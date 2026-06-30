ĐT Đức thua tức tưởi ở World Cup, bị VAR "cướp" bàn thắng & penalty?

Đội tuyển Đức đã trải qua trận đấu vô cùng khó khăn trước đội tuyển Paraguay ở vòng 1/16 World Cup. Bên cạnh 2 pha lập công chia đều cho 2 đội, điểm nhấn của trận đấu còn đến từ những khoảnh khắc gây tranh cãi liên quan tới VAR.

2 tình huống VAR gây tranh cãi trong trận thua của ĐT Đức

Ngay đầu hiệp phụ thứ nhất, cầu thủ vào sân thay người Niclas Woltemade thực hiện cú dứt điểm trong vòng cấm. Bóng sau đó bị trung vệ Gustavo Gómez chặn lại. Tuy nhiên, tình huống này lập tức đặt ra câu hỏi liệu có hay không việc bóng chạm tay trong pha phòng ngự, buộc trọng tài phải cân nhắc tham khảo VAR.

Chỉ vài phút sau đó, một tình huống còn gây tranh cãi hơn đã xảy ra. Từ quả phạt góc, Jonathan Tah đánh đầu ghi bàn giúp Đức tạm vươn lên dẫn 2-1. Tuy nhiên, VAR ngay lập tức vào cuộc.

Sau khi xem lại băng hình, trọng tài Jalal Jayed đã không công nhận bàn thắng, với lý do Waldemar Anton đã phạm lỗi với thủ môn Paraguay trong pha tranh chấp trước đó.

Quyết định này chắc chắn sẽ tiếp tục tạo ra nhiều tranh luận sau trận đấu bởi ĐT Đức đã nhận thất bại sốc 3-4 trong loạt luân lưu cân não, qua đó sớm khép lại hành trình ở World Cup 2026.