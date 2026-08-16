Enzo Fernandez ra mắt lần đầu thời HLV Alonso, CĐV Chelsea vừa la ó vừa ủng hộ

Tin tức bóng đá, thể thao, giải trí | Đọc tin tức 24h mới nhất
AFF Cup 2026

Trận đấu nổi bật

Xem thêm

Malaysia vs Việt Nam
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Espanyol vs Levante
Logo Espanyol - ESP Espanyol
-
Logo Levante - LEV Levante
-
Deportivo de A Coruña vs Elche
Logo Deportivo de A Coruña - DEP Deportivo de A Coruña
-
Logo Elche - ELC Elche
-
Thái Lan vs Singapore
Logo Thái Lan - THA Thái Lan
-
Logo Singapore - SGP Singapore
-
Việt Nam vs Malaysia
Logo Việt Nam - VIE Việt Nam
-
Logo Malaysia - MAS Malaysia
-
Atlético de Madrid vs Málaga
Logo Atlético de Madrid - ATM Atlético de Madrid
-
Logo Málaga - MAL Málaga
-
Arsenal vs Coventry City
Logo Arsenal - ARS Arsenal
-
Logo Coventry City - COV Coventry City
-
Hull City vs Manchester United
Logo Hull City - HUL Hull City
-
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Everton vs Crystal Palace
Logo Everton - EVE Everton
-
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Brentford vs Tottenham Hotspur
Logo Brentford - BRE Brentford
-
Logo Tottenham Hotspur - TOT Tottenham Hotspur
-
Manchester City vs Bournemouth
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Logo Bournemouth - BOU Bournemouth
-
Brighton & Hove Albion vs Aston Villa
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Logo Aston Villa - AVL Aston Villa
-
Newcastle United vs Liverpool
Logo Newcastle United - NEW Newcastle United
-
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Fulham vs Chelsea
Logo Fulham - FUL Fulham
-
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Celta de Vigo vs Osasuna
Logo Celta de Vigo - CEL Celta de Vigo
-
Logo Osasuna - OSA Osasuna
-
Crystal Palace vs Manchester City
Logo Crystal Palace - CRY Crystal Palace
-
Logo Manchester City - MCI Manchester City
-
Liverpool vs Nottingham Forest
Logo Liverpool - LIV Liverpool
-
Logo Nottingham Forest - NFO Nottingham Forest
-
Chelsea vs Brighton & Hove Albion
Logo Chelsea - CHE Chelsea
-
Logo Brighton &#38; Hove Albion - BHA Brighton & Hove Albion
-
Manchester United vs Ipswich Town
Logo Manchester United - MUN Manchester United
-
Logo Ipswich Town - IPS Ipswich Town
-

Enzo Fernandez ra mắt lần đầu thời HLV Alonso, CĐV Chelsea vừa la ó vừa ủng hộ

Sự kiện: Chelsea

Enzo Fernandez đang đứng giữa hai luồng yêu ghét của CĐV Chelsea và gây ấn tượng mạnh với Xabi Alonso ngay trong ngày tái xuất.

   

Enzo vừa được tung hô, vừa bị la ó khi tái xuất cùng Chelsea

Enzo Fernandez vừa có lần đầu tiên thi đấu cho Chelsea kể từ mùa giải năm ngoái. Tiền vệ người Argentina được HLV Xabi Alonso đưa vào sân ở phút 61 trong trận giao hữu giữa Chelsea và Real Sociedad để thay Reece James. Thời điểm ấy, “The Blues” đang dẫn trước với tỉ số 2-1.

Enzo Fernandez tái xuất cùng Chelsea, vừa bị la ó, vừa được ủng hộ từ khán đài

Enzo Fernandez tái xuất cùng Chelsea, vừa bị la ó, vừa được ủng hộ từ khán đài

Enzo, với tư cách là đội phó, được Reece James trao lại tấm băng đội trưởng và ngay lập tức nhận phải hai luồng ý kiến trái chiều từ trên khán đài. Một bộ phận cổ động viên Chelsea la ó và phản đối tiền vệ người Argentina, trong khi đó, một bộ phận khán giả của “The Blues” lại vỗ tay và hô vang tên của cầu thủ này để ủng hộ.

Câu chuyện dở khóc dở cười này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một phần là do màn ăn mừng hơi “lố” của Enzo sau khi Argentina vượt qua ĐT Anh tại World Cup, một phần là do tiền vệ này liên tục đòi ra đi trong thời gian vừa qua.

Ban đầu, Enzo muốn chuyển sang Real Madrid nhưng đội chủ sân Bernabéu từ bỏ thương vụ này để chiêu mộ Yan Diomande. Gần đây, cựu tiền vệ của Benfica lại dính tin đồn muốn chuyển sang Man City để tái ngộ ông thầy cũ Enzo Maresca.

Thế nhưng, Man City đã không gửi lời đề nghị đúng theo hạn yêu cầu của Chelsea (17h ngày 15/8 theo giờ địa phương). Bởi vậy, nhiều khả năng Enzo sẽ vẫn ở lại sân Stamford Bridge trong mùa giải này.

Ra mắt ấn tượng với HLV Xabi Alonso

Tiền vệ người Argentina dường như không bị ảnh hưởng tâm lý từ khán đài. Cầu thủ này chơi khá tốt với 27 đường chuyền chính xác, trong đó 7 lần chuyền bóng trong khoảng 1/3 cuối sân của đối thủ. Enzo dứt điểm hai lần nhưng không trúng đích lần nào.

HLV Xabi Alonso rất ưng ý với Enzo

HLV Xabi Alonso rất ưng ý với Enzo

Đây có thể nói là màn ra mắt không tệ của Enzo Fernandez trước Xabi Alonso. Trước đó, ông thầy người Tây Ban Nha công khai muốn giữ tiền vệ người Argentina. Alonso thích chơi sơ đồ 3-4-3 nên vị trí tiền vệ trung tâm cực kỳ quan trọng. Enzo có khả năng điều tiết trận đấu, tấn công lẫn phòng ngự đều hay nên được lòng Alonso cũng là điều dễ hiểu.

Thực ra, Enzo đòi ra đi là bởi Chelsea thi đấu quá tệ ở mùa giải trước. Nếu như Alonso có thể giúp “The Blues” lấy lại được hình ảnh vốn có, việc giữ chân tiền vệ người Argentina cũng không phải là điều quá khó khăn.

8

Việt Nam - Malaysia 19.08

Dự đoán tỷ số trận đấu.
Cơ hội trúng ngay 500.000 đồng!!!

Việt Nam
Malaysia
Gửi dự đoán
Trước 20:00 ngày 19/08
Thể lệ
Video bóng đá Chelsea - Sociedad: Morgan Rogers "mở tài khoản", cú đúp Joao Pedro
Video bóng đá Chelsea - Sociedad: Morgan Rogers "mở tài khoản", cú đúp Joao Pedro

(Giao hữu) Tân binh đắt giá nhất lịch sử bóng đá Anh ghi dấu ấn khi đá chính cho Chelsea.

Bấm xem >>

Chia sẻ
Gửi góp ý
Lưu bài Bỏ lưu bài
Theo Nhật Anh ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-16/08/2026 09:11 AM (GMT+7)
Tin liên quan
Chelsea Xem thêm
Nhiều người đọc
Báo lỗi nội dung
Chia sẻ thông tin hữu ích
Copy link
GÓP Ý GIAO DIỆN