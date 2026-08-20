Ngoại hạng Anh 2026/27 khó đoán nhất lịch sử, đội bóng nghiệp dư định hình cả giải đấu

Đội bóng nghiệp dư Antiguoko định hình Premier League

Nếu không tra cứu, gần như chắc chắn không ai có thể trả lời: Antiguoko là đội bóng nào.

Xin thưa: đấy là một CLB bóng đá trẻ (U-19) nghiệp dư, ở thành phố San Sebastian thuộc xứ Basque của Tây Ban Nha. Gọi đấy là một đội “tí hon” cũng được. Nhưng, đấy lại là nơi góp phần làm nên lịch sử cho Leverkusen, Bournemouth và Arsenal!

Mùa này, Bournemouth sẽ lần đầu tiên tham dự một trong các cúp châu Âu (Europa League). Đấy dĩ nhiên là chiến công của Andoni Iraola, HLV đã chuyển sang dẫn dắt Liverpool, ngay sau khi tạo nên lịch sử cho Bournemouth. Với Leverkusen, cột mốc lịch sử là lần đầu tiên vô địch Bundesliga, vào năm 2024, dưới sự dẫn dắt của HLV Xabi Alonso. Mùa này, Alonso dẫn dắt Chelsea. Còn với Arsenal, HLV Mikel Arteta đã đem về danh hiệu vô địch Premier League, lần đầu tiên sau 22 năm chờ đợi, trong mùa vừa qua.

Điểm chung thật đáng kinh ngạc: các HLV Arteta, Alonso, Iraola đều khởi đầu sự nghiệp bóng đá tại CLB Antiguoko! Bây giờ, họ đều là HLV danh tiếng, dẫn dắt các đội thuộc nhóm “Big 6”, và sẽ trực tiếp tranh chấp với nhau danh hiệu vô địch Premier League mùa bóng 2026/27.

Nói đội bóng nhỏ Antiguoko “định hình Premier League” là vì lẽ ấy. Cũng xuất thân từ xứ Basque, còn có HLV Unai Emery, hiện đang dẫn dắt Aston Villa. Mùa trước, Emery đem về cho Villa chức vô địch Europa League, cùng suất tham dự Champions League. Còn bây giờ, Villa được xem là đội bóng bên ngoài “Big 6” có khả năng gây bất ngờ lớn nhất.

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Chưa bao giờ uy tín của “thương hiệu HLV Tây Ban Nha” lại tăng lên cao ngất như hiện nay. Nhưng, có lẽ phải nói thêm: HLV xứ Basque mới thật sự hoành tráng!

Văn hóa bóng đá là điều mà Iraola nhấn mạnh, khi người ta hỏi ông vì sao xứ Basque lại có nhiều HLV thành công như vậy. Với Arteta, thì đấy là vấn đề cảm xúc và giáo dục. Bọn trẻ ở San Sebastian – cái nôi của Arteta, Iraola, Alonso – không đươc phép thuộc về một CLB duy nhất.

Chúng không được chơi một môn thể thao duy nhất. Tất cả đều phải làm quen với nhiều môn thể thao khác nhau như bóng rổ, bóng ném, bóng chuyền, bóng đá, cho đến khi lên 10 thì mới tập trung phát triển sở trường, tập môn chuyên biệt.

Văn hóa bóng đá (như lời Iraola), hoặc cảm xúc và sự giáo dục (như lời Arteta), đại khái là như vậy. Ở xứ Basque, người ta rất thích huấn luyện bóng đá. HLV bóng đá luôn được tôn trọng. Riết rồi hình thành hẳn một “trường phái HLV xứ Basque”. Mà trong mùa này, có đến 3 HLV thuộc trường phái ấy dẫn dắt các đội mạnh tại Premier League.

Cuộc đua cân bằng hiếm thấy

Đây là mùa bóng vô cùng đặc biệt, khi có đến 19/20 nhà cầm quân ở Premier League chưa bao giờ vô địch giải đấu này. Người duy nhất từng vô địch Premier League chính là Arteta trong mùa vừa qua, và đấy cũng chỉ là danh hiệu vô địch đầu tiên của Arteta.

Nếu không phải là fan ruột của Arsenal, khả năng cao là bạn sẽ đồng ý với lập luận cho rằng Arsenal mùa trước lên ngôi vô địch Premier League không mấy thuyết phục. Không có sự áp đặt hoặc ưu thế rõ rệt nào. Không hề có sự nối tiếp, như cách vô địch liên tục của Manchester City thời Pep Guardiola. Mùa này, Arsenal của Arteta sẽ bảo vệ được ngôi cao, hay sẽ lập tức bị hạ bệ?

Khả năng nào cũng có thể xảy ra. Nhưng trước tiên, hãy cứ nhớ rằng, 91 năm đã trôi qua kể từ lần gần đây nhất, Arsenal bảo vệ được chức vô địch bóng đá Anh. Tóm lại, cuộc đua giành chức vô địch Premier League 2026-2027 sẽ được rộng mở tối đa. Rất hiếm khi giải đấu có tình trạng này.

Arsenal liệu có thể bảo vệ ngôi vương Premier League?

