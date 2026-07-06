Truyền thông Brazil dội mưa chỉ trích vào Ancelotti, gọi Haaland là "sao chổi"

Haaland gieo ác mộng, báo Brazil ví tiền đạo Na Uy như "sao chổi"

Lần đầu tiên sau 36 năm, Brazil lại bị loại ngay từ vòng 1/8 World Cup. Lần gần nhất “Selecao” dừng bước sớm như vậy là tại World Cup 1990, khi để thua Argentina của Diego Maradona và Claudio Caniggia.

Haaland tỏa sáng, giúp Na Uy nhấn chìm Brazil

Lần này, "đao phủ" mang tên Na Uy, với Erling Haaland là nhân vật chính khi ghi cả hai bàn thắng, nhấn chìm hy vọng của đội bóng từng 5 lần vô địch thế giới.

Hàng loạt tờ báo lớn tại Brazil đều hướng sự chú ý vào màn trình diễn xuất sắc của chân sút mang biệt danh "Người máy".

Tờ Lance giật tít đầy chua chát: "Brazil bất lực nhìn sao chổi Haaland lướt qua và gục ngã ở vòng 1/8". Tờ báo nhận định “Selecao” mắc quá nhiều sai lầm và hoàn toàn bị khuất phục trước tiền đạo của Na Uy.

Báo chí Brazil phản ứng cực kỳ tiêu cực với thất bại của đội bóng

Trong khi đó, UOL mở đầu bằng dòng tít ngắn gọn nhưng đầy thất vọng: "Giấc mơ đã kết thúc". Theo trang báo này, Haaland chính là người chấm dứt hy vọng giành chức vô địch thế giới thứ sáu của Brazil bằng cú đúp vào lưới Alisson.

Tờ Estadao cũng không tiếc lời ca ngợi đối thủ: "Brazil bị Haaland trừng phạt". Tờ báo này cho rằng Na Uy đang sở hữu những ngôi sao mà bóng đá Brazil hiện không còn sản sinh được.

Ancelotti, Neymar và quả phạt đền hỏng trở thành mục tiêu chỉ trích

Không chỉ các cầu thủ, HLV Carlo Ancelotti cũng trở thành tâm điểm của làn sóng chỉ trích sau trận đấu.

Cựu danh thủ Felipe Melo, trong vai trò bình luận viên truyền hình, cho rằng chiến lược gia người Italy đã mắc sai lầm về nhân sự.

"Tôi hiểu mỗi HLV đều có triết lý riêng, nhưng cũng cần linh hoạt. Nếu là tôi, Neymar sẽ đá chính ngay từ đầu. Có cậu ấy trên sân trong hiệp một, Brazil có thể đã thực hiện thành công quả phạt đền và cục diện trận đấu đã khác", Felipe Melo nhận định.

Tờ Extra giật tít: "Với một quả phạt đền hỏng, những quyết định tai hại của Ancelotti và hai bàn thắng của Haaland, Brazil đã bị loại"

Tờ Extra cho rằng những quyết định của Ancelotti góp phần trực tiếp dẫn đến thất bại, từ việc giao Bruno Guimaraes đá phạt đền cho đến cách thay thế Lucas Paqueta khiến Brazil đánh mất lối chơi từng phát huy hiệu quả ở các trận trước.

Bài viết trên trang nhất của tờ Estado de Minas cũng chỉ ra hàng loạt nguyên nhân khiến “Selecao” ôm hận: Bruno Guimaraes đá hỏng phạt đền, Endrick bỏ lỡ cơ hội mười mươi, còn Haaland thì trừng phạt mọi sai sót.

Theo tờ báo này, Brazil cố gắng chơi theo phong cách tấn công truyền thống nhưng cuối cùng vẫn phải khuất phục trước tập thể Na Uy chơi gắn kết và hiệu quả hơn.

"Kết thúc bi kịch", nỗi ám ảnh châu Âu tiếp tục đeo bám “Selecao”

Nhiều tờ báo xem thất bại trước Na Uy là minh chứng cho cuộc khủng hoảng kéo dài của bóng đá Brazil.

Folha de Sao Paulo giật tít: "Giấc mơ Hexa khép lại trên đất Mỹ", đồng thời nhận định đội tuyển đã kết thúc một chu kỳ đầy bi kịch.

Trang Gazeta Esportiva viết ngắn gọn: "Lại một lần nữa thất bại". Theo tờ báo này, Brazil phung phí cơ hội, bị Haaland trừng phạt và phải nói lời chia tay World Cup.

Globo Esporte sử dụng dòng tít "Hành trình khép lại", đồng thời nhấn mạnh Neymar trở thành cầu thủ Brazil thứ hai trong lịch sử góp mặt ở bốn kỳ World Cup nhưng chưa một lần nâng cao chiếc cúp vàng, sau Thiago Silva.

Trang này cũng chỉ ra rằng chỉ trong vòng 10 phút của hiệp hai, Haaland đã phá hủy hoàn toàn hệ thống phòng ngự Brazil trước khi Neymar chỉ kịp ghi bàn danh dự trên chấm phạt đền ở thời gian bù giờ.

Đáng chú ý, truyền thông Brazil đều nhắc đến một thống kê đáng buồn: đây là lần thứ sáu liên tiếp “Selecao” bị một đại diện châu Âu loại khỏi World Cup. Đồng thời, đội tuyển cũng trải qua quãng thời gian dài nhất không thể vô địch kể từ sau chức vô địch thế giới đầu tiên.

Tờ Gazeta do Sao Paulo kết luận thất bại tại New Jersey là chiến dịch World Cup tệ nhất của Brazil trong suốt 36 năm qua, còn Radio Itatiaia nhấn mạnh Na Uy vẫn duy trì thành tích bất bại trước Selecao sau 5 lần đối đầu, với 3 chiến thắng và 2 trận hòa. Với truyền thông xứ Samba, giấc mơ "Hexa" một lần nữa tan vỡ, còn Haaland trở thành biểu tượng cho một đêm ác mộng khó quên của nền bóng đá từng thống trị thế giới.