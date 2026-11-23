Pochettino thử nghiệm Martinez ở vị trí trái sở trường

HLV Mauricio Pochettino có màn ra mắt MU đáng quên khi phải nhận thất bại nặng nề 0-4 trước Liverpool. Điểm đáng chú ý trong đội hình xuất phát của MU là việc Lisandro Martinez, trung vệ vốn đang gặp nhiều khó khăn về phong độ, được bố trí thi đấu ở vị trí hậu vệ trái với nhiệm vụ đối đầu Bradley Barcola bên phía Liverpool.

Lisandro Martinez được thử nghiệm đá hậu vệ trái trong... 8 phút

Tuy nhiên, phương án này chỉ tồn tại trong 8 phút đầu tiên. Bước ngoặt xảy ra khi Leny Yoro phạm lỗi với Alexander Isak trong tình huống Liverpool có cơ hội tấn công nguy hiểm. Trọng tài Sam Barrott lập tức rút thẻ đỏ, khiến MU phải thi đấu với 10 người.

Việc mất người buộc Pochettino phải điều chỉnh đội hình. Lisandro Martinez trở lại vị trí trung vệ, đá cặp Matthijs de Ligt, trong khi Patrick Dorgu đảm nhiệm hành lang trái.

Gary Neville chỉ trích dữ dội De Ligt - Yoro

Trên Sky Sports, cựu hậu vệ MU, Gary Neville dành nhiều lời chỉ trích cho tình huống dẫn đến thẻ đỏ của Leny Yoro. Theo ông, lỗi xuất phát từ cách xử lý bóng và vị trí phòng ngự thiếu hợp lý của Matthijs de Ligt, khiến Yoro phải đối mặt với tình huống nguy hiểm trong nỗ lực sửa sai.

“Khi nhìn thấy tên De Ligt trong đội hình xuất phát, tôi thực sự rất bất ngờ. Lý do khiến tôi bất ngờ chính là tình huống này. Nếu xem cậu ấy thi đấu ở Como cách đây 4 tuần, có thể thấy cậu ấy đã chơi không tốt. Đây đơn giản chỉ là một tình huống bóng dài vượt qua hàng phòng ngự.

Ngay từ đầu, đây đã là vấn đề của De Ligt. Yoro có thể đứng lệch sang phía bên kia nhiều hơn, nhưng De Ligt lại ở quá xa vị trí cần thiết. Sau đó, Yoro phải vòng sang để xử lý, nhưng cậu ấy phản ứng chậm, khả năng phán đoán tình huống cũng kém. Yoro xử lý rất vụng về và thường mắc những sai lầm kiểu này.”

Có thể cho rằng Isak đã chủ động chậm lại để khiến Yoro lao vào mình, nhưng đó là sự non nớt trong cách xử lý tình huống".

De Ligt - Yoro gây thất vọng

"Trung vệ MU không có kỹ năng phòng ngự cơ bản"

Thậm chí, Neville cho rằng bộ đôi trung vệ MU "chưa từng được huấn luyện những kỹ năng phòng ngự cơ bản": “Đây là màn phòng ngự tệ hại của hai trung vệ trước một đường bóng dài, ở mức độ mà bạn hiếm khi thấy. De Ligt hoàn toàn mất vị trí. Cậu ấy đã nghỉ thi đấu một thời gian nên tôi có phần thông cảm. Nhưng cả hai đã để bóng vượt qua mình như vậy thì không thể chấp nhận được.

Thật đáng thất vọng. Chừng nào MU còn có những hậu vệ kiểu này trong đội hình, họ sẽ chẳng có cơ hội giữ sạch lưới. Đây là những hiểu biết cơ bản về cách chơi ở một vị trí. Đó là những nguyên tắc nền tảng. Cảm giác như những cầu thủ này chưa từng được huấn luyện những kỹ năng phòng ngự cơ bản".