U17 Việt Nam tự tin hướng đến 3 điểm

Thất bại 2-3 trước U17 Bỉ ở trận mở màn không khiến U17 Việt Nam mất đi sự tự tin. Ngược lại, màn trình diễn của các cầu thủ trẻ cho thấy đội bóng đủ khả năng tạo ra sức ép, tổ chức những pha tấn công hiệu quả và gây khó khăn cho đối thủ được đánh giá cao hơn.

U17 Việt Nam tràn đầy tự tin sau trận đấu không đến nỗi tệ trước U17 Bỉ.

Hai bàn thắng vào lưới U17 Bỉ là điểm tựa để thầy trò HLV Cristiano Roland hướng đến trận đấu tiếp theo với tâm thế tích cực. Tuy nhiên, đội bóng cũng cần cải thiện khả năng phòng ngự, đặc biệt là hạn chế những thời điểm mất tập trung khiến đối phương khai thác khoảng trống.

Đối đầu U17 New Zealand, U17 Việt Nam được kỳ vọng sẽ có nhiều cơ hội hơn để triển khai lối chơi sở trường. Khả năng phối hợp nhanh, di chuyển linh hoạt và tận dụng tốc độ có thể giúp đại diện Đông Nam Á tạo ra khác biệt trước đối thủ sở hữu ưu thế về thể hình, sức mạnh.

New Zealand cũng đang chịu áp lực sau trận thua 0-3 trước Mali. Đội bóng châu Đại Dương chắc chắn muốn giành điểm để duy trì hy vọng đi tiếp, bởi vậy U17 Việt Nam không thể chủ quan, nhất là trong những tình huống tranh chấp và bóng bổng.

Cẩn trọng trước sức mạnh của New Zealand

Dù được đánh giá là đối thủ vừa tầm hơn U17 Bỉ, New Zealand vẫn tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Đội bóng này có lợi thế về thể chất, khả năng tranh chấp và từng góp mặt ở kỳ U17 World Cup trước đó, yếu tố giúp các cầu thủ có thêm kinh nghiệm thi đấu quốc tế.

HLV Cristiano Roland cần tính toán kỹ phương án nhân sự sau trận ra quân có cường độ cao. Việc phân phối thể lực hợp lý, duy trì sự cân bằng giữa tấn công và phòng ngự sẽ đóng vai trò quan trọng, nhất là khi khoảng cách giữa hai trận đấu không dài.

U17 Việt Nam không nhất thiết phải đẩy cao tốc độ ngay từ đầu mà cần kiểm soát thế trận, tránh những pha mất bóng nguy hiểm và kiên nhẫn tìm kiếm cơ hội. Khi đối phương dâng cao, những tình huống chuyển trạng thái nhanh có thể trở thành vũ khí đáng chú ý.

Một chiến thắng sẽ giúp U17 Việt Nam có lợi thế lớn trong cuộc cạnh tranh suất đi tiếp. Ngoài hai đội đứng đầu bảng, giải đấu còn trao cơ hội cho những đội xếp thứ ba có thành tích tốt, nhưng 3 điểm ở trận đấu này sẽ giúp thầy trò HLV Cristiano Roland chủ động hơn trước lượt trận cuối.

U17 Việt Nam có cơ sở để hướng đến một kết quả tích cực sau những gì đã thể hiện trước U17 Bỉ. Dẫu vậy, sự khác biệt về thể hình và khả năng tranh chấp của New Zealand có thể khiến trận đấu trở nên khó khăn, đặc biệt nếu đội bóng của HLV Cristiano Roland không duy trì được sự tập trung.

Nếu chơi đúng khả năng, tận dụng tốt cơ hội và khắc phục những hạn chế ở hàng phòng ngự, U17 Việt Nam hoàn toàn có thể giành chiến thắng, qua đó tạo nên cột mốc đáng nhớ tại World Cup.

Dự đoán U17 Việt Nam thắng U17 New Zealand với tỷ số 1-0

Đội hình dự kiến

U17 Việt Nam: Xuân Hòa, Mạnh Đức, Mạnh Cường, Đăng Khoa, Quý Vương, Minh Thủy, Đại Nhân, Nguyễn Lực, Anh Hào, Trọng Phong, Sỹ Bách.

U17 New Zealand: Chalabi, Des Tombe, Ethan Dyer, Shimokawa, Sean Kane, Sena Vesty, McIntyre, Nunez, Trenberth, Hamilton, Clegg.