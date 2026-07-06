Na Uy thắng Brazil: 90.000 fan đổ ra đường "đi bão", Haaland hóa "thuyền trưởng Viking"

🎉 Haaland tỏa sáng rực rỡ, nhận vai trò "thuyền trưởng"

Tuyển Na Uy làm nên lịch sử với chiến thắng 2-1 trước ứng viên vô địch Brazil ở vòng 1/8 World Cup 2026 kết thúc vào rạng sáng ngày 6/7 (theo giờ Việt Nam). Tiền đạo Erling Haaland khiến cả thế giới phải nhắc đến mình khi ghi cả hai bàn thắng giúp Na Uy tạo nên một trong những cú sốc lớn nhất vòng knock-out.

Haaland nhận vai trò "thuyền trưởng" chèo thuyền sau màn tỏa sáng rực rỡ giúp Na Uy thắng Brazil

Với cú đúp này, Haaland nâng thành tích lên 7 bàn tại World Cup 2026 để tiếp tục dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới, cân bằng thành tích của Lionel Messi và Kylian Mbappe tại giải đấu năm nay.

Chia sẻ sau trận đấu, tiền đạo 25 tuổi xúc động nói: "Đây là một trong những ngày điên rồ nhất trong lịch sử Na Uy."

Sau tiếng còi mãn cuộc, các tuyển thủ Na Uy tiếp tục thực hiện nghi thức ăn mừng "Viking Row" (chèo thuyền Viking) đã trở thành biểu tượng của đội tuyển tại World Cup 2026. Tuy nhiên, lần này có một sự thay đổi đặc biệt.

Thay vì đội trưởng Martin Odegaard như thường lệ, Erling Haaland được trao vai trò "thuyền trưởng". Tiền đạo của Manchester City cầm dùi đánh trống, dẫn nhịp cho toàn đội và hàng vạn CĐV thực hiện màn chèo thuyền trên khán đài.

Các cầu thủ Na Uy nhảy múa, ca hát trong phòng thay đồ

Haaland liên tục đánh trống, hò reo và hòa mình vào bầu không khí cuồng nhiệt. Những hình ảnh đầy cảm xúc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và trở thành một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của World Cup 2026. Việc được Odegaard nhường lại vai trò "thuyền trưởng" được xem là sự ghi nhận dành cho màn trình diễn xuất sắc của Haaland trong trận đấu lịch sử.

🥳 90.000 người Na Uy xuống đường "đi bão"

Không chỉ trên sân vận động, niềm vui chiến thắng còn lan khắp đất nước Na Uy. Ngay sau khi trận đấu kết thúc, hàng chục nghìn CĐV mặc áo đỏ tràn ngập Quảng trường Cung điện (Slottsplassen), đại lộ Karl Johans gate và nhiều tuyến phố trung tâm thủ đô Oslo. Theo cảnh sát, khoảng 90.000 người đã tập trung từ ga trung tâm Oslo đến Quảng trường Cung điện vào khoảng 1 giờ sáng để ăn mừng chiến thắng lịch sử.

Niềm vui của người hâm mộ Na Uy tại quê nhà

Không chỉ riêng Oslo, bầu không khí lễ hội còn bao trùm khắp Na Uy. Hàng chục nghìn CĐV tập trung tại sân Ullevaal – sân nhà của đội tuyển quốc gia – để theo dõi trận đấu qua màn hình khổng lồ. Khi Haaland cùng các đồng đội hoàn tất chiến thắng trước Brazil, người hâm mộ ôm chầm lấy nhau, nhảy múa, hát vang và ném những cốc bia lên không trung trong niềm vui vỡ òa.

Những màn ăn mừng "Viking Row" xuất hiện ở khắp các quảng trường, quán bar và đường phố trên cả nước. Người hâm mộ đồng loạt thực hiện động tác chèo thuyền, biến nghi thức này thành biểu tượng cho hành trình kỳ diệu của bóng đá Na Uy tại World Cup 2026.

Đã có hơn 90.000 người hâm mộ Na Uy đổ ra đường ăn mừng chiến thắng lịch sử, các màn "chèo thuyền Viking" xuất hiện khắp đất nước

Thái tử Haakon cũng xuất hiện trước Cung điện Hoàng gia, quàng chiếc khăn của đội tuyển Na Uy, vẫy chào biển người hâm mộ và cùng hòa vào bầu không khí ăn mừng. Hình ảnh thành viên Hoàng gia sát cánh cùng người dân càng khiến chiến thắng lịch sử trở nên ý nghĩa hơn. Trong khi đó, Thủ tướng Jonas Gahr Store dành nhiều lời khen cho toàn thể đội bóng.

🎯 Giấc mơ World Cup ngày càng lớn

Trong phòng thay đồ sau trận đấu, các tuyển thủ Na Uy tiếp tục nhảy múa, ca hát và hò hét trong bầu không khí phấn khích sau chiến thắng lịch sử. Đánh bại ứng viên vô địch Brazil không chỉ giúp đại diện Bắc Âu tạo nên chiến thắng vĩ đại bậc nhất lịch sử bóng đá nước này mà còn mở ra cơ hội tiến xa hơn tại World Cup 2026.

Ở vòng tứ kết, Haaland cùng các đồng đội sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu giữa Anh và Mexico. Với phong độ chói sáng của Erling Haaland cùng tinh thần đang lên rất cao, người hâm mộ Na Uy hoàn toàn có quyền tin rằng câu chuyện cổ tích của đội tuyển Bắc Âu vẫn chưa dừng lại.