico khởi đầu chiến dịch World Cup 2026 bằng chiến thắng 2-0 trước Nam Phi

Trước khi trận đấu trở nên căng thẳng bởi những tình huống tranh cãi, Mexico đã khiến các cổ động viên nhà vỡ òa với bàn thắng mở tỷ số ngay từ phút thứ 9. Sau pha tắc bóng của Erik Lira với Yaya Sithole ở khu vực giữa sân, bóng bật tới vị trí của Julian Quinones. Tiền đạo này tung cú sút đầy uy lực đưa bóng đi xuyên qua hai chân thủ môn Ronwen Williams để ghi bàn thắng đầu tiên của World Cup 2026.

Bước ngoặt lớn đến ở đầu hiệp hai khi Sithole bị truất quyền thi đấu ở phút 50. Tiền vệ Nam Phi kéo ngã Brian Gutierrez trong tình huống cầu thủ Mexico đang thoát xuống đối mặt thủ môn.

Chơi hơn người, Mexico nhanh chóng tận dụng lợi thế. Phút 67, tiền đạo kỳ cựu Raul Jimenez ghi bàn thắng đầu tiên của mình tại một kỳ World Cup bằng pha đánh đầu dũng mãnh từ quả tạt của Roberto Alvarado, nâng tỷ số lên 2-0 cho đội chủ nhà.

Nam Phi, đội lần đầu trở lại vòng chung kết World Cup kể từ khi đăng cai giải đấu năm 2010, tiếp tục gặp khó khăn khi Themba Zwane nhận thẻ đỏ trực tiếp ở phút 84 sau khi VAR xác định anh có hành vi tát vào mặt Alvarado.

Những phút cuối, Mexico cũng chỉ còn 10 người khi Cesar Montes phạm lỗi với Khuliso Mudau và bị truất quyền thi đấu. Tuy nhiên, điều đó không ảnh hưởng tới kết quả chung cuộc.