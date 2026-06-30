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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Pháp - Thụy Điển: Chờ Mbappe bùng nổ (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Đội tuyển Pháp Kylian Mbappe

(4h, 1/7, vòng 1/16) Pháp bước vào vòng 1/16 World Cup 2026 với phong độ cực cao sau khi toàn thắng vòng bảng. Trong khi đó, Thụy Điển kỳ vọng tạo bất ngờ nhờ bộ đôi Isak - Gyokeres.

   

World Cup | 4h, 1/7 | MetLife

Pháp
Trực tiếp bóng đá Pháp - Thụy Điển: Chờ Mbappe bùng nổ (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Pháp - Thụy Điển: Chờ Mbappe bùng nổ (World Cup) - 1
Thụy Điển
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Pháp - Thụy Điển: Chờ Mbappe bùng nổ (World Cup) - 1
Maignan, Koude, Saliba, Upamecano, Theo Hernandez, Rabiot, Tchouameni, Dembele, Olise, Doue, Mbappe
Trực tiếp bóng đá Pháp - Thụy Điển: Chờ Mbappe bùng nổ (World Cup) - 1
Zetterstrom, Lagerbielke, Starfelt, Gudmundsson, Lindelof, Bernhardsson, Ayari, Stroud, Elanga, Gyokeres, Isak

Pháp thăng hoa, hàng công vào phom

Đội tuyển Pháp khép lại vòng bảng với 3 trận toàn thắng và ngôi đầu bảng I tuyệt đối. Dù HLV Didier Deschamps xoay tua đội hình ở lượt cuối, Les Bleus vẫn thể hiện sức mạnh đáng gờm khi Ousmane Dembele lập hat-trick, còn Kylian Mbappe, Michael Olise và Desire Doue đều để lại dấu ấn.

Chiều sâu đội hình cùng phong độ ổn định giúp Pháp chỉ thua 1 trong 14 trận gần nhất, đồng thời toàn thắng 6 trận sân trung lập liên tiếp và luôn ghi ít nhất 2 bàn mỗi trận.

Thụy Điển chờ thời với Isak - Gyokeres

Thụy Điển giành vé đi tiếp với tư cách đội đứng thứ ba bảng F. Trước đối thủ vượt trội về chất lượng đội hình, thầy trò Graham Potter nhiều khả năng sẽ chơi phòng ngự lùi sâu, chờ cơ hội từ phản công, bóng bổng và các tình huống cố định với bộ đôi Alexander Isak - Viktor Gyokeres.

Dẫu vậy, phong độ của đại diện Bắc Âu không thực sự thuyết phục khi chỉ thắng 3 trong 13 trận gần nhất. Trước một tuyển Pháp đang đạt điểm rơi phong độ, cơ hội tạo địa chấn của Thụy Điển là không nhiều.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

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-30/06/2026 18:03 PM (GMT+7)
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