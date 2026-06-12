Hàn Quốc ngược dòng, sáng cửa đi tiếp: Bản lĩnh World Cup của "chiến binh Taegeuk"

Video pha lập công đẳng cấp của Hwang In Beom (Nguồn video: VTV)

Khởi đầu không thể giá trị hơn

Trong một giải đấu chỉ kéo dài hơn 1 tháng nhưng có ý nghĩa lớn lao như World Cup, trận ra quân luôn mang ý nghĩa đặc biệt. Một chiến thắng có thể mở ra cánh cửa đi tiếp, trong khi thất bại dễ đẩy đội bóng vào thế phải rượt đuổi đầy áp lực.

Hàn Quốc giành chiến thắng quan trọng trước CH Séc

Hàn Quốc hiểu rõ điều đó khi bước vào cuộc đối đầu với CH Séc trên sân Guadalajara. Trước một đối thủ sở hữu thể hình vượt trội, nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải hàng đầu châu Âu và được đánh giá là đối trọng trực tiếp trong cuộc đua giành vé vượt qua vòng bảng, đội bóng của HLV Hong Myung Bo đã trải qua hơn 90 phút không hề dễ dàng.

Điều quan trọng nhất là họ không hoảng loạn khi bị dẫn bàn.

Suốt hiệp một, Hàn Quốc là đội chơi chủ động hơn. Son Heung Min cùng các đồng đội kiểm soát bóng tốt, tạo ra nhiều pha lên bóng nguy hiểm và áp đảo về số cơ hội. Tuy nhiên, giống như nhiều trận đấu trước đây của "Những chiến binh Taegeuk", khả năng tận dụng thời cơ vẫn là vấn đề khiến họ phải trả giá.

Khi Ladislav Krejci đánh đầu tung lưới Kim Seung Gyu ở phút 59, viễn cảnh về một trận thua đau đớn bắt đầu hiện ra. Nhưng thay vì sụp đổ, Hàn Quốc đã phản ứng theo cách của một đội bóng giàu kinh nghiệm ở sân chơi World Cup.

Hwang In Beom: trái tim của cuộc lội ngược dòng

Nếu cần chọn ra cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu, cái tên xứng đáng nhất chắc chắn là Hwang In Beom.

Tiền vệ đang khoác áo Feyenoord không chỉ ghi bàn gỡ hòa theo cách cực kỳ đẳng cấp, mà còn trực tiếp kiến tạo bàn thắng quyết định cho Oh Hyeon Gyu. Nhưng những con số ấy chưa phản ánh hết tầm ảnh hưởng của anh lên lối chơi chung.

Hwang In Beom (số 6) ghi bàn thắng cực kỳ đẳng cấp

Trong thế trận mà CH Séc liên tục gây áp lực bằng những pha tranh chấp thể lực và bóng bổng, Hwang In Beom chính là người giữ nhịp, giúp Hàn Quốc duy trì sự bình tĩnh. Anh luôn xuất hiện ở những điểm nóng, kết nối các tuyến và mang đến sự sáng tạo mà hàng tiền vệ đối phương không thể ngăn cản.

Bàn gỡ hòa ở phút 67 là minh chứng rõ nét cho đẳng cấp của cầu thủ được đồng đội gọi bằng biệt danh "Zidane Hàn Quốc". Chỉ với một nhịp xử lý tinh tế, Hwang đã loại bỏ cả hậu vệ lẫn thủ môn đối phương trước khi thực hiện cú lốp bóng hoàn hảo.

Đó không chỉ là một bàn thắng đẹp, mà còn là khoảnh khắc thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Khi tinh thần lên cao, Hàn Quốc lập tức tăng tốc và tiếp tục đặt khung thành CH Séc vào trạng thái báo động.

Oh Hyeon Gyu và tinh thần không bỏ cuộc

Người kết thúc màn ngược dòng là Oh Hyeon Gyu, nhưng giá trị của bàn thắng ấy còn lớn hơn rất nhiều so với một pha lập công thông thường.

