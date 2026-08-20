MU gấp rút chuẩn bị cho khai màn Ngoại hạng Anh, HLV Carrick đón 2 tin vui

Sesko trở lại, sẵn sàng lĩnh xướng hàng công

Manchester United sẽ hành quân tới sân Hull City trong trận đấu mở màn Ngoại hạng Anh vào lúc 18h30 ngày 22/8 (giờ Hà Nội). Trước thềm màn so tài này, HLV Michael Carrick nhận được tin vui khi tiền đạo Benjamin Sesko đã trở lại tập luyện tại Carrington vào sáng thứ Ba (18/8).

Sự trở lại của Sesko có ý nghĩa quan trọng với MU

Chân sút người Slovenia đã bỏ lỡ toàn bộ các trận giao hữu tiền mùa giải của MU sau khi dính chấn thương trong chiến thắng trước Liverpool hôm 3/5.

Sesko được kỳ vọng trở thành tiền đạo cắm chủ lực của MU mùa này nếu đạt thể trạng tốt. Trong thời gian anh vắng mặt, Bryan Mbeumo được bố trí đá cao nhất trên hàng công và gây ấn tượng mạnh với cú đúp trong chiến thắng 2-1 trước Atletico Madrid, cùng bàn gỡ hòa ở trận gặp Paris Saint-Germain.

Bên cạnh đó, Joshua Zirkzee và Matheus Cunha cũng từng được HLV Carrick sử dụng ở vị trí trung phong trong giai đoạn tiền mùa giải.

De Ligt đẩy nhanh quá trình hồi phục

Một tín hiệu tích cực khác dành cho MU là sự xuất hiện của Matthijs de Ligt trong buổi tập. Trung vệ người Hà Lan đã tham gia các bài tập tại Carrington và đang từng bước đẩy nhanh quá trình hồi phục để trở lại thi đấu.

De Ligt có thể thi đấu ở trận mở màn Ngoại hạng Anh mùa này

De Ligt từng được bắt gặp tập luyện tại Carrington hồi tuần trước. Lần gần nhất anh ra sân cho MU là trong chiến thắng 2-1 trước Crystal Palace mùa giải năm ngoái.

Ban đầu, De Ligt được chẩn đoán gặp một vấn đề nhỏ ở lưng. Tuy nhiên, chấn thương diễn biến phức tạp hơn dự kiến và khiến anh phải nghỉ thi đấu trong phần còn lại của mùa giải. Cuối mùa trước, trung vệ người Hà Lan đã phải tiến hành phẫu thuật để giải quyết dứt điểm vấn đề.

Thời điểm đó, De Ligt chia sẻ: “Kể từ tháng 11, tôi đã làm mọi thứ, nỗ lực trong từng buổi tập và thử mọi phương án để có thể trở lại với điều mình yêu thích nhất, đó là chơi bóng.

Tôi biết ơn tất cả những người đã ủng hộ mình trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp. Tôi vẫn quyết tâm hơn bao giờ hết được khoác áo Manchester United và thi đấu trước những người hâm mộ tuyệt vời của CLB trong thời gian sớm nhất”.

Mount khiến Carrick lo lắng

Dù Sesko và De Ligt mang đến những tín hiệu tích cực, MU tiếp tục thiếu Mason Mount trong buổi tập mới nhất. Tiền vệ người Anh từng gây ấn tượng trong giai đoạn đầu tiền mùa giải khi đá cùng Andrey Santos, nhưng sau đó dính chấn thương ở trận hòa 1-1 với PSG.

Mason Mount vẫn chưa hẹn ngày trở lại

Sau trận đấu tại Gothenburg, Mount trấn an giới truyền thông rằng anh “hoàn toàn ổn”. Tuy nhiên, cầu thủ này sau đó tiếp tục vắng mặt trong các trận gặp Leeds và AC Milan.

Việc Mount không xuất hiện trong buổi tập hôm thứ Ba khiến khả năng anh góp mặt ở trận đấu với Hull City không thực sự rõ ràng.

Sau trận gặp PSG, HLV Carrick giải thích về tình trạng của Mount: “Cậu ấy bị đối phương va chạm. Chúng tôi chỉ muốn thận trọng và chăm sóc Mason Mount tốt nhất. Cho đến thời điểm này, MU khá may mắn về tình hình chấn thương. Vì vậy, toàn đội muốn tiếp tục cẩn trọng”.