Sứ mệnh đặt lên vai Haaland: Thách thức Mbappe, thay đổi lịch sử ở World Cup

Đẳng cấp của Haaland

Khi ĐT Na Uy thực hiện bức ảnh chèo thuyền được xem là biểu tượng nhất trước thềm World Cup, nhằm tôn vinh truyền thống hàng hải của tổ tiên, có một cầu thủ dường như phù hợp với trang phục chiến binh Viking hơn tất cả những người còn lại. Có thể đó là chiều cao vượt trội của Erling Haaland, hoặc mái tóc vàng dài đặc trưng. Anh trông như được sinh ra để gieo rắc nỗi khiếp sợ cho đối thủ.

Hiếm khi môn chèo thuyền, vốn không mấy hào nhoáng, lại trở thành một phần của lễ ăn mừng trong bóng đá. Rõ ràng, Na Uy đang lấy cảm hứng từ chính lịch sử của mình.

Trong khi đó, quá khứ của Haaland chủ yếu là những lần đứng ngoài quan sát các giải đấu lớn. Anh phải chờ đến năm 25 tuổi mới được góp mặt tại một giải đấu lớn cấp đội tuyển quốc gia. Thậm chí cho đến trước tháng này, bố của anh, Alf-Inge Haaland, từng thi đấu ở World Cup còn Erling Haaland thì chưa.

Nhưng cuối cùng, tiền đạo của Na Uy đã tạo dấu ấn theo cách không thể ấn tượng hơn trong kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp. Haaland ghi 2 bàn vào lưới Iraq và tiếp tục lập cú đúp trước Senegal. Ở một khía cạnh nào đó, anh đang cố gắng bù đắp quãng thời gian đã mất khi ra mắt World Cup muộn hơn nhiều đồng nghiệp cùng thế hệ. Nhưng dù sao, anh vẫn sánh ngang những ngôi sao hàng đầu, duy trì hiệu suất ghi bàn tương đương Kylian Mbappe.

Haaland đang trải qua quãng thời gian như mơ ở World Cup 2026

Cuộc đua Vua phá lưới đang diễn ra ngay trong cùng một bảng đấu. Mbappe vẫn được đánh giá là ứng viên sáng giá hơn cho danh hiệu Chiếc giày vàng, một phần bởi tuyển Pháp được kỳ vọng sẽ tiến xa hơn. Chính Haaland cũng thừa nhận chuyện đó: “Có lẽ họ sẽ vô địch giải đấu này".

Dù vậy, Haaland đang tạo nên lịch sử, không chỉ trong những câu chuyện về người Viking mà còn trong lịch sử đội tuyển Na Uy. Anh hiện đã ghi nhiều bàn thắng tại World Cup hơn bất kỳ cầu thủ Na Uy nào trước đây.

Suốt gần một thế kỷ, kỷ lục ghi bàn cho đội tuyển Na Uy thuộc về Jorgen Juve với 33 bàn sau 45 trận, người chơi trận cuối cùng vào năm 1937. Haaland sớm phá kỷ lục đó khi đã cán mốc 50 bàn thắng trong màu áo ĐTQG với hiệu suất hơn 1 bàn mỗi trận. Hiện anh sở hữu 59 pha lập công chỉ sau 52 lần khoác áo Na Uy.

Ở vòng loại World Cup, Haaland ghi tới 16 bàn sau 8 trận, gấp đôi bất kỳ cầu thủ nào khác tại châu Âu. Riêng trận gặp Moldova, anh ghi tới 5 bàn. 3 bàn thắng khác được anh ghi trong hai chiến thắng trước Italia, góp phần đảo lộn trật tự vốn có của bóng đá châu Âu.

Đó chính là bản chất của Haaland, nhân tố phá vỡ mọi khuôn mẫu. Anh đang đi ngược lại lịch sử của bóng đá Na Uy.

