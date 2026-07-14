Dàn WAGs Pháp & Tây Ban Nha đọ sắc: "Nữ hoàng xăm trổ" đấu người mẫu ảnh nóng bỏng

Trận bán kết World Cup 2026 diễn ra vào 2h ngày 15/7 giữa Pháp và Tây Ban Nha hứa hẹn là cuộc đấu trí nảy lửa dưới sân và còn là màn so kè nhan sắc nghẹt thở nơi hậu phương, nơi những "đóa hồng gai" xăm trổ đầy nổi loạn của nước Pháp đối đầu trực diện với dàn mẫu ảnh Latin bốc lửa, yêu kiều không vết mực của xứ sở bò tót.

Phe tuyển Pháp: Những "đóa hồng gai" nghiện mực

Nếu như các cầu thủ Pháp nổi tiếng với lối đá càn lướt và gai góc, thì dàn WAGs của họ trên khán đài Bắc Mỹ năm nay cũng sở hữu cá tính mạnh mẽ không kém với những hình xăm nghệ thuật phủ kín cơ thể.

Zoe Cristofoli (Bạn gái hậu vệ Theo Hernandez): Được tờ Daily Star gọi là "trùm cuối xăm trổ" hay biệt danh "Mãnh hổ vùng Verona", cô nàng sở hữu cơ thể gần như không còn chỗ trống cho mực vẽ. Cánh tay phải xăm đen hoàn toàn và một con rắn khổng lồ ngự trị trên bụng biến Zoe thành tâm điểm nổi loạn nhất khán đài. Không chỉ là bình hoa di động, cô hiện là chủ chuỗi tiệm xăm Ink Studio Lagrange vô cùng ăn nên làm ra.

Marrion Areola (Vợ thủ môn Alphonse Areola): Mỹ nhân lai Pháp - Philippines này mang đến một trường phái xăm mình quyến rũ khác. Cô sở hữu loạt hình xăm chữ chạy dọc mạn sườn tôn lên vóc dáng đồng hồ cát bốc lửa, sẵn sàng thiêu đốt ánh nhìn mỗi khi xuất hiện cổ vũ chồng.

Oceane Toussaint (Bạn gái Warren Zaïre-Emery): Đại diện cho thế hệ WAGs Gen Z. Vừa bị bắt gặp hẹn hò ngọt ngào với tiền vệ trẻ tuyển Pháp, cô nàng thu hút ống kính bằng phong cách hip-hop năng động cùng những hình xăm mini đầy tinh tế ở cổ tay.

Phe Tây Ban Nha: Dàn mẫu ảnh nóng bỏng chuẩn Latin "sạch mực"

Đối lập chan chát với phong cách gai góc của hội chị em nước Pháp, hậu phương La Roja lại trung thành với làn da nâu mịn màng, không vết mực xăm nhưng độ hở bạo và phô diễn đường cong thì luôn ở mức "báo động đỏ".

Laura Abla Schmitt (Bạn gái Dani Olmo): Theo trang tin AOL, nữ influencer người Đức này đang sở hữu lượng tương tác khủng bậc nhất giải đấu. Thân hình chuẩn siêu mẫu cùng những bộ bikini dây siêu nhỏ "đốt mắt" người nhìn của Laura chính là đối trọng hoàn hảo trước phe xăm trổ nước Pháp.

Tatiana Trouboul (Vợ thủ môn David Raya): Người đẹp xuất thân là mẫu ảnh tự do mang vẻ đẹp Latin huyền bí. Cô chuộng phong cách mặc như không với các bộ cánh cắt xẻ hiểm hóc, khoe trọn làn da mịn màng không tì vết.

Ines Garcia (Bạn gái Lamine Yamal): Hot girl 21 tuổi của thần đồng bóng đá Tây Ban Nha. Cô mang đến nét đẹp ngọt ngào, tràn đầy năng lượng tươi trẻ nhưng luôn biết cách chiếm sóng nhờ những chiếc áo croptop bó sát khoe trọn vòng eo con kiến trên khán đài.

Sự tương phản giữa hai trường phái thẩm mỹ (một bên nổi loạn với mực xăm, một bên thuần quyến rũ Latin) đang biến trận bán kết thành một sự kiện phong cách sống được báo chí quốc tế săn đón sát sao. Khán giả chờ đợi màn so tài giữa Mbappe và Yamal dưới sân, và ngóng trông cuộc chiến nhan sắc bất phân thắng bại của những bóng hồng triệu đô trên khán đài VIP.