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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Bờ Biển Ngà - Na Uy: "Bầy voi" mơ viết tiếp kỳ tích (World Cup)

Sự kiện: World Cup 2026 Trực tiếp bóng đá hôm nay

(0h, 1/7, vòng 1/16) Bờ Biển Ngà và Na Uy bước vào vòng 1/16 với sự tự tin lớn sau những màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng. Cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai đều sở hữu lối chơi giàu năng lượng và khát khao tạo nên dấu ấn.

   

World Cup | 0h, 1/7 | AT&T

Bờ Biển Ngà
Trực tiếp bóng đá Bờ Biển Ngà - Na Uy: "Bầy voi" mơ viết tiếp kỳ tích (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Bờ Biển Ngà - Na Uy: "Bầy voi" mơ viết tiếp kỳ tích (World Cup) - 1
Na Uy
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Bờ Biển Ngà - Na Uy: "Bầy voi" mơ viết tiếp kỳ tích (World Cup) - 1
Y.Fofana, Doue, Singo, Agbadou, Konan, Diallo, Kessie, S.Fofana, Diomande, Pepe, Toure
Trực tiếp bóng đá Bờ Biển Ngà - Na Uy: "Bầy voi" mơ viết tiếp kỳ tích (World Cup) - 1
Nyland, Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe, Odegaard, Berge, Aursnes, Sorloth, Haaland, Nusa

Bờ Biển Ngà viết nên bất ngờ ở vòng bảng

Không được đánh giá cao khi rơi vào bảng đấu có Đức và Ecuador, nhưng Bờ Biển Ngà đã tạo nên cú sốc lớn. "Bầy voi" mở màn bằng chiến thắng trước Ecuador, sau đó dù thất bại trước Đức vẫn kịp đánh bại Curacao ở lượt cuối để lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng knock-out World Cup.

Thành tích này là phần thưởng xứng đáng cho tập thể thi đấu kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và biết tận dụng cơ hội. Với sự hưng phấn đang lên, đại diện châu Phi sẵn sàng hướng tới thêm một bất ngờ trước Na Uy.

Na Uy dưỡng sức, quyết tâm trở lại

Na Uy là một trong những hiện tượng của giải đấu khi sớm đánh bại Iraq và Senegal để đoạt vé đi tiếp. Đội bóng của HLV Stale Solbakken cho thấy họ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Erling Haaland, mà sở hữu lối chơi trực diện, tốc độ và giàu sức sống.

Sau khi chắc suất vào vòng 1/16, Na Uy chủ động xoay tua đội hình ở trận gặp Pháp và chấp nhận thất bại để bảo toàn lực lượng. Với Haaland, Martin Odegaard cùng nhiều trụ cột trở lại, đội bóng Bắc Âu đặt mục tiêu đánh bại Bờ Biển Ngà để tiến sâu tại World Cup.

ĐT Na Uy trở lại World Cup sau 28 năm: "Quái vật" Haaland sắm vai người hùng
ĐT Na Uy trở lại World Cup sau 28 năm: "Quái vật" Haaland sắm vai người hùng

Erling Haaland vẫn chứng minh được khả năng săn bàn tại sân chơi World Cup.

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Theo Tiến Tài ([Tên nguồn])

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-30/06/2026 17:54 PM (GMT+7)
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