Australia thay thủ môn để bắt loạt 11m, Ai Cập bất ngờ phản đòn nhờ... Mbappe

Từ những dữ liệu phân tích kỹ lưỡng về thủ môn Mathew Ryan, cộng thêm bài học từ Kylian Mbappe, Ai Cập đã biến loạt sút 11m thành màn trình diễn chiến thuật hoàn hảo để giành vé vào vòng 1/8 World Cup 2026.

Quyết định thay người phút 119 của Australia chính là bước ngoặt của đấu

Australia “học Van Gaal”, nhưng đi sai một nhịp lịch sử

Trong nỗ lực tạo khác biệt trước loạt sút luân lưu, Australia đã gây bất ngờ lớn khi thay thủ môn ở phút 119. Mathew Ryan được tung vào thay Patrick Beach, mô phỏng lại quyết định nổi tiếng của HLV Louis van Gaal tại World Cup 2014, khi ông đưa Tim Krul vào sân thay Jasper Cillessen và thu về “trái ngọt” trước Costa Rica.

Tuy nhiên, nếu như nước cờ của Van Gaal từng được ca ngợi là đỉnh cao chiến thuật, thì lựa chọn của Australia lại nhanh chóng biến thành sai lầm nghiêm trọng. Thay vì tạo lợi thế tâm lý, việc thay thủ môn lại trở thành dữ liệu ngược cho đối thủ nghiên cứu và khai thác.

Thủ môn Ryan, Mbappe và “dấu vết chiến thuật” bị Ai Cập giải mã

Trước loạt luân lưu, ban huấn luyện và các cầu thủ Ai Cập đã đặc biệt nghiên cứu các tình huống Mathew Ryan đối mặt với penalty, trong đó đáng chú ý là cú đá của Kylian Mbappe vào lưới thủ môn này tại La Liga.

Các cầu thủ và ban huấn luyện Ai Cập nghiên cứu thủ môn Ryan trước khi bước vào loạt luân lưu

Ngày 17/1/2026, trong trận Real Madrid gặp Levante, Mbappe từng dễ dàng đánh bại Ryan trên chấm 11m, mở ra chiến thắng 2-0 cho “Kền kền trắng”. Tình huống đó cho thấy một điểm yếu rõ ràng: Ryan có xu hướng đổ người sớm khi đối mặt các cú sút penalty.

Chính chi tiết tưởng như nhỏ này lại trở thành chìa khóa chiến thuật của Ai Cập. Họ không chỉ phân tích, mà còn mô phỏng lại cách Mbappe khai thác điểm yếu của thủ môn Australia để áp dụng vào loạt sút quyết định.

Salah đá panenka, Ai Cập biến loạt luân lưu thành bài học thực dụng

Khi bước vào loạt sút 11m, Ai Cập thể hiện sự lạnh lùng đến đáng sợ. Toàn đội thực hiện thành công cả 4 lượt sút, gần như không cho Australia cơ hội xoay chuyển tình thế. Ngược lại, 2 cầu thủ Australia đá hỏng, qua đó chấp nhận thất bại 2-4 ở loạt luân lưu.

Salah đá panelka trước Ryan

Chiến thuật chung của “Pharaohs” là chờ Mathew Ryan đổ người sớm, sau đó đưa bóng vào góc ngược lại. Đây chính là chi tiết họ đã rút ra từ các phân tích về những tình huống Ryan từng đối mặt với Mbappe. Sự kiên nhẫn và chính xác trong từng nhịp chạm bóng biến Ai Cập thành đội nắm hoàn toàn quyền kiểm soát tâm lý loạt đấu súng.

Đáng chú ý nhất là Mohamed Salah. Thay vì chọn giải pháp an toàn, đội trưởng Ai Cập thực hiện cú panenka táo bạo ngay giữa khung thành, khi Ryan đã đổ người sang một bên. Quyết định này không chỉ mang tính kỹ thuật mà còn là lời khẳng định cho sự tự tin tuyệt đối của đội bóng châu Phi.

Trong khi đó, Australia hoàn toàn sụp đổ về chiến thuật. Quyết định thay thủ môn phút cuối không mang lại hiệu ứng như kỳ vọng, thậm chí còn khiến họ trở thành “bài toán đã bị giải mã”.

Chiến thuật phá sản và tấm vé lịch sử cho Ai Cập

Khi các cú sút của Ai Cập liên tiếp thành công, áp lực dồn ngược lại Australia và khiến họ bại trận mà còn chưa đến loạt sút thứ 5. Chiến thuật “Van Gaal phiên bản Australia” chính thức phá sản, để lại sự tiếc nuối lớn cho đại diện của châu Á.

Ngược lại, Ai Cập rời sân trong trạng thái của một đội bóng đã chuẩn bị hoàn hảo đến từng chi tiết. Từ việc nghiên cứu thói quen của thủ môn, khai thác dữ liệu thực chiến từ Mbappe, cho tới bản lĩnh của Salah trên chấm 11m, tất cả tạo nên một chiến thắng mang dấu ấn chiến thuật rõ nét.

Tấm vé vào vòng 1/8 World Cup 2026 vì thế không chỉ là thành quả của tinh thần thi đấu, mà còn là minh chứng cho việc trong bóng đá hiện đại, một khoảnh khắc nghiên cứu đúng có thể định đoạt cả một trận đấu lớn. Ở vòng 1/8, Salah và các đồng đội sẽ gặp đội thắng trong cặp Argentina - Cape Verde.