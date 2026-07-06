Đại chiến Mexico - Anh bị đảo lộn, FIFA phải hoãn giờ thi đấu vì lý do này

Giông sét khiến FIFA đổi giờ thi đấu

Cuộc chạm trán rất được chờ đợi giữa Mexico và Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026 ban đầu dự kiến diễn ra lúc 18h ngày 5/7 theo giờ địa phương (tức 7h ngày 6/7, giờ Hà Nội). Tuy nhiên, FIFA đã quyết định lùi thời điểm bóng lăn thêm 1 tiếng vì giông bão và nguy cơ sét đánh quanh sân Azteca.

Mưa lớn và sét khiến trận đấu giữa Mexico và Anh bị hoãn ít nhất 1 tiếng

Theo thông báo từ FIFA, trận đấu sẽ khởi tranh vào 19h giờ địa phương (tức 8h sáng, giờ Hà Nội), với điều kiện thời tiết cho phép.

Cơ quan điều hành bóng đá thế giới nhấn mạnh: "Do điều kiện thời tiết bất lợi tại Mexico City, bao gồm nguy cơ sét đánh gần sân vận động, trận đấu giữa Mexico và Anh ở vòng 1/8 World Cup 2026 sẽ được lùi giờ thi đấu. An toàn của tất cả mọi người luôn là ưu tiên hàng đầu của FIFA".

Tuy nhiên, thời điểm này vẫn chưa phải mốc cố định. Nếu thời tiết tiếp tục diễn biến xấu, trận đấu có thể bị hoãn thêm.

Cầu thủ phải ở yên trong phòng thay đồ, CĐV Anh đối mặt đêm trắng

Do mưa giông kéo dài, cầu thủ hai đội không được phép ra sân khởi động và phải chờ trong phòng thay đồ cho đến khi có thông báo mới.

Điều kiện thời tiết xấu tại Mexico City suốt những ngày qua

Nếu trận đấu diễn ra đúng vào lúc 2h sáng (giờ Anh), người hâm mộ "Tam sư" cũng phải thức đến ít nhất 4h sáng để theo dõi hết 90 phút thi đấu. Trong trường hợp trận đấu bước vào hiệp phụ, loạt sút luân lưu hoặc tiếp tục bị gián đoạn vì thời tiết, thời gian chờ đợi sẽ còn kéo dài hơn nữa.

Theo quy định của FIFA, bất cứ khi nào hệ thống phát hiện sét xuất hiện trong phạm vi khoảng 13 km quanh sân vận động, trận đấu sẽ tự động bị hoãn thêm 30 phút. Nếu trong khoảng thời gian này tiếp tục có sét, đồng hồ sẽ được tính lại từ đầu.

Chỉ khi không còn tia sét nào xuất hiện trong suốt 30 phút liên tiếp, các cầu thủ mới được phép trở lại sân để khởi động trong 15 phút trước khi trận đấu chính thức bắt đầu.

FIFA từng tính đổi lịch sớm 6 tiếng nhưng vấp phản ứng

Theo dự báo, mưa giông tại Mexico City sẽ giảm dần khi màn đêm buông xuống. Tuy nhiên, trước giờ bóng lăn hơn ba tiếng, sân Azteca đã hứng chịu mưa như trút nước cùng sấm sét dữ dội.

Sân Azteca ướt sũng vì mưa lớn

Vì lý do an toàn, khán giả chưa được phép vào sân, trong khi các phóng viên cũng bị cấm tiếp cận mặt cỏ. Tiếng sấm vang dội bên trong trung tâm báo chí được mô tả như những vụ nổ.

Trên thực tế, nguy cơ giông sét quanh sân Azteca đã được dự báo từ nhiều ngày trước. FIFA từng cân nhắc phương án đẩy thời gian thi đấu sớm hơn tới 6 tiếng để tránh khung giờ thời tiết xấu.

Tuy nhiên, kế hoạch này đã vấp phải sự phản đối từ cả tuyển Anh lẫn chủ nhà Mexico. Hai đội cho biết họ không hề được tham vấn trước về đề xuất thay đổi lịch thi đấu, buộc FIFA cuối cùng phải giữ nguyên khung giờ ban đầu trước khi buộc phải hoãn vì thời tiết khắc nghiệt.