Trước khi Haaland xuất hiện, chỉ có Kjetil Rekdal từng ghi từ 2 bàn trở lên tại các kỳ World Cup cho Na Uy. Haaland không chỉ san bằng thành tích đó mà còn vượt xa.

Ở trận gặp Iraq, thủ môn Jalal Hassan dường như bị sức ép từ chính sự hiện diện của Haaland, dẫn tới tình huống mắc sai lầm và để mất bóng, tạo điều kiện cho tiền đạo này ghi bàn. Trong khi đó, pha dứt điểm đẳng cấp vào lưới Senegal cho thấy phía sau thể hình đồ sộ là một tài năng xuất chúng. Đi cùng tài năng là tham vọng rất lớn của Haaland.

“Đưa Na Uy đến World Cup là mục tiêu lớn nhất trong sự nghiệp của tôi,” Haaland từng tuyên bố vào tháng 11 năm ngoái. Giờ đây anh đã hoàn thành mục tiêu đó, đưa đội nhà vào vòng 1/16 và hoàn toàn có thể còn tiến xa hơn nữa. Tuy nhiên, chính cách anh đặt ưu tiên cho đội tuyển quốc gia cũng rất đáng chú ý.

Sứ mệnh trên vai người khổng lồ

Haaland vẫn còn 8 năm hợp đồng với Man City. Đội bóng này đã không thể vô địch Ngoại hạng Anh trong 2 mùa giải gần nhất, còn Pep Guardiola cũng đã rời ghế huấn luyện viên trưởng. Nếu một phần động lực và sự thỏa mãn của Haaland đến từ màu áo ĐTQG, điều đó có thể mang lại lợi ích cho Man City trong giai đoạn chuyển giao đầy thử thách.

Tiền đạo người Na Uy đang gợi nhớ đến hình ảnh của Gareth Bale, người từng kéo cả quốc gia nhỏ bé xứ Wales tiến lên phía trước. Haaland dường như được tiếp thêm sức mạnh từ tình đồng đội và sự gắn kết với các đồng hương, thay vì phàn nàn về những đồng đội kém danh tiếng hơn, những người khó có cơ hội xuất hiện trong đội hình của Man City.

Những cầu thủ xuất sắc nhất thế giới không nhất thiết phải đến từ các cường quốc bóng đá. Haaland đang góp phần thu hẹp sự chênh lệch ấy bằng số lượng bàn thắng khổng lồ của mình.

Haaland liệu có giúp Na Uy viết nên câu chuyện cổ tích ở World Cup 2026?

Cảm giác rằng anh đang chiến đấu vì mục tiêu lớn hơn, cũng phản ánh sự trưởng thành trong lối chơi. Trong nhiều năm, Haaland bị xem đơn thuần như một tay săn bàn, thậm chí bị chỉ trích vì đóng góp hạn chế ở các khía cạnh khác.

Nhưng giờ đây, anh mang dáng dấp của một thủ lĩnh thực thụ. Tại Man City, Haaland đã tích cực tham gia phòng ngự, thậm chí thường xuyên đánh đầu giải nguy trong các tình huống phạt góc. Anh sẵn sàng di chuyển không ngừng vì lợi ích chung của tập thể.

Điều đó có thể giúp Na Uy tiến rất xa tại giải đấu năm nay, thậm chí là cuộc đối đầu ở vòng 1/16 với Brazil. Nhưng trước mắt, tâm điểm sẽ là trận đấu đáng chờ đợi giữa Pháp và Na Uy (2h, 27/6) như màn so tài giữa Mbappe và Haaland. Đây có thể được xem là cuộc chiến để xác định ai là tiền đạo xuất sắc nhất thế giới hiện tại.

Thông thường, những cuộc đối đầu giữa họ diễn ra trong màu áo Real Madrid và Man City. Còn khi Pháp gặp Na Uy, sự chênh lệch về đẳng cấp trên lý thuyết là khá rõ ràng. Tuy nhiên, đội tuyển Na Uy của Haaland đã khác rất nhiều so với những thế hệ của những người tiền nhiệm.