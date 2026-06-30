Video bóng đá Đức - Paraguay: Luân lưu định đoạt, ngỡ ngàng "địa chấn" (World Cup)

Bước vào trận đấu, đội tuyển Paraguay chủ động nhường quyền kiểm soát bóng cho đội tuyển Đức và chơi phòng ngự số đông, chờ đợi thời cơ phản công. Chính lối chơi này khiến dàn sao "Những cỗ xe tăng" gặp khó khăn trong việc tiếp cận khung thành, dù là đội tạo ra nhiều cơ hội hơn.

ĐT Đức thua sốc

Tấn công nhiều không ghi bàn, Đức đã phải trả giá đắt. Phút 42, các hậu vệ áo trắng thi đấu lơ là, để Enciso thoải mái bật cao đánh đầu mở tỷ số cho Paraguay.

Trong tình thế khó khăn, Kai Havertz đã sắm vai người hùng của Đức. Phút 54, tiền đạo thuộc biên chế Arsenal đánh đầu tung lưới Paraguay, gỡ hòa 1-1.

Bàn thắng cũng giúp "Những cỗ xe tăng" khởi sắc hơn. Họ duy trì thế trận áp đảo, tạo ra vô số cơ hội ăn bàn và phải nhờ đến sự xuất sắc của thủ môn Orlando Gill, Paraguay mới không thủng lưới nhiều lần trong hiệp 2.

Tỷ số 1-1 được giữ nguyên tới khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc hiệp 2, buộc Đức và Paraguay phải bước vào hiệp phụ.

Kịch tính tiếp tục xuất hiện trong khoảng thời gian này. Phút 105, Jonathan Tah bật cao đánh đầu tung lưới Paraguay. Tuy nhiên, VAR và trọng tài không công nhận bàn thắng vì xác định, Anton phạm lỗi với thủ môn trước đó.

Kết thúc 30 phút hiệp phụ, 2 đội vẫn bất phân thắng bại, qua đó phải bước vào loạt đá luân lưu. Trong màn "đấu súng" cân não này, ĐT Đức có tới 3 cầu thủ thưc hiện hỏng, trong khi Paraguay chỉ có 2 người. Chung cuộc, Paraguay giành chiến thắng 4-3 trong loạt luân lưu để ghi danh vào vòng 1/8 World Cup, còn ĐT Đức chính thức khép lại hành trình trên đất Bắc Mỹ.

Tỷ số sau 120 phút: Đức 1-1 Paraguay

* Tỷ số luân lưu: 3-4

Ghi bàn:

Đức: Havertz 54'

Paraguay: Enciso 42'

Đội hình xuất phát:

Đức: Neuer, Kimmich, Tah, Rudiger, Sane, Nmecha, Pavlovic, Undav, Brown, Wirtz, Havertz

Paraguay: Gill, Canale, Alonso, G.Gomez, Cubas, Caceres, Galarza, Avalos, Bobadilla, Enciso, Almiron

Thông số trận đấu