Nhan sắc vợ, bạn gái của cầu thủ tuyển Na Uy

World Cup 2026 diễn ra từ ngày 11/6 đến 19/7 tại Mỹ, Canada, Mexico. Theo trang thể thao Ge Global của Brazil, dàn WAGs (từ viết tắt chỉ bạn gái, vợ của vận động viên) của đội tuyển Na Uy tại mùa giải năm nay thu hút nhờ ngoại hình đẹp, phong cách khỏe khoắn, thanh lịch.

Trong số họ, người nổi tiếng nhất Isabel Haugseng Johansen, 22 tuổi - bạn gái của tiền đạo Erling Haaland. Cô quen Haaland từ nhỏ, khi cùng chơi bóng đá cho câu lạc bộ Bryne FK của Na Uy. Họ hẹn hò từ năm 2021, có con trai năm 2024. Isabel hiện không còn hoạt động thể thao mà làm người có ảnh hưởng trên mạng xã hội. Instagram của cô có gần 500.000 lượt theo dõi. Ảnh: Instagram Isabel Haugseng Johansen

Helene Spilling - vợ của tiền vệ Martin Odegaard - 30 tuổi, là vũ công chuyên nghiệp. Cô từng 17 lần vô địch quốc gia môn khiêu vũ thể thao, là giám khảo chương trình Dancing with the Stars của Na Uy. Vũ công và cầu thủ Martin Odegaard công khai mối quan hệ từ năm 2023, có con đầu lòng năm 2024. Ảnh: Instagram Helene Spilling

Hedda Tveit là bạn gái của hậu vệ Henrik Falchener. Cô từng là vận động viên trượt tuyết, đã giải nghệ và hiện làm trong lĩnh vực quản lý thể thao. Cô và bạn trai quen nhau qua bạn bè chung, cả hai đã sống chung tại Stavanger. Cô đồng hành Henrik Falchener ở nhiều giải đấu lớn, trong đó có World Cup 2026. Ảnh: Instagram Hedda Tveit

Sara Pedersen - vợ của tiền vệ Morten Thorsby - 28 tuổi. Họ đang sống ở Italy vì Morten chơi cho câu lạc bộ Cremonese. Cặp sao đính hôn tháng 9/2025 và kết hôn cuối tháng 5, vài ngày trước khi cầu thủ lên đường dự World Cup. Nhiều fan khen Sara có vẻ ngọt ngào đặc trưng của phụ nữ châu Âu. Ảnh: Instagram Sara Pedersen

Julie Karlsen, 28 tuổi - bạn gái của cầu thủ Sander Berge - là người mẫu, KOLs. Cả hai quen biết thông qua đồng đội của Berge, Alexander Sørloth. Họ hẹn hò từ năm 2025, có con gái đầu lòng năm ngoái. Julie Karlsen cũng là cựu vận động viên trượt tuyết. Ảnh: Instagram Julie Karlsen

Mille Fusdahl, 25 tuổi - bạn gái tiền vệ Kristian Thorstvedt - làm việc trong ngành truyền thông, là KOLs. Cô quen Thorstvedt sau một lần xem được video của anh và chủ động nhắn tin qua Instgram. Hai người đã ở bên nhau bốn năm, cùng sống ở Italy, nơi Kristian chơi cho US Sassuolo Calcio. Ảnh: Instagram Mille Fusdahl

Lena Selnes - vợ của Alexander Sørloth - cũng là KOLs. Cả hai cùng 31 tuổi, quen biết nhau hơn 10 năm. Họ sinh con trai đầu lòng năm 2023. Cặp sao hiện sống ở Tây Ban Nha, nơi Alexander thi đấu cho Atlético de Madrid. Ảnh: Instagram Lena Selnes

Aurora Eidmann - vợ sắp cưới của Leo Skiri Østigård - là ca sĩ người Thụy Điển. Cô hẹn hò với Østigård từ năm 2024. Cô không cùng anh dự World Cup 2026, do sắp sinh con đầu lòng. Ảnh: Instagram Aurora Eidmann