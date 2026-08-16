Messi 3 lần liên tiếp sút hỏng phạt đền, ăn thẻ vàng vì thái độ quá khích với trọng tài

Messi có lần thứ ba liên tiếp đá hỏng phạt đền

Siêu sao Lionel Messi vừa có lần đầu tiên đá chính trở lại cho Inter Miami trong chuyến làm khách của Nashville trong khuôn khổ MLS (Inter Miami thua 1-4). Tuy nhiên, đây chẳng phải là chuyến đi thuận lợi với tiền đạo 39 tuổi. Dấu ấn đầu tiên M10 để lại là pha đá hỏng phạt đền ở phút 24.

Messi có lần thứ ba liên tiếp đá hỏng phạt đền

Trước đó, Nashville mở tỉ số ở phút 16 và đây là cơ hội để Inter Miami gỡ hòa. Siêu sao người Argentina gây bất ngờ khi không chạy đà như thường lệ mà lại nhảy chân sáo. Messi đặt lòng vào góc trái bên dưới khung thành nhưng thủ môn của Nashville đã đọc được bài và cản phá thành công.

Đây là lần thứ ba liên tiếp Messi đá hỏng phạt đền trong những trận đấu chính thức. Trước đó, siêu sao người Argentina sút không thành công 2 quả phạt đền tại World Cup 2026 trong màu áo Argentina.

Theo thống kê, đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp Messi đá hỏng 3 quả phạt đền liên tiếp. Tính rộng ra, đây là lần thứ 35 Messi sút hỏng phạt đền trong sự nghiệp, trong khi có 116 lần sút phạt 11m thành công (không tính luân lưu).

Nhận thẻ vàng vì hành động quá khích

Mọi chuyện tiếp tục không thuận lợi với siêu sao người Argentina khi bị trọng tài rút thẻ vàng cảnh cáo ở phút 59. Nguyên nhân là bởi số 10 của Inter Miami đã phản ứng quá gay gắt với trọng tài trong tình huống dẫn đến bàn thắng thứ ba của Nashville.

Khởi đầu của tình huống là Suárez chuyền bóng cho Messi trước vòng cấm của đối thủ. M10 tranh chấp cùng hậu vệ đối thủ và ngã ra. Siêu sao người Argentina cho rằng đó là một pha phạm lỗi và Inter Miami xứng đáng được một quả phạt trực tiếp. Tuy nhiên, trọng tài lại có suy nghĩ khác và cho trận đấu tiếp tục.

Siêu sao người Argentina ban đầu thể hiện sự thất vọng bằng một nụ cười trừ. Nhưng sau khi Nashville có được bàn thắng từ pha phản công ấy, Messi tỏ ra rất tức giận. Số 10 của Inter Miami liên tục chất vấn trọng tài với câu hỏi “Đó phải là một pha phạm lỗi chứ” nhưng trọng tài chính không có phản ứng.

Sau khi tổ VAR thông báo công nhận bàn thắng, Messi bày tỏ sự không hài lòng ra mặt và quay đi cùng với động tác chỉ một ngón tay lên trời và liên tục lắc. Tới lúc này, trọng tài chính mới quyết định rút thẻ vàng với Messi vì thái độ bất cần này.