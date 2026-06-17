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World Cup 2026

Top cầu thủ ghi bàn tại World Cup 2026 mới nhất: Rực rỡ Messi lập hattrick

Sự kiện: World Cup 2026

Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 đang nóng lên từng ngày với sự bứt phá của nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu. Từ những ứng viên quen thuộc đến các hiện tượng mới nổi, bảng xếp hạng ghi bàn liên tục biến động và hứa hẹn còn nhiều bất ngờ ở chặng đường phía trước.

   

TT

Cầu thủ

Đội bóng

Số bàn

1

 Lionel Messi Argentina 3

2

 Kylian Mbappe Pháp 2

3

 Erling Haaland Na Uy 2

4

 Balogun Mỹ 2

5

 Elijah Just New Zealand 2

6

 Kai Havertz Đức 2

7

 Yasin Ayari Thụy Điển 2

8

 Aymen Hussein Iraq 1

9

 Bradley Barcola Pháp 1

10

 Brown Đức 1

11

 Connor Metcalfe Australia 1

12

 Crysencio Summerville Hà Lan 1

13

 Amad Diallo Bờ Biển Ngà 1

14

 Emam Ashour Ai Cập 1

15

 Breel Embolo Thụy Sĩ 1

Theo bạn đội tuyển nào sẽ vô địch World Cup 2026?

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Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/06/2026 11:16 AM (GMT+7)
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