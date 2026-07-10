Mỹ nhân Quỳnh Diễm mê yoga & gym, ủng hộ Bỉ gây sốc Tây Ban Nha ở tứ kết World Cup 2026

Không còn xuất hiện với vai trò MC hay bình luận viên quen thuộc, Quỳnh Diễm mang đến một hình ảnh mới tại chương trình "Nóng cùng FIFA World Cup 2026" khi trở thành đại diện cổ vũ cho đội tuyển Bỉ. Đằng sau nụ cười rạng rỡ của cô gái sinh năm 2001 là hành trình của một nhà vô địch hùng biện, một MC truyền hình luôn theo đuổi sự chỉn chu và một người trẻ tin rằng, làm nghề không bắt đầu từ việc nói hay mà từ sự thấu hiểu.

Quỳnh Diễm là gương mặt MC quen thuộc trên sóng truyền hình

Khi một MC được sống trọn cảm xúc của cổ động viên

Quỳnh Diễm từng ghi dấu ấn qua nhiều chương trình trên VTV1, HTV7, đồng thời sở hữu bảng thành tích đáng chú ý.

Bởi vậy, việc cô xuất hiện tại World Cup năm nay không phải trong vai trò người dẫn, mà là "bóng hồng" đại diện cho người hâm mộ tuyển Bỉ đã mang đến nhiều bất ngờ.

Nếu trước đây công việc buộc cô phải giữ sự khách quan, thì World Cup 2026 lại cho phép Quỳnh Diễm tận hưởng bóng đá theo cách rất khác.

"Là MC, tôi luôn phải giữ sự cân bằng và để cảm xúc ở mức vừa đủ. Nhưng khi trở thành một cổ động viên, tôi được phép hồi hộp trước từng pha bóng, tiếc nuối khi đội nhà bỏ lỡ cơ hội và vỡ òa khi bàn thắng xuất hiện", cô chia sẻ với phóng viên.

Chính sự thay đổi góc nhìn ấy giúp nữ MC hiểu rõ hơn giá trị của bóng đá. Theo cô, phía sau 90 phút trên sân là nhiều tháng chuẩn bị, là áp lực của kỳ vọng và trách nhiệm với màu cờ sắc áo, những điều đôi khi khán giả chỉ cảm nhận trọn vẹn khi thực sự hòa mình vào cảm xúc của một người hâm mộ.

Điều khiến Quỳnh Diễm đặt niềm tin vào tuyển Bỉ

Chiến thắng 4-1 trước đội tuyển Mỹ đã mang về tấm vé vào tứ kết cho Bỉ, mà còn để lại nhiều cảm xúc với Quỳnh Diễm.

Nữ MC cho biết khoảnh khắc khiến cô lo lắng nhất không phải khi trận đấu chưa có bàn thắng, mà là thời điểm Malik Tillman gỡ hòa cho đội chủ nhà. Theo cô, chỉ một bàn thắng ở World Cup cũng đủ làm thay đổi hoàn toàn cục diện và tâm lý thi đấu.

Quan điểm của Quỳnh Diễm về "Quỷ đỏ" cũng khá thú vị. Trong khi không ít người tiếc nuối "thế hệ vàng" với Kevin De Bruyne, Romelu Lukaku hay Thibaut Courtois, cô lại cho rằng tập thể hiện tại của Bỉ đang sở hữu sức mạnh theo một cách khác.

Cô mang làn gió mới tới chương trình "Nóng cùng World Cup 2026" trong vai trò fan tuyển Bỉ

Theo Quỳnh Diễm, Bỉ không còn phụ thuộc vào một vài ngôi sao. Việc những công thần sẵn sàng ngồi dự bị nếu chiến thuật yêu cầu cho thấy đội bóng đang vận hành như một tập thể thực thụ.

"Đôi khi, chính việc không còn mang trên vai quá nhiều kỳ vọng lại giúp một đội bóng phát huy hết sức mạnh", cô nhận định.

Đó cũng là lý do cô tin Bỉ hoàn toàn có thể tạo nên bất ngờ trước Tây Ban Nha nếu giữ được sự kỷ luật và biết tận dụng cơ hội.

Năng lượng đến từ sự chuẩn bị

Ngoài công việc truyền hình, Quỳnh Diễm duy trì thói quen tập gym, yoga và chạy bộ. Ban đầu chỉ để giữ sức khỏe, nhưng theo thời gian, thể thao trở thành cách cô rèn luyện tính kỷ luật.

"Tôi rất thích ở các vận động viên một điều, họ không chỉ thi đấu trong 90 phút. Đằng sau đó là hàng nghìn giờ tập luyện mà khán giả không nhìn thấy". Với cô, nghề truyền hình cũng không khác. Một vài phút xuất hiện trước ống kính là kết quả của rất nhiều giờ chuẩn bị phía sau.

Có lẽ đó cũng là điều khiến Quỳnh Diễm nổi bật giữa bầu không khí sôi động của World Cup 2026. Không chỉ bởi hình ảnh một "bóng hồng" đồng hành cùng tuyển Bỉ, mà còn bởi tư duy làm nghề chín chắn, sự chuẩn bị nghiêm túc và tinh thần luôn coi mỗi trải nghiệm là một cơ hội để học hỏi.

Ngắm những hình ảnh đầy năng lượng của Quỳnh Diễm (Nguồn ảnh Facebook nhân vật)