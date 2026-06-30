Anh hào vào vòng 1/8 World Cup: Brazil thể hiện bản lĩnh, tiếc nuối Nhật Bản

Bước vào cuộc chạm trán ứng viên vô địch Brazil, ĐT Nhật Bản bị đánh giá "dưới cơ" nhưng vẫn nhập cuộc đầy quyết tâm. Thậm chí, đại diện châu Á mới là đội chơi hay hôn trong hiệp đấu đầu tiên. Để rồi đến phút 29, tiền vệ thuộc biên chế Mainz - Kaishu Sano đã bất ngờ mở tỷ số cho Nhật Bản.

Martinelli giúp Brazil hạ Nhật Bản, ghi danh vào vòng 1/8 World Cup

Nếu giữ nguyên lợi thế này tới hết trận, Nhật Bản sẽ hiên ngang ghi danh vào vòng 1/8 World Cup, đồng thời tạo nên cú sốc lớn nhất từ đầu giải.

Tuy nhiên, với vị thế đội bóng từng 5 lần vô địch, Brazil đã không để viễn cảnh đó xảy ra. Những pha lập công của Casemiro ở phút 56 và đặc biệt là "siêu dự bị" Martinelli ở phút 90+6 đã giúp "Vũ công samba" hoàn tất màn ngược dòng kịch tính với tỷ số 2-1.

Theo thống kê, bàn thắng của Martinelli là bàn thắng quyết định được ghi muộn nhất lịch sử World Cup trong khoảng thời gian 2 hiệp chính của một trận đấu loại trực tiếp. Nhờ vậy, Brazil cũng trở thành đội thứ 2 giành vé vào vòng 1/8 World Cup, nối gót chủ nhà Canada (thắng Nam Phi 1-0). Ở vòng đấu này, thầy trò HLV Carlo Ancelotti sẽ chạm trán đội thắng trong cặp đấu Bờ Biển Ngà - Na Uy vào 3h ngày 6/7.