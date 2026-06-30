ĐT Đức sụp đổ trên chấm luân lưu: Mất "ADN World Cup", thất bại của một thế hệ

Đội tuyển Đức đã chính thức khép lại hành trình tại World Cup 2026 theo cách ít ai ngờ tới: thất bại trước Paraguay trong loạt sút luân lưu. Không chỉ bị loại khỏi giải đấu, "Cỗ xe tăng" còn lần đầu tiên trong lịch sử thất bại ở loạt sút luân lưu tại World Cup.

Đó không đơn thuần là thất bại, mà là dấu mốc cho thấy hào quang của một đế chế từng thống trị các giải đấu lớn đang dần phai nhạt.

ĐT Đức thua sốc

Hàng công thiếu "sát thương", hàng thủ vẫn "mơ ngủ"

Xét về quyền kiểm soát bóng, Đức là đội làm chủ cuộc chơi. Đội bóng của HLV Julian Nagelsmann duy trì áp lực liên tục, nhưng sự vượt trội ấy gần như chỉ dừng lại ở những con số thống kê. Họ kiểm soát khu trung tuyến, luân chuyển bóng tốt nhưng không đủ sắc bén trong những tình huống quyết định. Trong khi đó, Paraguay kiên nhẫn phòng ngự và chờ đợi thời cơ phản công.

Sai lầm quen thuộc nơi hàng thủ Đức lại xuất hiện đúng thời điểm quan trọng nhất. Julio Enciso hoàn toàn không bị kèm trong vòng cấm và dễ dàng đánh đầu mở tỷ số. Đó cũng là trận thứ 10 liên tiếp tại World Cup mà Đức để thủng lưới – thống kê phản ánh rõ vấn đề cố hữu nơi hệ thống phòng ngự.

Trả giá vì không thể kết liễu trận đấu

Sau giờ nghỉ, Đức tăng tốc. Kai Havertz ghi bàn gỡ hòa bằng một pha đánh đầu chuẩn xác, đưa trận đấu trở về vạch xuất phát. Tuy nhiên, điểm nhấn lớn nhất lại đến trong hiệp phụ.

Jonathan Tah đánh đầu tung lưới Paraguay sau một tình huống cố định. Các cầu thủ Đức đã bắt đầu ăn mừng thì VAR yêu cầu trọng tài xem lại tình huống. Lý do là Waldemar Anton bị cho là đã cản trở thủ môn Orlando Gill.

Quyết định này lập tức gây tranh cãi. Nhiều chuyên gia trọng tài nhận định mức độ va chạm không đủ rõ ràng để VAR can thiệp. Theo đúng tinh thần của công nghệ video hỗ trợ trọng tài, chỉ những sai sót "rõ ràng và hiển nhiên" mới cần được sửa chữa. Trong trường hợp này, bàn thắng đáng ra nên được công nhận.

Gục ngã vì chính "đặc sản" penalty

Có một câu nói nổi tiếng trong bóng đá: "Bóng đá là môn thể thao mà 22 người thi đấu trong 120 phút, và cuối cùng người Đức luôn thắng trên chấm luân lưu". Sau trận đấu này, câu nói ấy không còn đúng nữa.

Đức bước vào loạt sút cân não với thành tích hoàn hảo: thắng cả 4 loạt luân lưu trước đó tại các kỳ World Cup. Nhưng tất cả đã chấm dứt. Kai Havertz đá hỏng ngay lượt đầu tiên khi Orlando Gill xuất sắc cản phá. Nick Woltemade tiếp tục thất bại, còn Jonathan Tah – người từng bị tước bàn thắng trong hiệp phụ – lại sút vọt xà ở thời điểm quyết định.

Ở chiều ngược lại, Paraguay cũng trải qua những khoảnh khắc nghẹt thở. Antonio Sanabria sút hỏng cơ hội kết thúc trận đấu, Fabian Balbuena bị Manuel Neuer cản phá. Tuy nhiên, José Canale vẫn giữ được sự lạnh lùng để đánh bại Neuer ở lượt sút quyết định, mang về chiến thắng lịch sử.

Hình ảnh hiếm thấy: ĐT Đức bạc nhược trên chấm 11m

Những quyết định của Nagelsmann có thực sự hợp lý?

HLV Nagelsmann bước vào trận đấu với những thay đổi táo bạo nhất kể từ đầu giải. Ông để Jamal Musiala ngồi dự bị, sử dụng Deniz Undav ngay từ đầu và chuyển sang sơ đồ gần với 4-4-2 nhằm tăng khả năng tạo cơ hội ghi bàn.

Ý tưởng này không phát huy hiệu quả. Đức kiểm soát bóng nhiều hơn nhưng lại thiếu tốc độ và tính đột biến trong khu vực một phần ba cuối sân. Bộ đôi tiền vệ Aleksandar Pavlovic và Felix Nmecha giúp đội bóng kiểm soát thế trận nhưng thiếu sức mạnh trong các pha tranh chấp.

Chỉ sau khi Leon Goretzka vào sân, tuyến giữa của Đức mới có thêm năng lượng và khả năng xâm nhập. Đến cuối trận, Nagelsmann gần như phải quay trở lại đội hình quen thuộc trước giải khi Musiala được tung vào sân, Havertz trở lại vị trí trung phong và Woltemade xuất hiện để tăng cường sức ép. Nhưng mọi điều chỉnh đều đến quá muộn.

Nối dài chu kỳ suy thoái

Nếu thất bại từ vòng bảng World Cup 2018 và 2022 được xem là những cú vấp bất ngờ, thì lần này không còn có thể gọi là tai nạn. Đức phá "dớp" vòng bảng nhưng vẫn tiếp tục thất bại ngay ở vòng đấu loại trực tiếp đầu tiên.

Điều đáng lo ngại không chỉ ở kết quả, mà là cách họ thất bại. Đội bóng vẫn kiểm soát bóng tốt, vẫn sở hữu nhiều ngôi sao chất lượng, nhưng không còn bản lĩnh, sự lạnh lùng và khả năng định đoạt trận đấu như các thế hệ trước.

Sau chức vô địch năm 2014, Đức chưa từng thắng một trận đấu loại trực tiếp tại World Cup. Đó là thống kê phản ánh sự sa sút kéo dài của một trong những nền bóng đá thành công nhất lịch sử.

HLV Nagelsmann không thể giúp bóng đá Đức thoát khỏi chu kỳ suy thoái

Thất bại của một thế hệ

Thất bại trước Paraguay không thể được lý giải đơn thuần bằng loạt sút luân lưu hay quyết định gây tranh cãi của VAR. Đó là kết quả của những vấn đề đã tồn tại nhiều năm trong bóng đá Đức: hàng thủ thiếu ổn định, chiến thuật chưa tạo được sự cân bằng và bản lĩnh ở các thời khắc quyết định không còn như trước.

Trong khi Paraguay tận dụng tối đa những cơ hội ít ỏi để viết nên lịch sử, Đức một lần nữa phải đối mặt với câu hỏi lớn về quá trình tái thiết. Hơn một thập kỷ kể từ chức vô địch World Cup 2014, "Cỗ xe tăng" vẫn chưa tìm lại được hình ảnh của một đội tuyển từng được xem là chuẩn mực về tính kỷ luật, hiệu quả và khả năng chinh phục các giải đấu lớn.