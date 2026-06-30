Trực tiếp bóng đá Bờ Biển Ngà - Na Uy: "Bầy voi" mơ viết tiếp kỳ tích (World Cup)

World Cup | 0h, 1/7 | AT&T Bờ Biển Ngà 0 - 0 Na Uy (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Bờ Biển Ngà vs Na Uy Na Uy Điểm Y.Fofana Doue Singo Agbadou Konan Diallo Kessie S.Fofana Diomande Pepe Toure Điểm Nyland Pedersen Ajer Heggem Moller Wolfe Odegaard Berge Aursnes Sorloth Haaland Nusa Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Bờ Biển Ngà Bờ Biển Ngà Na Uy Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Y.Fofana, Doue, Singo, Agbadou, Konan, Diallo, Kessie, S.Fofana, Diomande, Pepe, Toure Nyland, Pedersen, Ajer, Heggem, Moller Wolfe, Odegaard, Berge, Aursnes, Sorloth, Haaland, Nusa

Bờ Biển Ngà viết nên bất ngờ ở vòng bảng

Không được đánh giá cao khi rơi vào bảng đấu có Đức và Ecuador, nhưng Bờ Biển Ngà đã tạo nên cú sốc lớn. "Bầy voi" mở màn bằng chiến thắng trước Ecuador, sau đó dù thất bại trước Đức vẫn kịp đánh bại Curacao ở lượt cuối để lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng knock-out World Cup.

Thành tích này là phần thưởng xứng đáng cho tập thể thi đấu kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và biết tận dụng cơ hội. Với sự hưng phấn đang lên, đại diện châu Phi sẵn sàng hướng tới thêm một bất ngờ trước Na Uy.

Na Uy dưỡng sức, quyết tâm trở lại

Na Uy là một trong những hiện tượng của giải đấu khi sớm đánh bại Iraq và Senegal để đoạt vé đi tiếp. Đội bóng của HLV Stale Solbakken cho thấy họ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Erling Haaland, mà sở hữu lối chơi trực diện, tốc độ và giàu sức sống.

Sau khi chắc suất vào vòng 1/16, Na Uy chủ động xoay tua đội hình ở trận gặp Pháp và chấp nhận thất bại để bảo toàn lực lượng. Với Haaland, Martin Odegaard cùng nhiều trụ cột trở lại, đội bóng Bắc Âu đặt mục tiêu đánh bại Bờ Biển Ngà để tiến sâu tại World Cup.