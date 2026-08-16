Enzo Fernandez ra mắt lần đầu thời HLV Alonso, CĐV Chelsea vừa la ó vừa ủng hộ

Enzo vừa được tung hô, vừa bị la ó khi tái xuất cùng Chelsea

Enzo Fernandez vừa có lần đầu tiên thi đấu cho Chelsea kể từ mùa giải năm ngoái. Tiền vệ người Argentina được HLV Xabi Alonso đưa vào sân ở phút 61 trong trận giao hữu giữa Chelsea và Real Sociedad để thay Reece James. Thời điểm ấy, “The Blues” đang dẫn trước với tỉ số 2-1.

Enzo Fernandez tái xuất cùng Chelsea, vừa bị la ó, vừa được ủng hộ từ khán đài

Enzo, với tư cách là đội phó, được Reece James trao lại tấm băng đội trưởng và ngay lập tức nhận phải hai luồng ý kiến trái chiều từ trên khán đài. Một bộ phận cổ động viên Chelsea la ó và phản đối tiền vệ người Argentina, trong khi đó, một bộ phận khán giả của “The Blues” lại vỗ tay và hô vang tên của cầu thủ này để ủng hộ.

Câu chuyện dở khóc dở cười này xuất phát từ nhiều nguyên nhân. Một phần là do màn ăn mừng hơi “lố” của Enzo sau khi Argentina vượt qua ĐT Anh tại World Cup, một phần là do tiền vệ này liên tục đòi ra đi trong thời gian vừa qua.

Ban đầu, Enzo muốn chuyển sang Real Madrid nhưng đội chủ sân Bernabéu từ bỏ thương vụ này để chiêu mộ Yan Diomande. Gần đây, cựu tiền vệ của Benfica lại dính tin đồn muốn chuyển sang Man City để tái ngộ ông thầy cũ Enzo Maresca.

Thế nhưng, Man City đã không gửi lời đề nghị đúng theo hạn yêu cầu của Chelsea (17h ngày 15/8 theo giờ địa phương). Bởi vậy, nhiều khả năng Enzo sẽ vẫn ở lại sân Stamford Bridge trong mùa giải này.

Ra mắt ấn tượng với HLV Xabi Alonso

Tiền vệ người Argentina dường như không bị ảnh hưởng tâm lý từ khán đài. Cầu thủ này chơi khá tốt với 27 đường chuyền chính xác, trong đó 7 lần chuyền bóng trong khoảng 1/3 cuối sân của đối thủ. Enzo dứt điểm hai lần nhưng không trúng đích lần nào.

HLV Xabi Alonso rất ưng ý với Enzo

Đây có thể nói là màn ra mắt không tệ của Enzo Fernandez trước Xabi Alonso. Trước đó, ông thầy người Tây Ban Nha công khai muốn giữ tiền vệ người Argentina. Alonso thích chơi sơ đồ 3-4-3 nên vị trí tiền vệ trung tâm cực kỳ quan trọng. Enzo có khả năng điều tiết trận đấu, tấn công lẫn phòng ngự đều hay nên được lòng Alonso cũng là điều dễ hiểu.

Thực ra, Enzo đòi ra đi là bởi Chelsea thi đấu quá tệ ở mùa giải trước. Nếu như Alonso có thể giúp “The Blues” lấy lại được hình ảnh vốn có, việc giữ chân tiền vệ người Argentina cũng không phải là điều quá khó khăn.