Haaland uy hiếp khung thành, Na Uy xé lưới Bờ Biển Ngà nhờ siêu phẩm

Sau khi được nghỉ dưỡng sức ở trận thua 1-4 của ĐT Na Uy trước ĐT Pháp ở lượt trận cuối vòng bảng, Erling Haaland đã góp mặt trong đội hình xuất phát của đại diện Bắc Âu tại vòng 1/16 World Cup. Chân sút thuộc biên chế Man City trở thành niềm hy vọng số 1 bên phía Na Uy, trong bối cảnh họ phải chạm trán Bờ Biển Ngà - đại diện hùng mạnh của bóng đá châu Phi.

Nusa trở thành người hùng của Na Uy trong ngày Haaland bị khóa chặt

Dù vậy trong suốt hiệp 1, Haaland và ĐT Na Uy gặp vô vàn khó khăn trước lối chơi giàu sức mạnh của Bờ Biển Ngà. Thậm chí theo thống kê, cá nhân tiền đạo 25 tuổi chỉ có 3 pha chạm bóng sau 30 phút đầu (2 pha chạm bóng trong vòng cấm địa) vì bị các hậu vệ kèm chặt.

Tình huống đáng chú ý nhất mà Haaland tạo ra là cú đánh đầu ngay phút thứ 3, cùng pha dứt điểm cận thành ở phút 42 nhưng đều bị hậu vệ đối phương cản phá.

Phía đối diện, Bờ Biển Ngà cũng sở hữu đội hình cực kì chất lượng với nhiều ngôi sao đáng chú ý, đặc biệt phải kể đến Yan Diomande - cầu thủ thuộc biên chế RB Leipzig và trở thành cái tên "hot" bậc nhất thị trường chuyển nhượng hè 2026.

Thậm chí, nhiều đội bóng lớn như Liverpool, PSG sẵn sàn trả mức phí chuyển nhượng hơn 100 triệu euro cho ngôi sao chạy cánh 19 tuổi này. Chính vì vậy, màn đọ sức giữa Haaland và Diomande sẽ định đoạt thành bại của 2 đội.

Dù vậy, không phải Haaland hay Diomande, cái tên tạo nên bước ngoặt cho trận đấu Antonio Nusa - đồng đội của Haaland ở tuyển Na Uy lẫn Diomande ở CLB Leipzig. Phút 39, cầu thủ 21 tuổi xử lí khéo léo bên cánh trái trước khi thực hiện pha cứa lòng đẹp mắt, khai thông bế tắc cho ĐT Na Uy.