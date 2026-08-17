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Barca liên tiếp đón tin vui: Xong vụ Cancelo, Rodri chờ ra mắt, tìm ra cả “Haaland Ai Cập”

Sự kiện: Barcelona Rodrigo Hernández La liga 2026-27

Barcelona đang có những tin vui đến liên tiếp trong quá trình chuẩn bị cho mùa giải mới.

  

2 vụ chuyển nhượng quan trọng sắp xong

Barcelona sẽ bắt đầu chiến dịch La Liga vào 2h30 ngày 24/8 (trên sân của Elche) và quá trình chuẩn bị của nhà đương kim vô địch đã gần như hoàn tất. Chỉ riêng trong ngày Chủ nhật vừa qua, Barca đã đón những thông tin rất tích cực về khâu chuyển nhượng lẫn hoàn thiện lực lượng.

Cancelo và Rodri chỉ còn chờ ra mắt Barcelona

Cancelo và Rodri chỉ còn chờ ra mắt Barcelona

Vụ Joao Cancelo cuối cùng cũng được tháo gỡ. Barca ban đầu đã đàm phán mua đứt hậu vệ biên người Bồ Đào Nha từ Al Hilal với giá chỉ 10 triệu euro, nhưng Al Hilal sau đó bỗng có động thái tăng giá lên 15 triệu euro. Dù vậy vụ này đã được giải quyết khi Cancelo và Al Hilal đạt được thỏa thuận chấm dứt hợp đồng của cầu thủ này, qua đó cho phép Cancelo về Barca dưới dạng tự do.

Nhưng thương vụ then chốt phải là Rodri. Mặc dù Rodri ra sân tập bình thường cho Man City hôm thứ Sáu, anh mới chỉ làm phẫu thuật chấn thương lưng cách đây không lâu và đã không đá trận gặp Arsenal ở Community Shield.

Ngay trong ngày Man City thua đậm 0-3 tại Wembley, vụ chuyển nhượng của Rodri cuối cùng đã đi đến thỏa thuận khi Man City chấp nhận mức phí 76,5 triệu euro. Barcelona sẽ có đội trưởng của ĐT Tây Ban Nha vô địch World Cup 2026 để hoàn tất một hàng tiền vệ gần như y hệt như tuyến giữa của “La Roja” tại Bắc Mỹ mùa hè năm nay.

Bớt lo vị trí trung phong

Không những sắp có 2 cầu thủ chất lượng và giàu kinh nghiệm thi đấu (trong đó có 1 cầu thủ đã 2 “nhiệm kỳ” đá cho Barca), đội bóng xứ Catalunya còn đang phần nào bớt đi sự lo lắng về vị trí tiền đạo cắm. Họ đã chia tay Robert Lewandowski và bán Ferran Torres sang PSG, nhưng ít nhất đã có 1 người thay thế.

Hazam Abdelkarim băng cắt rất tốt để ghi bàn cho Barcelona trước Basel

Hazam Abdelkarim băng cắt rất tốt để ghi bàn cho Barcelona trước Basel

Trong trận giao hữu gặp Basel, tiền đạo trẻ Hamza Abdelkarim đã ghi bàn và cho thấy những phẩm chất rất phù hợp cho vị trí đá cắm. Tiền đạo trẻ người Ai Cập này khống chế bóng, giữ bóng, chọn vị trí và dứt điểm 1 chạm đều rất tốt, trong đó bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 của anh là một pha băng vào cột xa rất đúng nhịp và dứt điểm cận thành từ quả tạt của Karim Adeyemi.

Đây đã là bàn thứ 3 của Abdelkarim trong đợt giao hữu hè này và chân sút trẻ tuổi này cho thấy mình có khả năng đánh hơi cơ hội rất nhạy, khiến fan Barca đang hứng khởi gọi anh là “Haaland Ai Cập”. Anh vẫn còn khá trẻ và có một số điểm chưa hoàn thiện trong xử lý, nhưng ít nhất Barca đã có 1 cầu thủ thực sự đá trung phong.

Vẫn chưa rõ Abdelkarim có thể trở thành một tiền đạo đá chính ngay hay không, và trong tháng này Barca có thể vẫn sẽ cố săn đón một tiền đạo nữa. Nhưng mối lo ở vị trí “số 9” đã tạm giảm bớt đối với HLV Hansi Flick.

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Nóng: Barcelona chốt xong Rodri, Man City chấp nhận bán "trái tim" tuyến giữa
Nóng: Barcelona chốt xong Rodri, Man City chấp nhận bán "trái tim" tuyến giữa

Barcelona được cho là đã đạt thỏa thuận với Man City để chiêu mộ Rodri, sau khi đội bóng Anh chấp nhận lời đề nghị cuối cùng từ phía đại diện La Liga....

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Theo Q.D ([Tên nguồn])

Nguồn: [Link nguồn]

-17/08/2026 17:56 PM (GMT+7)
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