Giờ này năm ngoái mà bảo MU cũng có khả năng tranh chấp ngôi cao, thì đấy chắc chắn là một ý kiến điên rồ. Tương tự, giờ này năm ngoái mà bảo Manchester City có khả năng bước vào cả một kỷ nguyên đen tối, như MU thời kỳ “hậu Ferguson”, thì đấy cũng là điều nực cười. Nhưng, thực tế đã trở nên quá rõ ràng khi Manchester City của HLV Enzo Maresca thua tan nát 0-3 trước Arsenal ở trận tranh Siêu cúp Anh.

Hình ảnh “ông kẹ” đã hoàn toàn tan biến, đến mức độ Manchester City mùa này mà trụ được trong nhóm đội có suất dự Champions League thì đấy đã là thành công đáng kể, chứ khoan nói chuyện tranh ngôi. ĐKVĐ Arsenal thì dĩ nhiên là quá hùng mạnh. Nhưng Arsenal không có cái uy của những nhà vô địch có hẳn khả năng thống trị lâu dài, như những năm trước.

Chelsea, Liverpool, M.U đều đang ở mức độ so kè với nhau. Đáng lẽ phải đánh giá Aston Villa nhỉnh hơn ba “đại gia” ấy, vì họ chơi quá hay trong mùa bóng trước, cũng vì tài nghệ của HLV Unai Emery. Nhưng Villa mùa này đã phải chia tay quá nhiều hảo thủ: Donyell Malen, Enzo Barrenechea, Youri Tielemans, Lewis Dobbin, Morgan Rogers, Lucas Digne (riêng Rogers trở thành cầu thủ Anh đắt nhất lịch sử, chuyển sang Chelsea với giá 117 triệu bảng).

Tottenham đang tỏ rõ tham vọng, với rất nhiều bản hợp đồng chất lượng trong mùa hè này. Dù sao đi nữa, nói đến Tottenham là phải nhắc lại những thời khắc “thở oxy” cuối mùa vừa qua. Một đội vừa thoát rớt hạng có còn tư thế đàn anh?

Họ vẫn cùng nhau… vô địch

Vẫn như mọi năm, luôn có một điều chắc chắn khi mùa bóng mới khai diễn tại châu Âu. Đó là chức vô địch tuyệt đối của bóng đá Anh trên thị trường chuyển nhượng.

Tính đến thời điểm 10 ngày trước khi “cửa sổ mùa hè” 2026 khép lại, các đội thuộc giải Premier League đã chi 2,14 tỷ bảng để mua sắm lực lượng cho mùa bóng mới – nhiều hơn tổng chi của cả 4 giải đấu lớn còn lại là La Liga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1.

Điều đáng nói là các đại gia của Premier League mua sắm rất nhiều, nhưng phần lớn số tiền chuyển nhượng ấy thường được giữ lại trong làng bóng Anh. Mùa hè năm nay không phải là ngoại lệ. Các hợp đồng lớn chủ yếu do chính các CLB Anh bên ngoài “Big 6” bán lại ngôi sao của họ cho các đội thuộc “Big 6”. Các bên cùng hưởng lợi trong chiến lược “mua sắm nội bộ” này: đại gia càng mạnh trong khi các đội trung bình yếu ở Premier League lại thu về nhiều tiền.

Năm bản hợp đồng lớn nhất trong mùa hè 2026 tại Anh đều diễn ra theo lộ trình vừa nêu (Morgan Rogers từ Aston Villa đến Chelsea; Elliot Anderson từ Nottingham Forest đến Manchester City; Sandro Tonali từ Newcastle đến Tottenham; Mateus Fernandes từ West Ham đến Tottenham; Bruno Guimaraes từ Newcastle đến Arsenal). Trong 10 vụ chuyển nhượng lớn nhất, chỉ có 2 cầu thủ đến từ nước ngoài (Jeremy Jacquet từ Rennes đến Liverpool và Johan Manzambi từ Freiburg đến Aston Villa).

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Chelsea là đội mua sắm mạnh mẽ nhất (352 triệu bảng). Điều đáng nói là, HLV Xabi Alonso chiêu mộ cả các lão tướng như Jordan Henderson (chuyển nhượng tự do) hoặc Danny Welbeck. Điều này hé lộ quan điểm chuyên môn của Alonso: tìm kiếm một sự cân bằng, do tuổi bình quân của Chelsea rất trẻ.

Trong khi đó, MU tỏ ra yên ắng một cách lạ thường, khi chỉ đứng thứ 14 ở Premier League về mức độ tốn kém trong mùa chuyển nhượng. Mùa trước, HLV Michael Carrick thành công vang dội khi vực dậy MU rồi đưa hẳn lên nhóm có vé dự Champions League.

Nhưng cần lưu ý: Carrick xuất hiện khi MU không còn giải nào để tranh chấp ngoài Premier League. Ông chỉ phải chuẩn bị cho một trận đấu mỗi tuần. Mùa này, MU của Carrick sẽ phải thi đấu ở 4 giải khác nhau. Và sự thầm lặng của họ trên thị trường chuyển nhượng đang là một dấu hỏi lớn.