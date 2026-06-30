ĐT Đức bị loại World Cup 2026: Báo chí gọi là thảm họa, chỉ trích Nagelsmann

ĐT Đức vừa tạo nên cú sốc đầu tiên tại vòng 1/16 khi để thua Paraguay trên chấm luân lưu. Thực tế, việc để đại diện của Nam Mỹ kéo vào loạt “đấu súng định mệnh” với nhiều người đã là thất bại của ĐT Đức nhưng để thua trên chấm luân lưu vẫn là cơn giận khó nuốt.

Tờ Bild gọi tên thất bại trước ĐT Đức là "đáng xấu hổ"

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, báo chí Đức đã có những phản ứng đầu tiên. Tờ Bild thẳng thắn nhận định ngay trên tiêu đề bài viết: “Thất bại đáng xấu hổ trước Paraguay! Chúng ta thất bại trên chấm luân lưu! Ba cầu thủ sút hỏng 11m! Một cơn ác mộng khác của bóng đá Đức!”.

Bài viết có đoạn: “Chuyện là như vậy đó. ĐT Đức đã bị loại. Họ thua 4-5 trên chấm luân lưu trước Paraguay ở vòng 1/16. Bất chấp tia hy vọng ngắn ngủi được thắp lên, ĐT Đức rời World Cup với màn trình diễn tệ hại. Trong lần đầu tiên được đá vòng loại trực tiếp kể từ năm 2014, thầy trò Nagelsmann đã đem tới màn trình diễn thực sự khó có thể chấp nhận. Chậm chạp, nhàm chán, buồn tẻ và thiếu sức sống là những thứ họ đã thể hiện. Đó lại là một cơn ác mộng khác của người Đức”.

Cũng trên tờ Bild, chuyên gia bóng đá Fritzy Kromp chỉ trích HLV Nagelsmann về lựa chọn cầu thủ đá luân lưu. “Nick Woltemade có lần đầu tiên được ra sân ở World Cup và đá hỏng luân lưu là chuyện có thể hiểu được. Cậu ấy là một cầu thủ giỏi, thường xuyên được giao sút phạt 11m nhưng không phải trong tình huống này.

Tôi có cảm giác Woltemade bị ép phải đá luân lưu. Tôi cảm thấy “cạn lời” vì quyết định dùng người này. Đây là quyết định không có lợi đối với cầu thủ”.

Tờ Kicker đánh giá đây là bản cáo trạng chân thực nhất cho LĐBĐ Đức và HLV Nagelsmann

Trên tờ Kicker, ký giả Oliver Hartmann dùng lời lẽ gay gắt hơn rất nhiều. “Bản cáo trạng hiện thực cho bóng đá Đức và Nagelsmann” với lời bình: “ĐT Đức trở thành nỗi thất vọng lớn nhất của cả giải đấu đã phải rời World Cup ngay ở trận đấu đầu tiên của vòng loại trực tiếp. Nagelsmann có trong tay đội hình mạnh nhưng không biết cách khai thác và phát huy thế mạnh của các cầu thủ”.

Tờ Sport1 cũng gọi tên “thảm họa” đối với trận thua này của ĐT Đức. Trong bài viết có đoạn:

"Thảm họa" được tờ Sport1 dùng để miêu tả trận thua của ĐT Đức

“Thật là một thảm họa, Đức đã bị loại! Đội tuyển Đức của Julian Nagelsmann đã phải chịu thất bại đầy kịch tính 4-5 trong loạt sút luân lưu trước Paraguay ở vòng 1/16 World Cup. Kai Havertz, Nick Woltemade và Jonathan Tah đều sút hỏng quả phạt đền của mình.

Chỉ có Joshua Kimmich, Jamal Musiala và Nadiem Amiri thực hiện thành công. Manuel Neuer đã cản phá một quả phạt đền của Fabian Balbuena. Trước đó, Antonio Sanabria đã sút bóng chệch cột dọc bên trái. Sau khi Tah, người thực hiện quả phạt đền thứ sáu của Đức, sút bóng vọt xà ngang, Jose Canale cuối cùng đã ấn định chiến thắng”.