Video bóng đá Brazil - Nhật Bản: Hấp dẫn kịch tính, ngược dòng nghẹt thở (World Cup)

Bàn mở tỉ số của ĐT Nhật Bản (Nguồn: VTV)

Casemiro gỡ hòa cho ĐT Brazil (Nguồn: VTV)

Trận đấu thứ hai ở vòng 1/16 World Cup 2026 là cuộc đối đầu giữa ĐT Brazil và ĐT Nhật Bản. HLV Ancelotti không thay đổi vị trí nào so với lần ra sân gần nhất. Trong khi đó, HLV Moriyasu có tới 4 sự thay đổi trong đội hình xuất phát.

Sano bất ngờ mở tỉ số trận đấu

Ngay từ những phút đầu tiên, ĐT Brazil đã chiếm lĩnh thế trận. Họ liên tục câu bóng vào vòng cấm cho Vinicius Junior băng vào nhưng đều bị hậu vệ Nhật Bản phá ra. Dần dà, đại diện tới từ châu Á bắt đầu bung ra và tranh chấp với đối thủ ở giữa sân.

Phút 29, Sano cướp được bóng ở giữa sân, dẫn bóng thẳng xuống vòng cấm và tung cú dứt điểm chéo góc. Thủ thành Alisson không thể với tay vào bóng và Nhật Bản mở tỉ số. Bàn thắng này giúp các cầu thủ Nhật Bản lên tinh thần và chơi ngang ngửa với Brazil trong những phút cuối hiệp.

Sang hiệp hai, ĐT Brazil gia tăng sức ép trong khi Nhật Bản phòng thủ toàn lực. "Những vũ công Samba" kiên trì với lối chơi tạt bóng sớm và cuối cùng họ đã thành công. Phút 56, Gabriel treo bóng về cột hai và Casemiro đã có mặt đúng lúc đúng chỗ để đánh đầu tung lưới đối thủ.

Sau khi có được bàn thắng, Brazil bắt buộc phải giảm nhịp độ để bảo toàn thể lực. ĐT Nhật Bản tỏ ra yếu ớt trong những đường lên bóng và đó là lý do để đại diện tới từ Nam Mỹ dồn lên trong những phút cuối. Thế trận bế tắc của Brazil khiến đa phần đều nghĩ trận đấu cần tới hiệp phụ.

Thế nhưng, bất ngờ tới ở phút 90+5. Tanaka để mất bóng ở vòng cấm và Guimaraes có đường chọc khe tốt cho Gabriel Martinelli ghi bàn ấn định tỉ số 2-1 cho ĐT Brazil.

Tỉ số chung cuộc: ĐT Brazil 2-1 ĐT Nhật Bản (H1: 0-1)

Ghi bàn:

ĐT Brazil: Casemiro 56', Martinelli 90+5'

ĐT Nhật Bản: Sano 29'

Đội hình xuất phát

ĐT Brazil: Alisson, Danilo, Marquinhos, Gabriel, Douglas Santos, Bruno Guimarees, Casemiro, Lucas Paqueta, Rayan, Cunha, Vinicius

ĐT Nhật Bản: Suzuki, Tomiyasu, Taniguchi, H.Ito, Ritsu Doan, Sano, Kamada, Nakamura, J.Ito, Maeda, Ueda