Arsenal có hàng tiền vệ mạnh nhất Ngoại hạng Anh, Man City có đứng dưới MU?

Sau kỳ World Cup, giải đấu mà các tiền vệ Tây Ban Nha đã bóp nghẹt mọi đối thủ để lên ngôi vô địch, vai trò của tuyến giữa càng trở nên quan trọng và được xem là khâu ưu tiên trong chuyển nhượng của một số CLB.

Arsenal đã mạnh lại càng chắc hơn khi bổ sung Bruno Guimaraes

Man City hoàn tất vụ mua Elliot Anderson từ trước khi World Cup diễn ra, và Arsenal trả tiền tấn để đón Bruno Guimaraes từ Newcastle. Cũng từ Newcastle, Sandro Tonali đã chuyển tới Tottenham trong mùa hè mà Spurs còn mua Mateus Fernandes từ West Ham. Manchester United bổ sung Andrey Santos và Youri Tielemans, trong khi Chelsea tăng cường Morgan Rogers và Jordan Henderson.

Khả năng kiểm soát và chuyền bóng của các tiền vệ đóng góp không nhỏ vào thế trận của các đội và điều này gần đây được chứng minh qua con số chuyền bóng của các tiền vệ Premier League mùa 2025/26. Nếu như chúng ta chưa rõ tầm ảnh hưởng của Rodri lớn đến mức nào, biểu đồ cho thấy anh vượt trội hoàn toàn so với các cầu thủ khác khi là cầu thủ chuyền dài lẫn chuyền ngắn tốt nhất.

Tần suất thực hiện thành công các đường chuyền dài (cột dọc) và chuyền ngắn (hàng ngang) ở Premier League mùa 2025/26. Rodri một mình một cõi so với các tiền vệ khác

Căn cứ vào năng lực của các tiền vệ, chúng ta hãy cùng đánh giá về sức mạnh tuyến giữa của nhóm “Big 7” Premier League trước mùa 2026/27.

7) Liverpool

Đầu tư của Liverpool hè này khá nhỏ giọt và HLV Andoni Iraola đang hiểu rằng ông phải liệu cơm gắp mắm với những cầu thủ đang có. Florian Wirtz đã có 1 mùa giải làm quen với bóng đá Anh và Dominik Szoboszlai là một trong những tiền vệ hàng đầu thế giới, nhưng các vị trí còn lại đã xuống phong độ.

Alexis Mac Allister, Ryan Gravenberch không còn hiệu quả, Wataru Endo dính chấn thương trong khi Curtis Jones đang muốn ra đi và Harvey Elliott vừa trải qua một mùa giải vứt đi ở Aston Villa.

6) MU

Sự ra đi của Casemiro để lại nỗi lo nhất định và MU đã tin cậy vào Andrey Santos để thay thế anh, nhưng Santos và Kobbie Mainoo nhiều khả năng sẽ cạnh tranh vị trí của nhau. Một trong hai người họ sẽ đá cặp với Tielemans, tạo thành cặp tiền vệ trung tâm lo việc cấp bóng cho Bruno Fernandes và hàng tiền đạo.

Tuyến giữa MU có bộ mặt mới cho mùa 2026/27

Phiền phức cho MU là ngoại trừ vị trí của Santos & Mainoo, các vị trí khác đều thiếu chiều sâu. Manuel Ugarte đã bị đau nặng nên MU còn không bán được cầu thủ này, còn Mason Mount lại chấn thương khi đá giao hữu.

5) Aston Villa

Mất Tielemans là một thiệt thòi nhưng Aston Villa vẫn có nhiều tiền vệ chất lượng, dẫn đầu bởi đội trưởng John McGinn. Bên cạnh McGinn còn có 2 chuyên gia đánh chặn Boubacar Kamara và Amadou Onana, trong khi ở khâu sáng tạo Emiliano Buendia là một cao thủ rê dắt rất đáng gờm còn Ross Barkley sẽ giúp ít nhiều trong những trận HLV Unai Emery cần một chuyên gia đánh tuyến hai.

2 tân binh của Villa đều là những cá nhân rất đáng gờm: Joao Gomes chỉ xếp sau Elliot Anderson mùa trước ở Premier League về số lần tranh chấp thành công và có kỹ năng sút xa đáng gờm, nhưng ngôi sao của kỳ mua sắm của Villa là Johan Manzambi.

Cầu thủ trẻ hay nhất Europa League 2025/26 vừa có kỳ World Cup ghi 3 bàn & 2 kiến tạo cho Thụy Sĩ dù ra sân không nhiều, và Manzambi có thể ghi bàn bằng đủ mọi kiểu: Sút xa, đánh đầu, đệm cận thành, v.v… như một tiền đạo thực thụ.

Aston Villa đưa về một tiền vệ ghi bàn hàng đầu của mùa 2025/26, và một trong những tiền vệ tranh chấp tốt nhất của Premier League

Chấn thương lại là vấn đề nghiêm trọng nhất của tuyến giữa Villa, mùa trước họ mất khá nhiều tiền vệ ở cùng một thời điểm. Ngay lúc này cũng vậy, Manzambi vẫn chưa khỏi đau đầu gối ở World Cup và McGinn đang ở thể trạng 50/50, trong khi Onana sẽ phải vắng mặt khá lâu sau chấn thương rất nặng trong màu áo Bỉ.

