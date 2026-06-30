Brazil ngược dòng trước Nhật Bản: "Phù thủy" Ancelotti cao tay ấn, tung đòn cực hiểm

Mãn nhãn cuộc đối đầu của "hai ĐT Brazil"

ĐT Nhật Bản vẫn luôn được mệnh danh là “Brazil của châu Á” và thầy trò HLV Moriyasu được đối đầu với “hàng chính hãng” ngay ở vòng 1/16 của World Cup 2026. Lần gần nhất đôi bên gặp nhau, Nhật Bản mở tỉ số trước nhưng cuối cùng vẫn thua trước ĐT Brazil hùng mạnh với cú đúp của siêu sao Ronaldo.

Brazil giành chiến thắng trước Nhật Bản đầy kịch tính

Lần đối đầu này, kịch bản cũng gần tương tự như vậy. “Những chiến binh Samurai xanh” vẫn là đội ghi bàn trước. Đó là pha dứt điểm ở tư thế rất khó của tiền vệ trung tâm Sano ở khoảng cách gần 20m. Thế nhưng, họ không thể bảo vệ được thành quả trong hiệp hai dù đã nỗ lực hết mình.

Casemiro gỡ hòa ở phút 56 và cay đắng nhất là Martinelli ấn định tỉ số 2-1 khi hiệp hai đã bước sang phút bù giờ thứ 5. Một lần nữa, ĐT Nhật Bản chưa thể vượt qua được “dớp” ở vòng loại trực tiếp tại VCK World Cup. Một lần nữa, Brazil đã thể hiện bản lĩnh của một đội bóng lớn.

Tất nhiên, trình độ của đôi bên đã tiến gần nhau hơn rất nhiều so với 20 năm trước. Nhật Bản có bộ khung đồng đều giữa các tuyến, lối chơi hợp lý trong phần lớn khoảng thời gian của trận đấu. Trong khi đó, Brazil không còn đáng sợ như trước. Mặc dù vậy, họ vẫn có những cá nhân biết cách tỏa sáng ở thời điểm quan trọng.

Luận về lối chơi, HLV Moriyasu đã tạo nên thế trận vững chắc cho Nhật Bản. Đáng tiếc, ông thầy người Nhật Bản lại gặp phải đối thủ “cao tay ấn” hơn mang tên Carlo Ancelotti. Một trận chiến mãn nhãn cho người hâm mộ với nhiều tình huống hay cũng là cuộc đối đầu rất thú vị của hai vị HLV trên băng ghế chỉ đạo.

Hiệp một là của Nhật Bản

Trước đối thủ được đánh giá cao hơn hẳn, ĐT Nhật Bản lựa chọn đấu pháp phòng ngự chắc ngay từ đầu là hợp lý. Họ không ngần ngại gây áp lực ngay từ phần sân của đối thủ. Các cầu thủ Nhật Bản chạy rất nhiều để lấp khoảng trống khiến cho các cầu thủ Brazil có phần bối rối.

Khi vượt qua được vòng tròn giữa sân, “Những vũ công Samba” lại vấp phải hàng phòng ngự có tính tổ chức cao của Nhật Bản. HLV Ancelotti cũng lường trước điều này nên các cầu thủ Brazil thường xuyên sử dụng những tạt sớm vào vòng cấm đối phương để Vinicius Junior di chuyển. Tuy nhiên, những quả tạt thuận chân của Bruno Guimaraes hay Paqueta đều không đem lại hiệu quả.

Để phá lối chơi của đối thủ, Brazil buộc phải tạo điều kiện cho đối thủ tấn công. Tuy nhiên, họ lại dính đòn “hồi mã thương” do chính mình tạo ra. Phút 29, Brazil cướp được bóng và tổ chức phản công nhanh. Danilo có bóng rất thoáng ở bên cánh phải nhưng cầu thủ này lại quyết định chuyền ngang vào giữa.

Đó là quyết định hợp lý của một cầu thủ đã 35 tuổi nhưng như vậy quá dễ đoán và Kaishu Sano cắt được bóng. Tình huống tiếp theo mới thực sự khó đoán khi tiền vệ trung tâm của ĐT Nhật Bản không chuyền bóng phối hợp như thường lệ mà cầm bóng xộc thẳng xuống vòng cấm của đối thủ.

