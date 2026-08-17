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Maguire tha thiết xin MU - Carrick giữ chân Rashford, không có ác cảm với Amorim

Sự kiện: Premier League 2026-27 Manchester United Ruben Amorim

Trung vệ Harry Maguire kỳ vọng tiền đạo Marcus Rashford sẽ không rời MU ở kỳ chuyển nhượng hè 2026.

   

Maguire tha thiết xin MU giữ chân Rashford

MU khép lại giai đoạn chuẩn bị trước mùa giải mới bằng thất bại 2-4 trước AC Milan. 2 bàn thắng của Maguire và Patrick Dorgu không đủ để giúp “Quỷ đỏ” tránh khỏi trận thua.

Một trong những khoảnh khắc đáng chú ý nhất của trận đấu đến ở hiệp hai, khi HLV Michael Carrick tung Rashford vào sân từ ghế dự bị. Đây cũng là lần đầu tiên tiền đạo 28 tuổi thi đấu cho MU kể từ tháng 12/2024.

Lần gần nhất Rashford ra sân ở một trận chính thức cho “Quỷ đỏ” là chiến thắng trước Viktoria Plzen tại Europa League cách đây 20 tháng, thời điểm Ruben Amorim, người hiện là HLV trưởng AC Milan, vẫn còn dẫn dắt MU. Kể từ đó, Rashford lần lượt được cho mượn tới Aston Villa và Barcelona.

Tương lai của Rashford tại sân Old Trafford vẫn còn bỏ ngỏ khi kỳ chuyển nhượng hè 2026 chưa khép lại. Tottenham, Chelsea và Arsenal đều được cho là đang theo sát tiền đạo người Anh, nhưng Maguire mong muốn đồng đội tiếp tục gắn bó với MU.

Trung vệ sinh năm 1993 chia sẻ: "Kỳ chuyển nhượng hè vẫn còn mở. Tôi hy vọng Rashford sẽ ở lại vì nếu anh ấy ở lại, đó sẽ là tài sản vô cùng quan trọng với đội bóng. 

Rashford được Maguire tin tưởng

Rashford được Maguire tin tưởng

Rashford chắc chắn có thể giúp chúng tôi mạnh hơn. Mọi người đã thấy khi vào sân, Rashford liên tục gây sức ép lên hàng thủ đối phương. Cậu ấy suýt ghi bàn trước AC Milan và luôn là mối đe dọa cực lớn.

Tôi đã thi đấu với Rashford trong nhiều năm. Việc được sát cánh với anh ấy, cũng như đối đầu cầu thủ này trong các buổi tập, đều giúp toàn đội tiến bộ".

Maguire không có ác cảm với Amorim

Trước đây, MU có những thời điểm thi đấu không hề tốt dưới thời Amorim. Nhưng Maguire không bị ác cảm với chiến lược gia người Bồ Đào Nha: 

"Thật tuyệt khi được gặp lại Amorim và toàn bộ ban huấn luyện của ông ấy. Tôi luôn có mối quan hệ rất tốt với Amorim cũng như các cộng sự của ông ấy.

Tôi vui vì ông ấy có thêm cơ hội để chứng minh năng lực và cho mọi người thấy mình là HLV giỏi như thế nào. Tôi tin chắc ông ấy sẽ thành công.

Tôi không có điều gì tiêu cực để nói về Amorim. Chỉ đơn giản là mọi thứ không diễn ra như mong đợi tại MU. Giờ ông ấy dẫn dắt AC Milan, và tôi sẽ dõi theo, đồng thời hy vọng họ có mùa giải tuyệt vời".

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Theo Phong Đức ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/08/2026 17:56 PM (GMT+7)
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