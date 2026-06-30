Trực tiếp bóng đá Hà Lan - Morocco: "Cơn lốc da cam" đọ tài "Vua châu Phi" (World Cup)

World Cup | 8h, 30/6 | SVĐ Monterrey Hà Lan 0 - 0 Morocco (H1: 0-0) Thông tin trước trận Đội hình dự kiến: Hà Lan vs Morocco Morocco Điểm Verbruggen Dumfries Van Dijk Van Hecke Van de Ven Gravenberch De Jong Reijnders Malen Brobbey Gakpo Điểm Bono Hakimi Diop Riad Mazraoui El Aynaoui Bouaddi Brahim Diaz Ounahi El Khannouss Saibari Đỏ: Cầu thủ xuất sắc nhất trận Đen: Cầu thủ tệ nhất trận Hà Lan Hà Lan Morocco Sút khung thành 0 0 Thời gian kiểm soát bóng 0 0 Phạm lỗi 0 0 Thẻ vàng 0 0 Thẻ đỏ 0 0 Việt vị 0 0 Phạt góc 0 0 Cứu thua 0 0 ghi bàn ĐỘI HÌNH XUẤT PHÁT Đội hình dự kiến: Verbruggen, Dumfries, Van Dijk, Van Hecke, Van de Ven, Gravenberch, De Jong, Reijnders, Malen, Brobbey, Gakpo Bono, Hakimi, Diop, Riad, Mazraoui, El Aynaoui, Bouaddi, Brahim Diaz, Ounahi, El Khannouss, Saibari

Thành tích ấn tượng của Hà Lan trước các đội châu Phi

Trận đấu tại vòng 1/16 World Cup 2026 sẽ là lần thứ 2 Hà Lan và Morocco chạm trán nhau ở sân chơi World Cup. Lần gặp đầu tiên diễn ra tại World Cup 1994, khi "Cơn lốc da cam" giành chiến thắng 2-1 nhờ các pha lập công của Dennis Bergkamp và Bryan Roy. Họ cũng đang sở hữu thành tích rất ấn tượng trước các đại diện châu Phi tại World Cup, bất bại trong 6 lần đối đầu, với 5 chiến thắng và 1 trận hòa.

Siêu máy tính dự đoán Hà Lan vượt trội

Theo kết quả mô phỏng từ 25.000 lần chạy của siêu máy tính The Analyst, Hà Lan giành có 47,6% cơ hội giành chiến thắng, trong khi đó khả năng Morocco tạo nên bất ngờ là 25,0%, còn khả năng 2 đội hòa nhau sau 90 phút để bước vào hiệp phụ hoặc luân lưu là 27,4%.