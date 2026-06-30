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World Cup 2026

Trực tiếp bóng đá Hà Lan - Morocco: "Cơn lốc da cam" đọ tài "Vua châu Phi" (World Cup)

Sự kiện: Trực tiếp bóng đá hôm nay World Cup 2026 Đội tuyển Hà Lan

(8h, 30/6, vòng 1/16) Thể hiện phong độ cao ở vòng bảng, liệu Hà Lan có thể khuất phục Morocco - nhà vô địch châu Phi và cũng là đệ tứ anh hào World Cup 2022.

   

World Cup | 8h, 30/6 | SVĐ Monterrey

Hà Lan
Trực tiếp bóng đá Hà Lan - Morocco: "Cơn lốc da cam" đọ tài "Vua châu Phi" (World Cup) - 1
0 - 0
Trực tiếp bóng đá Hà Lan - Morocco: "Cơn lốc da cam" đọ tài "Vua châu Phi" (World Cup) - 1
Morocco
(H1: 0-0)
Diễn biến Đội hình Thông tin trước trận

ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT

Đội hình dự kiến:
Trực tiếp bóng đá Hà Lan - Morocco: "Cơn lốc da cam" đọ tài "Vua châu Phi" (World Cup) - 1
Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven, Gravenberch, De Jong, Reijnders, Malen, Brobbey, Gakpo
Trực tiếp bóng đá Hà Lan - Morocco: "Cơn lốc da cam" đọ tài "Vua châu Phi" (World Cup) - 1
Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari

Thành tích ấn tượng của Hà Lan trước các đội châu Phi

Trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ là lần thứ 2 Hà Lan và Morocco chạm trán nhau ở sân chơi World Cup. Lần gặp đầu tiên diễn ra tại World Cup 1994, khi "Cơn lốc da cam" giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Dennis Bergkamp và Bryan Roy. Họ  cũng đang sở hữu thành tích rất ấn tượng trước các đại diện châu Phi tại World Cup, bất bại trong 6 lần đối đầu, với 5 chiến thắng và 1 trận hòa.

Siêu máy tính dự đoán Hà Lan vượt trội

Theo kết quả mô phỏng từ 25.000 lần chạy của siêu máy tính The Analyst, Hà Lan giành có 47,6% cơ hội giành chiến thắng, trong khi đó khả năng Morocco tạo nên bất ngờ là 25,0%, còn khả năng 2 đội hòa nhau sau 90 phút để bước vào hiệp phụ hoặc luân lưu là 27,4%.

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Theo Đỗ Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-29/06/2026 23:02 PM (GMT+7)
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