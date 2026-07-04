Triệu fan hỏi tội pháp sư Ghana vì đoán trật lất Argentina thua Cape Verde

Argentina đã đánh bại Cape Verde 3-2 sau 120 phút để tiến vào vòng 1/8 World Cup. Dù trải qua trận đấu vất vả, đây vẫn là kết quả không quá ngạc nhiên khi Messi và đồng đội được đánh giá cao hơn trước trận. Tất nhiên, không phải ai cũng vui mừng với chiến thắng của "Vũ công tango", trong đó có thầy phù thủy người Ghana, Nana Kwaku Bonsam.

Messi và ĐT Argentina biến thầy phù thủy Nana Kwaku Bonsam thành "trò cười" trên mạng xã hội

Trước đó không lâu, Bonsam khiến tất cả "ngã ngửa" với tuyên bố rằng Cape Verde sẽ đánh bại đương kim vô địch Argentina trong loạt trận knock-out. Ông khẳng định chắc nịch về kết quả trận đấu: “Cape Verde sẽ loại Argentina”.

Nana Kwaku Bonsam nổi tiếng trên mạng xã hội với những lời “nguyền rủa”. Đáng chú ý, ông từng “yểm bùa” Harry Kane trước khi Ghana đối đầu đội tuyển Anh. Dù nhiều người không tin vào ma thuật hay phù thủy, nhưng trùng hợp là Kane đã không thể ghi bàn trong trận hòa 0-0, anh bỏ lỡ một số cơ hội ngon ăn đáng lẽ có thể chuyển hóa thành bàn thắng.

Sau trận, Bonsam cho biết ông đã “giải lời nguyền” cho Kane và còn nói thêm một câu gây chú ý: “Harry Kane không phải kẻ thù của tôi. Tôi có một đứa con và tôi sẽ sớm đặt tên con theo Harry Kane”.

Dù vậy, việc Argentina vượt qua Capve Verde khiến "lời tiên tri" của ông không thể trở thành sự thật. Ngay lập tức, người hâm mộ đã lên tiếng mỉa mai thầy phù thủy này.

Tài khoản Facebook có tên Victor Kimutai cho rằng Bonsam phải... lẩn trốn vì dự đoán trật lất kết quả trận đấu: "Kwaku Bonsam đã đưa ra những dự đoán táo bạo xuyên suốt giải đấu, cho đến khi ông đối đầu với Argentina. Ông dự đoán rằng Cape Verde sẽ loại Argentina và gây chấn động thế giới, nhưng kết quả lại hoàn toàn khác. Chắc giờ ông ta đang lẩn trốn đâu đó rồi".

Fan liên tục chất vấn "thầy phù thủy" vì dự đoán sai kết quả

Chưa dừng ở đó, các cổ động viên còn lũ lượt kéo vào trang Tiktok được cho là của Nana Kwaku Bonsam với hơn 1 triệu lượt "thích" để chất vấn ông về kết quả trận đấu, đồng thời để lại nhiều bình luận hài hước:

"Ông ta nói mình là số 1 châu Phi và cả thế giới cơ đấy".

"Có phải ông ta đoán Argentina thua Cape Verde phải không nhỉ?".

"Ông có chắc chắn về dự đoán của mình không hay chỉ cố tình tạo nội dung thôi?".