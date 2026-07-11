"Người đẹp phòng gym" hâm nóng World Cup 2026 với trang phục cao bồi cá tính

Sức hút từ "người đẹp phòng gym" tại Nóng cùng World Cup

Trước khi chính thức lên sóng VTV, Phương Thảo đã nổi tiếng trong cộng đồng mạng với danh hiệu "Người đẹp phòng gym". Cô thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc "đổ mồ hôi" trong phòng tập, khoe vóc dáng săn chắc, nóng bỏng cùng số đo ba vòng chuẩn chỉnh nhờ quá trình tập luyện nghiêm túc. Chính tinh thần yêu thể thao này đã giúp cô mang đến một nguồn năng lượng rực lửa, khỏe khoắn cho chương trình Nóng cùng World Cup 2026.

Phương Thảo đại diện cho fan Uzbekistan tại Nóng cùng World Cup 2026

Sở hữu vẻ đẹp hình thể của một hot girl, Phương Thảo còn ghi dấu ấn đậm nét bằng chuyên môn của một MC thực thụ. Xuyên suốt chương trình, dù đội tuyển Uzbekistan của cô phải dừng chân sớm, cô vẫn nhận về hàng loạt lời khen ngợi nhờ phong thái tự tin, tư duy sắc bén và khả năng ứng biến thông minh, nhạy bén trên sóng truyền hình.

Màn lột xác táo bạo với phong cách "Cowgirl"

Tiếp tục góp mặt trong chương trình "Nóng cùng World Cup 2026" do VTV sản xuất, Phương Thảo nhanh chóng làm mới hình ảnh với bộ ảnh thời trang mang đậm hơi hướng viễn tây. Diện trang phục cao bồi (cowgirl) vừa hoang dại, vừa quyến rũ, cô khéo léo khoe trọn đường cong cơ thể cùng thần thái tự tin, sang chảnh.

Nữ MC gây thương nhớ với loạt ảnh "Cowgirl"

Đặc biệt, dòng trạng thái đầy táo bạo đi kèm: "Lên đồ xong mới thấy… thiếu mỗi con ngựa để dắt mũi" ngay lập tức trở thành tâm điểm chú ý. Dưới bài đăng, bạn bè, đồng nghiệp và người hâm mộ liên tục để lại những bình luận hài hước và trầm trồ trước nhan sắc ngày càng thăng hạng của nữ MC như "Nàng kiều chăn bò", "Đẹp thế nhờ", "Caption táo bạo thật đấy", "Nguyện làm ngựa cho em dắt mũi" và "Book ngay chuyến Tân Cương mới hợp".

Sự kết hợp hoàn hảo giữa nét đẹp khỏe khoắn của một "hot girl phòng gym" và sự cá tính, phóng khoáng của trang phục cao bồi đã giúp Phương Thảo khẳng định phong cách đa dạng, không đóng khung bản thân và tiếp tục duy trì sức nóng trong lòng người hâm mộ.

Những hình ảnh đẹp về cô nàng xinh đẹp Phương Thảo (Nguồn ảnh Facebook nhân vật)