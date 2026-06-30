Trực tiếp bóng đá Pháp - Thụy Điển: Chờ Mbappe bùng nổ (World Cup)
(4h, 1/7, vòng 1/16) Pháp bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với phong độ cực cao sau khi toàn thắng vòng bảng. Trong khi đó, Thụy Điển kỳ vọng tạo bất ngờ nhờ bộ đôi Isak - Gyokeres.
World Cup | 4h, 1/7 | MetLife
Điểm
Maignan
Koude
Saliba
Upamecano
Theo Hernandez
Rabiot
Tchouameni
Dembele
Olise
Doue
Mbappe
Điểm
Zetterstrom
Lagerbielke
Starfelt
Gudmundsson
Lindelof
Bernhardsson
Ayari
Stroud
Elanga
Gyokeres
Isak
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT
Pháp thăng hoa, hàng công vào phom
Đội tuyển Pháp khép lại vòng bảng với 3 trận toàn thắng và ngôi đầu bảng I tuyệt đối. Dù HLV Didier Deschamps xoay tua đội hình ở lượt cuối, Les Bleus vẫn thể hiện sức mạnh đáng gờm khi Ousmane Dembele lập hat-trick, còn Kylian Mbappe, Michael Olise và Desire Doue đều để lại dấu ấn.
Chiều sâu đội hình cùng phong độ ổn định giúp Pháp chỉ thua 1 trong 14 trận gần nhất, đồng thời toàn thắng 6 trận sân trung lập liên tiếp và luôn ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận.
Thụy Điển chờ thời với Isak - Gyokeres
Thụy Điển giành vé đi tiếp với tư cách đội đứng thứ ba bảng F. Trước đối thủ vượt trội về chất lượng đội hình, thầy trò Graham Potter nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự lùi sâu, chờ cơ hội từ phản công, bóng bổng và các tình huống cố định với bộ đôi Alexander Isak - Viktor Gyokeres.
Dẫu vậy, phong độ của đại diện Bắc Âu không thực sự thuyết phục khi chỉ thắng 3 trong 13 trận gần nhất. Trước một tuyển Pháp đang đạt điểm rơi phong độ, cơ hội tạo địa chấn của Thụy Điển là không nhiều.
Nhánh đấu sau vòng bảng đã được phân định và siêu máy tính đưa ra dự báo về hành trình của các ông lớn tới trận chung kết World Cup 2026.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/06/2026 18:03 PM (GMT+7)