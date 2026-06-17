Top cầu thủ ghi bàn tại World Cup 2026 mới nhất: Rực rỡ Messi lập hattrick
Cuộc đua Vua phá lưới World Cup 2026 đang nóng lên từng ngày với sự bứt phá của nhiều ngôi sao tấn công hàng đầu. Từ những ứng viên quen thuộc đến các hiện tượng mới nổi, bảng xếp hạng ghi bàn liên tục biến động và hứa hẹn còn nhiều bất ngờ ở chặng đường phía trước.
|
TT
|
Cầu thủ
|
Đội bóng
|
Số bàn
|
1
|Lionel Messi
|Argentina
|3
|
2
|Kylian Mbappe
|Pháp
|2
|
3
|Erling Haaland
|Na Uy
|2
|
4
|Balogun
|Mỹ
|2
|
5
|Elijah Just
|New Zealand
|2
|
6
|Kai Havertz
|Đức
|2
|
7
|Yasin Ayari
|Thụy Điển
|2
|
8
|Aymen Hussein
|Iraq
|1
|
9
|Bradley Barcola
|Pháp
|1
|
10
|Brown
|Đức
|1
|
11
|Connor Metcalfe
|Australia
|1
|
12
|Crysencio Summerville
|Hà Lan
|1
|
13
|Amad Diallo
|Bờ Biển Ngà
|1
|
14
|Emam Ashour
|Ai Cập
|1
|
15
|Breel Embolo
|Thụy Sĩ
|1
12 bảng đấu và sự góp mặt của 48 đội tuyển, bảng xếp hạng World Cup 2026 trở nên kịch tính hơn bao giờ hết khi từng điểm số, từng hiệu số bàn thắng...
Theo Nguyễn Hưng ([Tên nguồn])
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-17/06/2026 11:16 AM (GMT+7)