4) Tottenham

HLV Roberto De Zerbi đang rất dày quân ở tuyến giữa và ông đã thử nghiệm đủ mọi sơ đồ & đấu pháp trong các trận giao hữu. Tonali và Mateus Fernandes có vẻ sẽ đá chính bởi khả năng tranh chấp, phát động và cả hỗ trợ tấn công của họ rất đều. Conor Gallagher cũng đã chơi tích cực trong các trận giao hữu và ghi bàn.

Lựa chọn của HLV De Zerbi bên cạnh 3 cầu thủ nêu trên còn có Bentancur, Pape Sarr, Lucas Bergvall và James Maddison, trong đó Bergvall có vẻ đang xin đi để được đá chính. Maddison nếu trở lại thể trạng tốt sẽ giúp rất nhiều ở khâu sáng tạo.

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Nhưng nói đến chấn thương, đây sẽ là vấn đề cho De Zerbi khi Maddison vẫn chưa rõ ngày nào trở lại, tương tự là Dejan Kulusevski. Xavi Simons thì đã rõ ngày trở lại nhưng là tận cuối tháng 2/2027.

3) Chelsea

Enzo Fernandez dù đang “đò đưa” Real Madrid nhưng khó có khả năng anh được sang La Liga. Chelsea do đó sẽ giữ được phần lớn các nhân tố quan trọng ở hàng tiền vệ, với Lavia lo đánh chặn, Caicedo vừa đánh chặn vừa kéo bóng lên, Enzo tấn công tuyến hai, và Cole Palmer cùng Morgan Rogers đóng vai trò sáng tạo trên hàng công, chưa kể Jordan Henderson dù già nhưng khả năng chuyền dài đổi cánh vẫn ổn (như biểu đồ ở trên).

Vấn đề sẽ nằm ở từng cá nhân. Palmer mùa qua chấn thương nhiều nên cần thời gian lấy lại phong độ, trong khi Lavia nghỉ nằm viện đã trở thành chuyện thường thấy. Enzo cũng cần lấy lại sự tập trung trong thi đấu, trong bối cảnh anh không còn mặn mà với cuộc sống ở Anh và chính các fan Chelsea cũng bắt đầu ngứa mắt với cầu thủ người Argentina.

2) Man City

Pep Guardiola đã để lại một hàng tiền vệ mạnh cho Enzo Maresca và ông còn được bổ sung thêm Anderson, khiến nếu Rodri có ra đi cũng không tạo ra sự bỡ ngỡ. Anderson dự kiến sẽ đá chính và nếu Rodri ra đi, nhiều khả năng Nico Gonzalez sẽ thay thế Rodri. Rayan Cherki đảm nhiệm khâu sáng tạo và Phil Foden cũng đang được HLV Maresca ưu ái xếp chơi lùi đằng sau trung phong.

Anderson đã sẵn sàng kế thừa, nhưng ảnh hưởng của Rodri tại Premier League vẫn là độc nhất vô nhị

Nico O’Reilly cũng có thể được điều động ở hàng tiền vệ khi cần dù hay đá hậu vệ trái, và Maresca còn có Mateo Kovacic với Tijjani Reijnders. Tuy nhiên các dự bị của Man City trông không khả quan lắm, Kovacic cao tuổi và hay lỗi trong khi Reijnders có thể bị bán trong thời gian tới. Những Jack Grealish và Kalvin Philips thì chỉ chờ ngày rời CLB.

Phải nói rằng Rodri có ảnh hưởng vô cùng to lớn lên chất lượng tuyến giữa của Man City. Nếu Rodri chia tay, hàng tiền vệ của “The Citizens” sẽ tụt từ thứ 2 xuống thứ 4.

1) Arsenal

Chưa có Guimaraes thì Arsenal đã có sức mạnh tuyến giữa số 1 của Premier League, nên thương vụ này chẳng khác gì chắp cánh cho hổ. 2 vị trí tiền vệ trung tâm của Arsenal lúc này đang có Rice, Guimaraes, Zubimendi và Lewis-Skelly, trong đó Lewis-Skelly là hậu vệ trái nhưng đã chơi tốt khi vào giữa.

Tuyến giữa Arsenal vẫn là quá mạnh so với phần còn lại

Ở phía trên, Martin Odegaard có thể sẽ đá ít hơn để bảo toàn thể trạng khi giờ đã có Eberechi Eze và Mikel Merino chia sẻ gánh nặng, chưa kể cả tài năng trẻ Ethan Nwaneri. Sự đa năng là đáng kể khi Eze có thể dạt sang đá tiền đạo trái, còn Nwaneri có thể dạt phải, và Merino thì thừa sức đá trung phong cắm nếu cần.

Nếu có 1 điểm yếu nào cho tuyến giữa của Arsenal, thì đó là họ không có một “số 10” với tần suất tạo cơ hội ở tầm cỡ Bruno Fernandes hay Cherki, do Eze thiên về đột phá còn Odegaard thường là người châm ngòi tình huống chứ không kiến tạo trực tiếp. Nhưng với hiệu suất tấn công của Arsenal thì xem ra đó không thực sự là vấn đề.