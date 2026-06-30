Trực tiếp bóng đá Hà Lan - Morocco: "Cơn lốc da cam" đọ tài "Vua châu Phi" (World Cup)
(8h, 30/6, vòng 1/16) Thể hiện phong độ cao ở vòng bảng, liệu Hà Lan có thể khuất phục Morocco - nhà vô địch châu Phi và cũng là đệ tứ anh hào World Cup 2022.
World Cup | 8h, 30/6 | SVĐ Monterrey
Điểm
Verbruggen
Dumfries
Van Dijk
Van Hecke
Van de Ven
Gravenberch
De Jong
Reijnders
Malen
Brobbey
Gakpo
Điểm
Bono
Hakimi
Diop
Riad
Mazraoui
El Aynaoui
Bouaddi
Brahim Diaz
Ounahi
El Khannouss
Saibari
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Thành tích ấn tượng của Hà Lan trước các đội châu Phi
Trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ là lần thứ 2 Hà Lan và Morocco chạm trán nhau ở sân chơi World Cup. Lần gặp đầu tiên diễn ra tại World Cup 1994, khi "Cơn lốc da cam" giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Dennis Bergkamp và Bryan Roy. Họ cũng đang sở hữu thành tích rất ấn tượng trước các đại diện châu Phi tại World Cup, bất bại trong 6 lần đối đầu, với 5 chiến thắng và 1 trận hòa.
Siêu máy tính dự đoán Hà Lan vượt trội
Theo kết quả mô phỏng từ 25.000 lần chạy của siêu máy tính The Analyst, Hà Lan giành có 47,6% cơ hội giành chiến thắng, trong khi đó khả năng Morocco tạo nên bất ngờ là 25,0%, còn khả năng 2 đội hòa nhau sau 90 phút để bước vào hiệp phụ hoặc luân lưu là 27,4%.
Cuộc đua Chiếc giày vàng cho danh hiệu "Vua phá lưới" World Cup 2026 đang trở thành màn cạnh tranh hấp dẫn nhất lịch sử.
Nguồn: [Link nguồn]Nguồn: [Link nguồn]-29/06/2026 23:02 PM (GMT+7)