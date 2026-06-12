Chấn động Hàn Quốc thắng ngược CH Séc, nhạc trưởng Hwang In Beom làm lu mờ Son Heung Min

Bàn thắng của Hwang In Beom:

⚽ Từ tài năng ít được chú ý đến trụ cột của bóng đá Hàn Quốc

Trước khi trở thành ngôi sao tại World Cup 2026, Hwang In Beom đã có hành trình khá đặc biệt. Sinh năm 1996, anh trưởng thành từ CLB Gwangju FC và không đi theo con đường hào nhoáng như nhiều cầu thủ Hàn Quốc khác.

Hwang In Beom từ lâu là bộ não nơi tuyến giữa của tuyển Hàn Quốc

Tiền vệ này từng thi đấu tại giải nhà nghề Mỹ (MLS), sau đó chuyển sang Nga rồi Hy Lạp trước khi cập bến Feyenoord, một trong những đội bóng hàng đầu Hà Lan. Mỗi chặng đường đều giúp Hwang tích lũy thêm kinh nghiệm để hoàn thiện bản thân.

Điểm mạnh lớn nhất của Hwang In Beom là khả năng điều tiết trận đấu, chuyền bóng chính xác và đọc tình huống cực tốt. Không phải mẫu cầu thủ thường xuyên xuất hiện trên các mặt báo, nhưng anh luôn được các HLV đánh giá là mắt xích không thể thiếu trong đội hình tuyển Hàn Quốc.

Tại Asian Cup 2023 cũng như vòng loại World Cup 2026, Hwang liên tục chứng minh giá trị bằng những màn trình diễn ổn định. Giới chuyên môn Hàn Quốc thậm chí xem anh là "nhạc trưởng thầm lặng" đứng sau thành công của đội tuyển quốc gia.

💪 Vượt qua chấn thương để kịp trở lại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh

Tuy nhiên, hành trình đến với World Cup 2026 của Hwang In Beom không hề bằng phẳng. Hồi tháng 3 năm nay, tiền vệ 29 tuổi gặp chấn thương mắt cá chân khi thi đấu cho Feyenoord. Chấn thương khiến anh phải nghỉ thi đấu trong giai đoạn quan trọng của mùa giải, đồng thời làm dấy lên những lo ngại về khả năng tham dự World Cup.

Truyền thông Hàn Quốc khi đó liên tục cập nhật tình trạng của Hwang bởi anh được xem là mắt xích chiến thuật quan trọng bậc nhất trong đội hình của HLV Hong Myung-bo. Nhiều chuyên gia thậm chí nhận định Hàn Quốc sẽ gặp khó nếu thiếu đi khả năng điều phối bóng của tiền vệ này.

May mắn cho đội bóng xứ kim chi, Hwang đã hồi phục đúng thời điểm. Sau khi trở lại trong những trận đấu cuối mùa cùng Feyenoord, anh nhanh chóng lấy lại cảm giác bóng và thể lực để góp mặt tại World Cup 2026.

🌟 Màn trình diễn đỉnh cao trước CH Czech

Trong trận ra quân tại bảng A World Cup 2026, Hàn Quốc gặp rất nhiều khó khăn trước CH Séc. Đại diện châu Á thậm chí còn bị dẫn trước sau pha lập công của Ladislav Krejci đầu hiệp hai.

Hwang In Beom ghi 1 bàn, kiến tạo 1 bàn trong chiến thắng 2-1 trước CH Séc

Khi đội nhà rơi vào thế bế tắc, Hwang In Beom đã lên tiếng đúng lúc. Phút 67, tiền vệ đang khoác áo Feyenoord có pha xử lý khéo léo trước khi tung cú dứt điểm hiểm hóc đánh bại thủ môn Matej Kovar, đưa trận đấu trở lại vạch xuất phát.

Bàn gỡ hòa giúp Hàn Quốc lấy lại sự tự tin và đẩy cao sức ép về phía khung thành đối phương. Đến phút 80, Hwang tiếp tục để lại dấu ấn với đường chuyền quyết định giúp Oh Hyeon Gyu ghi bàn ấn định chiến thắng 2-1.

Khép lại trận đấu, tiền vệ 29 tuổi sở hữu thành tích 1 bàn thắng và 1 kiến tạo, trực tiếp góp dấu giày vào cả hai pha lập công của Hàn Quốc. Anh cũng được giới truyền thông quốc tế đánh giá là cầu thủ xuất sắc nhất trận.

Pha kiến tạo của Hwang In Beom giúp Oh Hyeon Gyu ghi bàn: