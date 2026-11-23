Siêu phẩm xuất hiện ngay phút thứ 10 ở trận đấu giữa Getafe và Atletico Madrid. Alvarez nhả bóng lại thuận lợi để Baena sút một chạm căng như kẻ chỉ, mở tỷ số cho Atletico Madrid.

Atletico Madrid phô diễn sức mạnh

Đến phút 30, Atletico Madrid nâng tỷ số lên 2-0. Alvarez đá phạt góc chính xác, Cardoso chỉ việc băng vào dứt điểm tung lưới Getafe.

Việc có 2 bàn dẫn trước giúp Atletico Madrid thi đấu cực kỳ nhàn nhã khi bước tới hiệp 2. Trong khi đó, Getafe tỏ ra lúng túng trong việc vùng lên tìm các bàn thắng nhằm gỡ hòa.

Đến phút 90, Atletico Madrid được hưởng phạt đền. Djene phạm lỗi với Sorloth trong vòng cấm và phải nhận thẻ đỏ. Trên chấm 11m, Grimaldo ghi bàn ấn định thắng lợi 3-0 dành cho Atletico Madrid.

Chiến thắng này giúp Atletico Madrid duy trì vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng La Liga. Họ có 31 điểm, kém đội đầu bảng Barcelona 5 điểm.

Tỷ số chung cuộc: Getafe 0-3 Atletico Madrid (H1: 0-2)

Ghi bàn (kiến tạo):

Atletico Madrid: Baena 10' (Alvarez), Cardoso 30' (Alvarez), Grimaldo 90+2'

Thẻ đỏ:

Getafe: Djene 90'

Đội hình xuất phát:

Getafe: Soria, A. Garcia, Djene, Vallou, Romero, Terrats, Mangala, Serrano, Mojica, Monzon, Unal

Atletico Madrid: Oblak, Grimaldo, Hancko, Le Normand, Llorente, Koke, Barrios, Baena, Cardoso, Simeone, Alvarez