Các cầu thủ Brazil bị bất ngờ, người phản ứng nhanh nhất là Casemiro vừa dính thẻ vàng nên không dám vào bóng quyết liệt. Thiên thời, địa lợi đều đã có cả và Sano làm tốt nhiệm vụ cuối cùng là tung cú dứt điểm hiểm hóc hạ gục thủ môn Alisson trứ danh.

Bàn thắng này khiến cho Brazil sửng sốt, Nhật Bản hưng phấn còn khán giả đã bắt đầu nghĩ tới “cơn địa chấn” tiếp theo tại World Cup 2026. Nhất là khi họ thấy cách Brazil phản ứng với bàn thua. Không có những pha lên bóng tốc độ hay những tình huống áp sát tầm gần, “Những vũ công Samba” tỏ ra bế tắc hoàn toàn cho tới khi hiệp một kết thúc.

Dấu ấn đậm nét của “bố già” Ancelotti trong hiệp hai

Ngay đầu hiệp hai, ĐT Brazil đã nhận thiệt hại lớn khi Paqueta dính chấn thương và phải rời sân. Endrick được sử dụng chứ không phải là Neymar hay bất kỳ cầu thủ nào khác khiến đa phần đều cảm thấy khó hiểu và những tính toán thâm sâu của Carlo Ancelotti dần hiện ra theo thời gian.

Đầu tiên, ông thầy người Italia điều chỉnh một chút khi đưa Casemiro áp sát khung thành để thực hiện những quả đánh đầu. Những quả tạt bóng cũng hướng ra cột hai xa hơn so với hiệp một. Hiệu quả tới ngay tức thì. Casemiro đáng lẽ phải có cú đúp đánh đầu nhưng Ito đã phá bóng trên vạch vôi ở phút 54. Thế nhưng cầu thủ này không thể làm gì trước pha đánh đầu hiểm hóc của Casemiro 2 phút sau đó.

Ancelotti quá cao tay khi sử dụng những quả tạt sâu về phía cột hai như vậy. Hậu vệ Nhật Bản thực sự là gặp khó khi vừa phải đeo người vừa phải nhìn bóng. Không chiến vẫn là bài đánh tốt nhất dành cho các đội bóng “cửa trên” khi cần dồn ép. Các cầu thủ Nhật Bản biết nhưng không thể làm gì được trước ngón đòn này.

Thứ hai, Carlo Ancelotti nhận ra các cầu thủ Nhật Bản di chuyển và bứt tốc quá nhiều trong hiệp một. Ông biết lối chơi “cảm tử” ấy không kéo dài được lâu nên chỉ đạo các học trò gia tăng sức ép từ từ và chờ thời cơ. Cách nhìn nhận của Ancelotti là cực kỳ chính xác.

Sang tới hiệp hai, các cầu thủ Nhật Bản gần như không lên nổi bóng nữa. Họ cố gắng tập trung bọc lót cho nhau. Dù rất cố gắng nhưng luôn ở trong thế bị động, các cầu thủ đá chính của Nhật Bản dần xuống sức và HLV Moriyasu dần phải thay người.

Những nhân sự được thay vào rõ ràng không thể bằng những cầu thủ đá chính. Chính cầu thủ vào sân thay người, Tanaka là người để mất bóng ở trên phần sân nhà và mở ra tình huống ghi bàn của Martinelli. Thực ra đó là bàn thắng may mắn nhưng nếu tiếp tục thi đấu hiệp phụ, Nhật Bản cũng khó cưỡng lại sức mạnh của Brazil.

Cầm trong tay đội bóng được đánh giá mạnh hơn nhưng Carlo Ancelotti không hề vội vàng. Carletto dành sự tôn trọng cho đối thủ nhưng khi cần thiết, ông vẫn biết cách tung chiêu để hạ gục đối thủ. Brazil rõ ràng là còn nhiều thiếu sót nhưng bất kỳ đội bóng nào cũng không dám khinh thường “Những vũ công Samba”.