Tiền đạo 25 tuổi bước vào trận đấu trong tình trạng không đạt thể trạng tốt nhất. Theo truyền thông Hàn Quốc, anh bị sốt tới 38 độ C trước giờ bóng lăn. Dù vậy, Oh Hyeon Gyu vẫn quyết tâm thi đấu và đáp lại niềm tin của ban huấn luyện bằng khoảnh khắc quyết định ở phút 80.

Oh Hyeon Gyu ghi bàn thắng quý như vàng cho ĐT Hàn Quốc

Từ đường căng ngang chuẩn xác của Hwang In Beom, chân sút thuộc biên chế Besiktas băng cắt dũng mãnh trước khi dứt điểm tung lưới đối phương.

Đó là pha bóng thể hiện đầy đủ những phẩm chất khiến Oh Hyeon Gyu ngày càng được đánh giá cao: sức mạnh, khả năng chọn vị trí và tinh thần chiến đấu đến những giây cuối cùng.

Thực tế, chiến thắng của Hàn Quốc không chỉ được tạo nên bởi các ngôi sao trên hàng công. Thủ môn Kim Seung Gyu cũng xứng đáng nhận lời khen khi thực hiện hai pha cứu thua xuất thần ở cuối trận. Nếu không có phản xạ tuyệt vời của "người gác đền" này, màn lội ngược dòng có thể đã không trọn vẹn.

Những chi tiết ấy cho thấy Hàn Quốc đang sở hữu một tập thể cân bằng hơn nhiều so với các kỳ World Cup gần đây.

Mexico đang chờ, nhưng Hàn Quốc đã gửi lời cảnh báo

Bên cạnh kết quả chuyên môn, trận thắng CH Séc còn cho thấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng của HLV Hong Myung Bo.

Từ nhiều tuần trước giải, Hàn Quốc đã dành thời gian thích nghi với điều kiện thi đấu ở độ cao hơn 1.500 m tại Guadalajara. Trong khi đó, CH Séc chỉ có mặt tại địa điểm thi đấu sát ngày diễn ra trận đấu. Sự khác biệt về nền tảng thể lực được thể hiện rõ trong những phút cuối, thời điểm các cầu thủ Hàn Quốc vẫn duy trì được cường độ vận động cao.

Hàn Quốc đã sẵn sàng cho màn so tài với chủ nhà Mexico

Sơ đồ 3-4-2-1 mà HLV Hong Myung Bo kiên trì xây dựng suốt gần hai năm cũng bắt đầu cho thấy hiệu quả. Son Heung Min không ghi bàn nhưng vẫn đóng vai trò đầu tàu trên hàng công, trong khi Lee Kang In, Paik Seung Ho hay Kim Min Jae đều hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Quan trọng hơn, Hàn Quốc đã chứng minh rằng họ không còn là đội bóng phụ thuộc hoàn toàn vào Son Heung Min như trước đây. Khi đội trưởng im tiếng, những Hwang In Beom hay Oh Hyeon Gyu sẵn sàng bước lên trở thành người hùng.

Chiến thắng 2-1 trước CH Séc chưa đảm bảo tấm vé đi tiếp, nhưng nó giúp Hàn Quốc chiếm lợi thế lớn trong cuộc đua giành một trong hai vị trí dẫn đầu bảng A. Trước mắt họ là cuộc đối đầu đầy thử thách với chủ nhà Mexico (diễn ra lúc 8h ngày 19/6 - giờ Hà Nội).

Tuy nhiên, sau những gì đã thể hiện tại Guadalajara, Hàn Quốc có quyền tin rằng giấc mơ lần đầu tiên lọt vào tứ kết World Cup trên sân khách không còn quá xa vời. Bởi ở thời điểm khó khăn nhất, họ đã cho thấy điều mà mọi đội bóng lớn đều cần có: bản lĩnh để đứng dậy và chiến thắng.