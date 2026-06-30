Trực tiếp bóng đá Bờ Biển Ngà - Na Uy: "Bầy voi" mơ viết tiếp kỳ tích (World Cup)
(0h, 1/7, vòng 1/16) Bờ Biển Ngà và Na Uy bước vào vòng 1/16 với sự tự tin lớn sau những màn trình diễn ấn tượng ở vòng bảng. Cuộc đối đầu hứa hẹn hấp dẫn khi cả hai đều sở hữu lối chơi giàu năng lượng và khát khao tạo nên dấu ấn.
World Cup | 0h, 1/7 | AT&T
Điểm
Y.Fofana
Doue
Singo
Agbadou
Konan
Diallo
Kessie
S.Fofana
Diomande
Pepe
Toure
Điểm
Nyland
Pedersen
Ajer
Heggem
Moller Wolfe
Odegaard
Berge
Aursnes
Sorloth
Haaland
Nusa
Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận
Đen: Cầu thủ tệ nhất trận
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Bờ Biển Ngà viết nên bất ngờ ở vòng bảng
Không được đánh giá cao khi rơi vào bảng đấu có Đức và Ecuador, nhưng Bờ Biển Ngà đã tạo nên cú sốc lớn. "Bầy voi" mở màn bằng chiến thắng trước Ecuador, sau đó dù thất bại trước Đức vẫn kịp đánh bại Curacao ở lượt cuối để lần đầu tiên trong lịch sử giành quyền vào vòng knock-out World Cup.
Thành tích này là phần thưởng xứng đáng cho tập thể thi đấu kỷ luật, phòng ngự chắc chắn và biết tận dụng cơ hội. Với sự hưng phấn đang lên, đại diện châu Phi sẵn sàng hướng tới thêm một bất ngờ trước Na Uy.
Na Uy dưỡng sức, quyết tâm trở lại
Na Uy là một trong những hiện tượng của giải đấu khi sớm đánh bại Iraq và Senegal để đoạt vé đi tiếp. Đội bóng của HLV Stale Solbakken cho thấy họ không còn phụ thuộc hoàn toàn vào Erling Haaland, mà sở hữu lối chơi trực diện, tốc độ và giàu sức sống.
Sau khi chắc suất vào vòng 1/16, Na Uy chủ động xoay tua đội hình ở trận gặp Pháp và chấp nhận thất bại để bảo toàn lực lượng. Với Haaland, Martin Odegaard cùng nhiều trụ cột trở lại, đội bóng Bắc Âu đặt mục tiêu đánh bại Bờ Biển Ngà để tiến sâu tại World Cup.
Erling Haaland vẫn chứng minh được khả năng săn bàn tại sân chơi World Cup.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-30/06/2026 17:54 PM (GMT+7)