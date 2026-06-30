Kịch tính loạt luân lưu ở World Cup, trận Đức - Paraguay: Neuer siêu phàm nhưng vẫn không đủ

World Cup 2026 vừa được chứng kiến loạt luân lưu đầu tiên ngay ở trận thứ ba của vòng 1/16 giữa ĐT Đức và Paraguay. Hai đội hòa nhau với tỉ số 1-1 sau 120 phút và buộc phải tiến vào loạt "đấu súng định mệnh" để phân định thắng thua và chọn ra đội đi tiếp.

Neuer đã chơi rất nỗ lực nhưng không "gánh" nổi đàn em

Có vẻ như ĐT Đức không chuẩn bị cho tình huống này và họ "vấp" ngay ở lượt sút đầu tiên. Tiền đạo Kai Havertz bị đối thủ bắt bài với cú sút nhẹ hều vào giữa khung thành. Thủ thành Orlando Gill khiến tiền đạo của ĐT Đức được phen bẽ mặt khi đứng yên rồi bắt gọn trái bóng.

Với đà tâm lý ấy, Mauricio tiến lên dứt điểm chuẩn xác giúp Paraguay vượt lên dẫn 1-0 trong loạt "đấu súng sinh tử". 4 lượt sút sau đó, Kimmich và Musiala của Đức cùng Gustavo Gomez và Matias Galarza đều thực hiện thành công và tỉ số tới lúc này là 3-2 nghiêng về Paraguay.

Kịch tính của trận đấu được đẩy lên cao trào khi Woltemade sút quá hiền và nhẹ nên bị thủ thành Orlando Gill bay người cản phá. Paraguay chỉ còn cách chiến thắng đúng một cú sút nhưng Sanabria lại không hoàn thành nhiệm vụ với cú sút chệch cột dọc sau khi bị Neuer đoán đúng hướng.

Amiri thắp sáng hy vọng cho ĐT Đức khi cân bằng tỉ số 3-3 nhưng tất cả vẫn phải chờ vào tài năng của thủ thành Neuer. Paraguay giao trọng trách sút quả cuối trong 5 lượt đầu tiên cho trung vệ kỳ cựu Balbuena. Tuy nhiên, cầu thủ này không thắng được thủ thành Neuer và các cầu thủ Đức đã ăn mừng.

Thế nhưng, kịch tính vẫn chưa dừng ở đó. Ngay ở lượt thứ 6, Jonathan Tah sút luân lưu quá tệ và đưa bóng thẳng lên trời. Cơ hội lại được đặt vào tay người Paraguay và lần này Jose Canale không bỏ lỡ cơ hội hạ gục Neuer qua đó giúp Paraguay tạo nên "địa chấn" trước ĐT Đức và giành quyền vào vòng trong.